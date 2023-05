Die Amtsübergabe an den neuen Kultursenator Joe Chialo in Berlin, der Abschied von Joana Mallwitz in Nürnberg, das Thema Gender in der Welt der Klassik.

Klassik-Fans aller Länder, verei­nigt Euch!

So geht Über­gang!

Im besten Sinne kulti­viert, wie Klaus Lederer (LINKE) seinen Job als Kultur­se­nator in Berlin an Joe Chialo (CDU) über­geben hat: „Einen guten Start im neuen Amt wünsche ich meinem Nach­folger Joe Chialo“, schrieb er auf Twitter. Und der Neue bedankte sich ebenso freund­lich: „Ich über­nehme eine Verwal­tung, die von Klaus Lederer in den letzten sechs Jahren sehr erfolg­reich geleitet wurde und die großen Respekt in der Kultur­land­schaft genießt. Props and shou­touts dafür und große Vorfreude auf die Arbeit für Berlin.“

Der Ton verrät: Chialo ist pop-sozia­li­siert. Also hat er sich – sehr klug! – sofort eine Staats­se­kre­tärin aus der Klassik-Szene gean­gelt: Sarah Wedl-Wilson durfte als Kind keine ABBA-Platten hören, ist bisher Rektorin der Hoch­schule für Musik Hanns Eisler Berlin und eine stets lächelnde Strip­pen­zie­herin, die man nicht unter­schätzen sollte. Einige Kerle, die es getan haben, wie Markus Hinter­häuser, Peter Ruzicka oder Chris­tian Thie­le­mann, wissen ein Lied davon zu singen. Denn Wedl-Wilson war auch im Vorstand der Salz­burger Oster­fest­spiele und hat den dortigen Wandel mit einge­leitet. Aber sie ist kein nach­tra­gender Mensch, sondern Prag­ma­ti­kerin. Und auch Thie­le­mann könnte sagen: „Schwamm drüber“, wenn es um die Daniel-Baren­boim-Nach­folge an der Staats­oper geht. Ich vermute, Wedl-Wilson wird sich genau anschauen, welche „Spät­folgen“ die Perso­nalie haben könnte und zunächst einmal hören, auf wen sich alle Betei­ligten, vom Orchester bis zur desi­gnierten Inten­dantin Elisa­beth Sobotka (man kennt sich aus Öster­reich), einigen können. Die Tele­fon­num­mern von Mirga Graži­nytė-Tyla oder Thomas Guggeis hat sie mit Sicher­heit auch. Wedl-Wilsons Job an der Musik­hoch­schule Hanns Eisler über­nimmt inte­ri­mis­tisch die Prorek­torin Andrea Tober. Ach ja, vor andert­halb Jahren habe ich Wedl-Wilson zu einem sehr ausführ­li­chen Gespräch getroffen: Darüber, warum sie als Kind nicht ABBA hören durfte und wie die Musik ihr Leben begleitet. Zu hören ist es hier.

Perso­na­lien der Woche I

Er ist in der Stadt nicht wirk­lich präsent, eher leise und schlägt auch program­ma­tisch keine großen neuen Wellen. Dafür wird Stephan Pauly nun belohnt und als Inten­dant des Wiener Musik­ver­eins verlän­gert. Er wird bis 2030 im Amt bleiben, das er 2020 ange­treten hatte. Das Theater in Regens­burg wird – so will es Markus Söder – zum Staats­theater aufge­wertet. Das bedeutet unter anderem: mehr Geld. Das kommt nach dem holp­rigen Einstand des neuen Inten­danten Sebas­tian Ritschel nicht unge­legen, findet Deniz Aykanat in der Süddeut­schen Zeitung. 40 Beschäf­tigte in allen Sparten mussten gehen. +++ Das Barbican Centre wird zwar nicht umge­baut (dazu fehlten die 332 Millionen Euro), aber immerhin: Nun wird reno­viert. Sir Simon Rattle wird die Fertig­stel­lung wohl nicht mehr als Chef­di­ri­gent des London Symphony Orchestra erleben, sondern die Dinge aus München beob­achten.

Von Nürn­berg nach Berlin: Mall­witz« Abschied

Nach fünf Jahren in Nürn­berg geht Joana Mall­witz nun nach Berlin. Ursula Adamski-Störmer schaut für den BR ziem­lich lobhu­delnd zurück auf eine Ära: „Erfolge feierte sie in Nürn­berg vor allem mit den von ihr präfe­rierten Opern. Was sie anfasste, veredelte sie zu Gold: Prokof­jews Krieg und Frieden oder Wagners Lohen­grin, Debussys Pelléas et Méli­sande, Strauss« Der Rosen­ka­va­lier und Die Frau ohne Schatten. Nürn­berg feierte den Mall­witz-Effekt und musste doch klaglos hinnehmen, als die Gene­ral­mu­sik­di­rek­torin bezeich­nen­der­weise kurz nach dem Mora­to­rium des von ihr glühend voran­ge­trie­benen und so drin­gend benö­tigten neuen Konzert­hauses die Reiß­leine zog und ihren Weggang aus der Stadt verkün­dete. Ein Schelm, der Böses dabei denkt…“ In Berlin wird es sicher­lich rauer werden: Aber in Berlin lockt auch der Aufbruch: an der Staats­oper, der Deut­schen Oper – und jetzt auch: am Konzert­haus!

