Die Preis­trä­ger der 14. Euro­päi­schen Kul­tur­mar­ken-Awards 2019 ste­hen fest. Aus 105 Bewer­bun­gen hat­ten sich 22 Kul­tur­in­itia­ti­ven für die Nomi­nie­rung qua­li­fi­ziert. 42 Juro­ren ent­schie­den über die Preis­trä­ger. Am Frei­tag­abend, den 9. Novem­ber, wur­den die Gewin­ner der acht Wett­be­werbs­ka­te­go­ri­en im Rah­men einer fest­li­chen Gala im Welt­erbe Zoll­ver­ein in Essen bekannt gege­ben.

Europäische Kulturmarke des Jahres 2019 wurde jazzahead! Der Jazztrompeter Ulrich „Uli“ Beckerhoff, der künstlerische Leiter der Messe, kam zur Verleihung.

(Foto: © Jochen Tack)

In der Kate­go­rie Euro­päi­sche Kul­tur­mar­ke des Jah­res 2019 ent­schied die Jury sich für die jaz­zahead! als inter­na­tio­na­le Mes­se mit nach­hal­ti­ger und kon­se­quen­ter Mar­ken­füh­rung, Mar­ken­iden­ti­tät und Posi­tio­nie­rung. Durch ihre unver­wech­sel­ba­re Kom­mu­ni­ka­ti­on bewei­se die jaz­zahead! inhalt­li­che Kon­se­quenz in Phi­lo­so­phie und Wer­ten.

Das STEGREIF .orchester wurde als Europäische Trendmarke des Jahres 2019 ausgezeichnet. Der Gründer und künstlerische Leiter, Trompeter Juri de Marco, kam zur Verleihung.

(Foto: © Jochen Tack

Euro­päi­sche Trend­mar­ke des Jah­res 2019 wur­de das STEGREIF.orchester aus Ber­lin. Durch ori­gi­nel­le und trend­set­zen­de Impul­se und ein sin­gu­lä­res künst­le­ri­sches Kon­zept zei­ge das Orches­ter nicht nur Krea­ti­vi­tät und Inno­va­ti­ons­geist, son­dern habe auch kla­ren Allein­stel­lungs­wert auf dem Klas­sik-Markt. Die Mar­ke STEGREIF.orchester besteche durch Regel­brü­che und inhalt­li­che Klar­heit sowie durch Kon­se­quenz in der Insze­nie­rung sei­nes künst­le­ri­schen Kon­zepts.

Hedwig Fijen, Direktorin der Nomadenbiennale Manifesta,

wurde Europäische Kulturmanagerin des Jahres 2019.

(Foto: © Jochen Tack)

Hed­wig Fijen, Direk­to­rin der Noma­den­bi­en­na­le Mani­fes­ta, wur­de der Preis in der Kate­go­rie Euro­päi­sche Kul­tur­ma­na­ge­rin des Jah­res 2019 ver­lie­hen. Ihr Mut zu neu­en Ansät­zen in der Kul­tur­ver­mitt­lung, ihr koope­ra­ti­ves Den­ken und ihr bei­spiel­haf­ter Gestal­tungs­wil­le waren aus­schlag­ge­bend für die Ent­schei­dung der Jury. Das euro­päi­sche Groß­kunst-Event Mani­fes­ta set­ze Trends durch Ide­en­reich­tum und zei­ge Kom­pe­tenz in der Umset­zung neu­er Denk­an­sät­ze.

Die Art Stations Foundation gründete am Flüela Pass das MUZEUM SUSCH . Gründerin und Vorsitzende des Stiftungsrates Grażyna Kulczyk nahm mit der Projektmanagerin Karolina Mazur dafür den Preis als Europäischer Kulturinvestor des Jahres 2019 entgegen.

(Foto: © Jochen Tack)

Die Schwei­zer Art Sta­ti­ons Foun­da­ti­on enga­giert sich für expe­ri­men­tel­le Ansät­ze in der zeit­ge­nös­si­schen Kunst sowie für kul­tu­rel­le Bil­dung und For­schung. Für die beson­de­re För­de­rung des 2019 eröff­ne­ten MUZEUM SUSCH in einem ehe­ma­li­gen Klos­ter am Flüe­la Pass erhielt die Stif­tung den Preis Euro­päi­scher Kul­tur­in­ves­tor des Jah­res 2019. Hier ver­bin­de sich krea­ti­ve Ein­bin­dung des Inves­tors mit nach­hal­ti­ger Wir­kung eines Kul­tur­pro­jekts, das inter­na­tio­na­le Inno­va­ti­ons­kraft besit­ze.

Die WandergesellInnen, die in das von deutschen und luxemburgischen SiedlerInnen gegründete Hermannstadt/Sibiu reisten, wurden Europäisches Bildungsprogramm des Jahres 2019.

(Foto: © Jochen Tack)

Euro­päi­sches Bil­dungs­pro­gramm des Jah­res 2019 wur­de das Pro­jekt „Erbe, Tra­di­ti­on, Moder­ne – Euro­päi­scher Kul­tur- und Wis­sens­trans­fer durch Wan­der­ge­sel­len“ der Deut­schen Gesell­schaft e.V. in Ber­lin. Wan­der­ge­sel­lIn­nen u. a. aus Deutsch­land, der Schweiz und Frank­reich reis­ten in das von deut­schen und luxem­bur­gi­schen Sied­le­rIn­nen gegrün­de­te Hermannstadt/Sibiu, um gemein­sam zum Erhalt des kul­tur­his­to­ri­schen Erbes bei­zu­tra­gen. Das Pro­jekt erhält den Preis auf­grund der neu­ar­ti­gen Ver­mitt­lungs­stra­te­gi­en in der kul­tu­rel­len Bil­dung sowie der Ent­wick­lung qua­li­fi­zier­ter inter­na­tio­na­ler Part­ner­netz­wer­ke.

