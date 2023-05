Am 4. März 1916 vor Verdun fiel Franz Marc. Im Jahr zuvor war ihm eine Post­karte mit einer Schwarz-Weiß-Repro­duk­tion seines Gemäldes Tier­schick­sale in die Hände gefallen. „Schau­er­lich und ergrei­fend“, wie eine Vorah­nung des Krieges erschien es ihm: „Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich das gemacht habe.“ Das monu­men­tale Gemälde zeigt ein sich unter Licht­blitzen aufbäu­mendes blaues Reh. Es bildet den Höhe­punkt von Marcs Tier­bil­dern.

Eine Vorah­nung des Krieges: Franz Marcs Gemälde Tier­schick­sale aus dem Jahr 1913

1906 unter­nahm er mit seinem Bruder Paul eine Reise nach Grie­chen­land, auf der er Esel, Katzen und Möwen skiz­zierte. Zurück in Deutsch­land, zog er nach Kochel, um die Anatomie und die Bewe­gungs­ab­läufe der Tiere auf der Weide zu studieren. Das Zeichnen von Pferden, Kühen, Katzen und Rehen versetzte ihn in eine „gleich­mäßig melan­cho­lisch ruhige Stim­mung“. 1910 hatte er in München eine erste Einzel­aus­stel­lung. Dabei wurde der Verleger Rein­hard Piper auf ihn aufmerksam, dem Marc seine Tier­ma­lerei erläu­terte: „Meine Ziele liegen nicht in der Linie beson­derer Tier­ma­lerei.“ Viel­mehr suche er, „ein panthe­is­ti­sches Sich hinein­fühlen in das Zittern und Rinnen des Blutes in der Natur, in den Bäumen, in den Tieren, in der Luft“.

In den Arbeiten der Neuen Künst­ler­ver­ei­ni­gung München erkannte er, was er selbst erstrebte. 2011 trat er ihr bei. Mit Wassily Kandinsky konzi­pierte er den Alma­nach Der Blaue Reiter. Die beiden fanden zuneh­mend Aner­ken­nung. Und Ende des Jahres stellten sie mit Robert Delauney, August Macke und Gabriele Münter ihre Werke als Künst­ler­gruppe Der Blaue Reiter aus. Marc zeigte u.a. Die gelbe Kuh, Die blauen Pferde und Affen­fries, Gemälde in kraft­vollen reinen Farben. Das Bänd­chen zeichnet den Weg und den künst­le­ri­schen Durch­bruch Franz Marcs, der durch den Ersten Welt­krieg ein so jähes tragi­sches Ende erfuhr, mit zahl­rei­chen Abbil­dungen nach.