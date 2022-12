Ein Jahr­hun­dert trennt die Todes­daten von Franz Schu­bert und Leoš Janáček – doch während der eine schon mit knapp 32 Jahren starb, gelangen dem anderen erst in fort­ge­schrit­tenem Alter jene großen Werke, für die wir ihn heute bewun­dern. Was genau haben Schu­bert und Janáček mitein­ander zu tun – oder, genauer gesagt, ihre Klavier­stücke? Die Impromptus D 899 und Moments musi­caux D 780 des bieder­mei­er­li­chen Roman­ti­kers, der in Zeiten poli­ti­scher Repres­sa­lien der Musik neue Seelen­welten erschlossen hat, sowie der Zyklus „Auf verwach­senem Pfade“ des Tsche­chen und glühenden Natio­na­listen, der seine Werke auch als poli­ti­sches Mittel verstanden hat?

Herbert Schuch spielt das zweite aus Vier Impromptus, Op. 90, D. 899 von Franz Schu­bert aus seinem Album „Soul­mates“

Der Pianist Herbert Schuch, nicht zuletzt bekannt für seine bezie­hungs­rei­chen, klug gebauten Programme, hat die beiden Kompo­nisten zunächst intuitiv in Verbin­dung gebracht und dann einen rein musi­ka­li­schen Dialog ersonnen: In der drama­tur­gi­schen Wech­sel­rede der Stücke von Schu­berts D 780 und 6 ausge­wählten Nummern aus Janá­čeks Jugend- und Naturer­in­ne­rungen kommt es zu einem Zwie­ge­spräch der Stimmen und Stim­mungen, das sich in seiner Expres­si­vität spontan erschließt. Ob es nun Tanz­gesten sind, die da mit feinem Schwung flugs zwischen Wien und Mähren hin und her reisen, Szenen von äußerer wie innerer Dämme­rung ihr Echo finden – oder, gar nicht selten, ein Lächeln unter Tränen zu Tönen gerinnt: Schuchs Spiel ist durch­wegs fein nuan­ciert, ohne die nötige Dramatik zu vernach­läs­sigen. Mit schlaf­wand­le­ri­scher Sicher­heit hält er das Gleich­ge­wicht zwischen Conten­ance und plötz­li­chen Abgründen, Kraft­ent­fal­tung und Geheimnis, Heiter­keit und Schmerz – und damit auch die Span­nung inner­halb dieser CD.