Europäische Kulturtourismusregion des Jahres 2019 wurde das Kulturland Brandenburg. Geschäftsführerin Brigitte Faber-Schmidt und Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch freuen sich über den Preis.

(Foto: © Jochen Tack)

Das Kul­tur­land Bran­den­burg ist Euro­päi­sche Kul­tur­tou­ris­mus­re­gi­on des Jah­res 2019. Durch die Berück­sich­ti­gung von nach­hal­tig wir­ken­den öko­no­mi­schen, öko­lo­gi­schen und sozia­len Kri­te­ri­en bei der Ent­wick­lung sei­ner Kul­tur­pro­jek­te habe das Kul­tur­land Bran­den­burg sich als star­ke Regi­on mit kla­ren Ziel­set­zun­gen prä­sen­tiert. The­men­kam­pa­gnen, kul­tur­ge­präg­tes Mar­ken­ma­nage­ment und eine erfolg­rei­che Inte­gra­ti­on von Kul­tur­anbie­tern sowie der Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft sei­en wei­te­re Kri­te­ri­en für den Jury­ent­scheid.

Wirtschaftsförderer Eckart Preen und Claire Neidhardt von der Stadtwerbung nahmen für die Stadt Krefeld den Europäischen Preis für Stadtkultur 2019 in Empfang.

(Foto: © Jochen Tack)

Die Stadt Kre­feld mit dem Kre­fel­der Per­spek­tiv­wech­sel erhielt den Preis für Stadt­kul­tur 2019. Unter Ein­be­zie­hung von mög­lichst vie­len städ­ti­schen Milieus hät­ten die Pla­ner der Stadt­kul­tur ori­gi­nel­le und krea­ti­ve Kon­zep­te ent­wi­ckelt, die zur Stär­kung der Iden­ti­fi­ka­ti­on von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern mit ihrer Stadt bei­tra­gen wür­den. Die Pro­jek­te und ihre par­ti­zi­pa­ti­ve Wir­kung hät­ten Vor­bild­cha­rak­ter für ande­re Städ­te, so die Jury.

Chefredakteurin Elke Buhr nahm für das Magazin „Monopol“ den Europäischen Preis für Medienkultur 2019 entgegen.

(Foto: © Jochen Tack)

Der Euro­päi­sche Preis für Medi­en­kul­tur 2019 geht an Mono­pol, das Maga­zin für Kunst und Leben, das mit unter­schied­li­chen For­ma­ten der Kul­tur­be­richt­erstat­tung neue Zugän­ge ver­schaf­fe und damit einen Bei­trag zu einer zeit­ge­mä­ßen Kul­tur­ver­mitt­lung leis­te. Mit pod­cast, Text und Bild ste­he Mono­pol für krea­ti­ve Kul­tur­ver­mark­tung unter Ein­satz der mul­ti­me­dia­len Mög­lich­kei­ten.

Der bisherige Juryvorsitzende Oliver Scheytt freut sich über den Lifetime-Achievement-Award in der Kategorie Kulturmanager des Jahres 2019.

(Foto: © Jochen Tack)

Den Life­time-Achie­ve­ment-Award in der Kate­go­rie Kul­tur­ma­na­ger des Jah­res 2019 erhielt der bis­he­ri­ge Jury­vor­sit­zen­de und ehe­ma­li­ge Prä­si­dent der Kul­tur­po­li­ti­schen Gesell­schaft, Prof. Dr. Oli­ver Scheytt. Die Jury wür­digt damit sein lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment für weg­wei­sen­de Kul­tur­pro­jek­te wie die erfolg­rei­che Bewer­bung „Essen für das Ruhr­ge­biet. Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2010“ sowie zahl­rei­che wei­te­re visio­nä­re Maß­nah­men. Prof. Dr. jur. Oli­ver Scheytt gel­te als Vor­den­ker der Kul­tur­po­li­tik und des Kul­tur­ma­nage­ments in Deutsch­land. Mit sei­nem Sach­ver­stand, sei­nen Ide­en und sei­nem Enga­ge­ment habe er einer gan­zen Regi­on sei­nen Stem­pel auf­ge­drückt und bun­des­weit Akzen­te gesetzt. In den Augen der Juro­ren ver­die­ne er damit bereits heu­te die Aus­zeich­nung für sein Lebens­werk, „obwohl er mit sei­ner Krea­ti­vi­tät, sei­nen Ide­en und Kon­zep­ten hof­fent­lich noch vie­le Jah­re lang die Kul­tur­sze­ne berei­chern wird“.

Der Kul­tur­mar­ken-Award ist der wich­tigs­te Wett­be­werb für Kul­tur­ma­nage­ment, Kul­tur­mar­ke­ting und Kul­tur­spon­so­ring in Euro­pa und mit ihm wird die Preis­skulp­tur Auri­ca ver­lie­hen. Sie steht für Exzel­lenz, Attrak­ti­vi­tät und Offen­heit des euro­päi­schen Kul­tur­mark­tes und ver­sinn­bild­licht die wert­vol­le Ver­mitt­lungs­ar­beit der euro­päi­schen Kul­tur­anbie­ter und das her­aus­ra­gen­de Enga­ge­ment euro­päi­scher Kul­tur­in­ves­to­ren.

Ver­an­stal­ter des 14. Kul­tur­mar­ken-Awards ist die Cau­sa­les – Gesell­schaft für Kul­tur­mar­ke­ting und Kul­tur­spon­so­ring mbH.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://kulturmarken.de/veranstaltungen/kulturmarken-award