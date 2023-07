So spru­delnd leicht­lebig kann Musik sein. Der in Helsinki gebo­rene Jazz­pia­nist, Kompo­nist und Arran­geur Iiro Rantala bietet im quirlig heiteren Zusam­men­spiel mit Mitglie­dern der Berliner Phil­har­mo­niker in diesem Live-Mitschnitt aus der Phil­har­monie ein vene­zia­ni­sches Panorama, einen Parforce­ritt durch die Musik­ge­schichte der Lagu­nen­stadt, frei nach Nietz­sches Bonmot: „Wenn ich ein andres Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig.“

Trailer zum Album „Vene­ziana“ von Iiro Rantala und Mitglie­dern der Berliner Phil­har­mo­niker

Sibe­lius besuchte mit 32 Jahren Venedig, stellte hier seine Vierte Sinfonie fertig, Prokof­jews Feuriger Engel wurde hier szenisch urauf­ge­führt, Monte­verdi war Kapell­meister im Markusdom und fand in der Frari­kirche seine letzte Ruhe­stätte, Vivaldi und Venedig sind unzer­trennbar, und als Mozart mit 15 Jahren das erste Mal hier war, mutmaßte er, er müsse sich wohl „auf dem boden dem hintern brellen lassen, um ein rechter Vene­zianer zu werden”. Werke dieser Kompo­nisten hat Rantala einer Mélange unter­zogen und so ein Recom­posed-Hybrid aus Klassik, Barock und Jazz kreiert. Sicher­lich nichts Neues, aber mit Freude sonnigen Gemütes zu genießen.

