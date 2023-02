John Williams komponierte und dirigierte die Musik zu dem Film »The Fabelmans«, in dem Steven Spielberg aus seiner Kindheit erzählt. Der Soundtrack liegt auf CD vor.

Auf der einen Seite Künstler, auf der anderen Natur­wis­sen­schaftler: Das waren – verkör­pert durch Mutter und Vater – die prägenden Einflüsse in der Familie von Steven Spiel­berg. Wie er zwischen diesen Fronten in Kind­heit und Jugend einen Weg suchte und seinem Herzen folgte, erzählt er in seinem neuesten und persön­lichsten Film Die Fabel­mans.

Nach 50 Jahren gemein­samer Arbeit kommen Steven Spiel­berg und John Williams zu einem Film über Spiel­bergs Kind­heit zusammen.

Nach einer krea­tiven Part­ner­schaft in über 30 Filmen und 50 Jahren hat Steven Spiel­berg für den Sound­track erneut mit John Williams gear­beitet. Dessen Beitrag sind insge­samt zwölf Stücke: drei von den Klassik-Kompo­nisten Fried­rich Kuhlau, Muzio Clementi und Johann Sebas­tian Bach, eines basie­rend auf Joseph Haydns Sonata Nr. 48 und acht eigene. Letz­tere lavieren je nach Szene und Zweck zwischen redu­zierten Klavier-Passagen, zuge­schnitten auf Spiel­bergs Mutter, die eine talen­tierte Pianistin war, und satterem, sinfo­ni­schem Film­musik-Klang. Laut John Williams war die Zusam­men­ar­beit für diesen „wirk­lich spezi­ellen Film“ eine „beson­dere Freude“, da er Spiel­bergs Eltern selbst gekannt und sie bewun­dert habe; musi­ka­lisch seinen „kleinen Teil“ zu Die Fabel­mans beisteuern zu dürfen, sei eine ausge­spro­chene „Ehre“ gewesen.