Heinz Holligers 2018 in Zürich urauf­ge­führte Oper Lunea spielt im Kopf des roman­ti­schen Dich­ters Niko­laus Lenau, der nach einem Schlag­an­fall in geis­tige Umnach­tung fiel. Aus 23 Sätzen Lenaus hat der Libret­tist Händl Klaus viel­schich­tige „Lebens­blätter“ entworfen, in denen sich Wirk­lich­keit und Hallu­zi­na­tionen mitein­ander vermi­schen. Eindring­lich gestaltet der Bariton Chris­tian Gerhaher die komplexe Titel­partie, die Sopra­nistin Juliane Banse verkör­pert in einer Doppel­rolle Lenaus Geliebte Sophie von Löwen­thal und seine Mutter.

Fotos: Priska Ketterer