Sie stammt aus Kairo, lebt in Berlin, spricht fünf Spra­chen, erhielt unzäh­lige Preise und Auszeich­nungen und ist eine wahre Kosmo­po­litin. Ob „Lied, Oper, Operette, Zarzuela, Musical, Tango, Pop, Jazz oder Swing”, die Sopra­nistin Fatma Said „kann sich weder Musik ohne Tanz noch Tanz ohne Musik vorstellen”. Ihre hohe Kunst lässt sich daher kaum auf CD bannen. Kein Strea­ming­dienst kann sie einfangen. Sie ist eine Meis­terin ihres Fachs und man muss erleben, wie bewe­gend sie singt.

Fatma Said gibt Einblick in ihr Album: Im Duett mit Mari­anne Crebassa singt sie Jacques Offen­bachs Barca­rolle.

Das ist auch in dem Video zu ihrem Album zu sehen, worin sie Tango tanzend Yo soy Maria aus Piaz­zollas Tango Oper Maria de Buenos Aires verkör­pert. Sie präsen­tiert eine Band­breite, die von Massenet über Lehár bis zum Tango eines Gardels reicht und vom Chanson eines Serge Gain­s­bourg hin zu Whitney Houston’s Meilen­stein I Wanna Dance with Some­body (Who Loves Me) führt. Höhe­punkt dieser CD aber ist Offen­bachs Barca­rolle Belle nuit ô nuit d’amour. Dieses Duett mit der Mezzo­so­pra­nistin Mari­anne Crebassa geht unter die Haut. Wenn ein Kalei­do­skop ein symme­trisch inein­ander flie­ßendes Farben­spiel ist, dann ist Saids Kunst ein über­bor­dendes Farben­meer.

> Auftrittstermine und weitere Informationen zu Fatma Said: www.fatmasaid.com