Gregor Dotzauer begeistert sich in den 34 Kapiteln seines Buches »Schläft ein Lied in allen Dingen« für Musik aller Genres, Kulturen und Länder.

Egal ob Mozart, Messiaen, Pop, Techno, Country-Blues, Jazz, finni­scher Tango oder indi­sche Sitar-Klänge – Gregor Dotzauer hört und mag Musik quer durch alle Genres. Wie er sie in verschie­denen Lebens­phasen oder ‑situa­tionen kennen- und lieben lernte, schil­dert er in seinem Buch. 34 Kapitel kreisen sowohl um das Erleben von Musik als auch das eigene Spiel auf der Gitarre, dem Klavier und der Qin, einer schwierig zu spie­lenden Griff­brett­zi­ther der klas­si­schen chine­si­schen Musik. Da Dotzauer seit Mitte der 1980er-Jahre als Kultur­jour­na­list arbeitet, gelingen ihm plas­ti­sche Schil­de­rungen wie die von Vortrags­abenden, bei denen Studenten „um ihr Leben spielen“ und unter den „wunder­li­chen Besu­chern“ auch „fußlahme, dezent unge­pflegte, olfak­to­risch suspekte, grau gewor­dene Stamm­gäste“ sind. Gleich­zeitig möchte der studierte Germa­nist und Musik­wis­sen­schaftler sein Lieb­lings­thema auch intel­lek­tuell durch­dringen. „Schläft ein Lied…“ sei zwar „keine wissen­schaft­liche Arbeit.“ Aber das Buch „zitiert und nutzt eine Viel­zahl von Quellen“, was einen inter­es­siert-vorin­for­mierten Leser verlangt.