Männer und Frauen und alle dazwi­schen

Gender hat in der klas­si­schen Musik seit jeher keine (oder deshalb: eine große) Bedeu­tung gehabt. Und in dieser Woche gab es aller­hand Männer-und-Frauen-Meldungen. Das Deut­sche Symphonie-Orchester Berlin (DSO) wird kommende Saison kein Programm ohne Kompo­si­tionen von Frauen aufführen, von der 1961 gebo­renen Unsuk Chin beim Eröff­nungs­kon­zert am 30. August bis zur Mozart-Zeit­ge­nossin Mari­anna von Martines beim Finale am 28. Juni.

Vincent König hat uns geschrieben (für die „Perlen in der Provinz“ beim Podcast Alles klar, Klassik) und über sein Herzens­pro­jekt geschwärmt: Illi­mité, ein Opern­abend am Staats­theater Kassel über Rollen­bilder in der Oper. Unter anderem wird die wunder­bare Mezzo­so­pra­nistin Katia Ledoux die Schmie­de­lieder aus dem Sieg­fried singen – ein Expe­ri­ment, das neugierig macht. Außerdem ist dieses Wochen­ende das Festival Femi­nale an der Hoch­schule für Musik und Theater in Hamburg über die Bühne gegangen. Vier Studen­tinnen haben das Festival gegründet, weil sie beklagen, dass Werke von Kompo­nis­tinnen auch in der Ausbil­dung nicht vorkommen. Es tut sich viel zwischen den Welten von Mann und Frau – gut so!

Die Woche im Gespräch

Weil diese Woche nicht so viel los war und heute Feiertag ist, erlauben Sie mir ein wenig Eigen­wer­bung. Seit über einem Jahr betreibe ich, gemeinsam mit der Liz Mohn Stif­tung der Bertels­mann Stif­tung, den Podcast Alles klar, Klassik? Alle zwei Wochen debat­tiere ich ein wich­tiges Thema der Klassik mit Klassik-Künst­le­rInnen, Poli­ti­ke­rInnen oder anderen Kultur­schaf­fenden, und die Wochen dazwi­schen spreche ich mit Doro­thea Gregor über Klatsch, Tratsch und die wich­tigsten Nach­richten aus der Klassik. Dieses Mal war Doro bei mir zu Hause in Bremen. Ein Kaffee­kränz­chen mit warmem Kaffee und heißen Themen: Wie viel verdienen Musi­ke­rinnen und Musiker? Wie wird sich Sarah Wedl-Wilson als Berlins Kultur­staats­se­kre­tärin machen? Doro wünscht sich eine Play­mobil-Figur von Lorenzo Viotti, und ich erkläre den Unter­schied zwischen Aida Gariful­lina und Yuja Wang. Außerdem kündigt Doro eine große Studie zur Situa­tion der Kultur in Deutsch­land an. Sie wird in einigen Wochen bei Alles klar, Klassik? vorge­stellt. Hören Sie doch mal rein, auf der Website, bei Apple, oder bei spotify.

Perso­na­lien der Woche II

Natür­lich reden wir in Alles klar, Klassik? auch über Lorenzo Viotti – als Foto­mo­dell, aber auch darüber, dass er (rein in die Klamotten, raus aus den Klamotten) seinen Vertrag als Chef­di­ri­gent des Neder­lands Phil­har­mo­nisch Orkest sowie der Natio­nalen Oper in Amsterdam nicht verlän­gern wird. Er will seinen Vertrag bis 2025 erfüllen, danach aber nicht verlän­gern.

Gazprom, dessen CEO großer Teodor-Curr­entzis-Fan ist und auch die Gast­spiele des Curr­entzis-Orches­ters musi­cAe­terna finan­ziert, hat nun eine eigene Armee für Putin gegründet. In England sorgen solche Nach­richten für Alarm, beim SWR scheint man selbst da noch die Augen zuzu­ma­chen. +++ Die Muster­klage gegen die Salz­burger Fest­spiele und ihre Beschäf­ti­gungs­po­litik ist vertagt worden. Eigent­lich sollte Anfang April verhan­delt werden, das Gericht hat den Termin nun verschoben. +++ Bayreuth hat ein neues Opern­haus­mu­seum. Es liegt direkt neben dem Mark­gräf­li­chen Opern­haus, das 2012 zum Unesco-Welt­erbe ernannt wurde. Seit dem 22. April kann man das neue Museum besu­chen.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier: Mein lieber Freund Kai Uwe Laufen­berg muss das Staats­theater in Wies­baden als Inten­dant verlassen. Das macht er natür­lich nicht, ohne der Stadt noch mal ins Gesicht zu spucken. In seinem Vorwort zur neuen – seiner letzten – Saison lässt Kai Uwe nichts und niemanden aus: Ohne sie zu nennen führt der Inten­dant zwischen den Zeilen seinen ehema­ligen GMD, Patrick Lange, vor („nicht immer habe ich, wenn es ums Orchester ging, die rich­tigen Partner gefunden“). Der Inten­dant wundert sich, dass er Wies­baden über­lebt habe und erzählt, wie viele Klein­geister ihm das Leben schwer gemacht hätten. Für ihn dürften das auch Poli­ti­ke­rinnen wie Hessens Minis­terin für Wissen­schaft und Kunst Angela Dorn gewesen sein, der kriti­sche Jour­na­list Volker Milch – und, ich hoffe: auch ich! Umso mehr singt er seinem Anna-Netrebko-Diri­genten Michael Güttler ein Hohe­lied. Ich finde, Kai Uwe, Du hast Dich in Deinen Worten ein biss­chen zu sehr zurück­ge­halten: Ich habe mal ein Vorwort aufge­nommen, das Dir sicher auch gefällt – nimm es als kleines Abschieds­ge­schenk Deines Lieblings-„Parasiten“.

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

