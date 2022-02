Katharina Schüttler begibt sich mit Ute Kleebergs Erzählung Der Glücksengel und der Musik von Darius Milhaud, Claude Debussy u.a. auf eine märchenhafte Reise.

In Zeiten tiefer Temperaturen und spärlicher Sonnenstunden möchte man sich am Ende eines langen Tages am liebsten unter eine warme Decke verkriechen und einer tröstlichen Geschichte lauschen. Für genau solche Fälle hat Ute Kleeberg die Geschichte Glücksengel geschrieben: Die kleine Theresa bekommt Besuch von ihrem persönlichen Glücksengel. Gemeinsam schweben sie durch die sternklare Nacht und brechen auf zu einer märchenhaften Reise.

Theresa mit ihrem Glücksengel, Illustration aus dem Booklet der CD „Der Glücksengel“ von Christian Diercks

Die Erzählerin Katharina Schüttler trifft überzeugend den richtigen Ton: warm und fürsorglich, ohne aufdringlich zu sein. Für die musikalische Wohlfühlatmosphäre sorgen Kotowa Machida an der Violine, Uwe Stoffel an der Klarinette und Thomas Wellen am Klavier. Den klanglichen Rahmen zu Beginn und Ende bildet Darius Milhauds Suite 1937 – verspielt, heiter und vorwitzig. Zwischendurch verleihen verträumte Weisen von Debussy, Fauré und Saint-Säens der Geschichte zusätzlichen Zauber. So wird der Hörer eingeladen, sich mit Theresa und ihrem Engel in eine kindliche Fantasiewelt hineinzuträumen. Musik und erzählte Geschichte erklingen dabei stets im Wechsel und treten als gleichberechtigte Partner auf. Der Glücksengel ist somit ein ganzheitliches Hörerlebnis, das Groß und Klein dabei hilft, den Stress des Alltags für einen Augenblick zu vergessen.