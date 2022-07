Der ein Jahr nach Mozarts Tod in Ostböhmen gebo­rene Jan Václav Vořišek zählt zu jenem tragi­schen Klub von Kompo­nisten, die schon weit vor ihrem 40. Geburtstag das Zeit­liche segnen mussten, als die Karriere erst so richtig durch­zu­starten begann. Vořišek, seit 1813 in Wien ansässig, war ein Bewun­derer Beet­ho­vens und mit Franz Schu­bert befreundet. Die zu seinen Lebzeiten nie aufge­führte Zweite Sinfonie zeigt den jungen Maestro auf dem Weg zur musi­ka­li­schen Selbst­fin­dung: Die Einflüsse Mozarts, Beet­ho­vens und Schu­berts sind evident und allge­gen­wärtig, im virtuosen Spiel der Holz­bläser lässt auch Rossini zuweilen dezent grüßen. Die Instru­men­tie­rung ist erstaun­lich ausge­feilt, die melo­di­sche Linie von großer Eleganz und gera­dezu tänze­ri­scher Beschwingt­heit, die melan­cho­li­schen Unter­töne Schu­berts sind hier nicht zu vernehmen. Das Scherzo klingt poin­tiert und doppel­bödig, der Final­satz entfaltet eine trei­bende, beinahe opern­haft anmu­tende Dynamik. Das Gewand­haus­or­chester unter der souverän kontrol­lierten Leitung von Pult-Doyen Herbert Blom­stedt spielt präzise, mit gut heraus­ge­ar­bei­teten Kontrasten, dezent abge­dun­kelten Klang­farben und feiner Detail­ar­beit. Die voran­ge­stellte, sehr klas­sisch-gedie­gene, Inter­pre­ta­tion von Mozarts Prager Sinfonie dockt thema­tisch sinn­fällig an Vořišek an und ist laut Booklet vom Orchester und dem Diri­genten als Hommage an Prag und vor allem an Václav Neumann zu verstehen.

Fotos: Jens Gerber