Die Hunde­kacke-Rezep­tion

Okay, ich gebe der Kollegin Hannah Schmidt vom VAN-Magazin recht. In ihrem Text findet sie, dass ich die Hunde­kacke-Attacke von Hanno­vers Ballett-Chef Marco Goecke auf FAZ-Kriti­kerin Wiebke Hüster als „pein­lich“ abgetan hätte, sei verharm­lo­send. Tatsäch­lich wäre es wohl rich­tiger gewesen, von einem „nicht hinnehm­baren Akt“ zu spre­chen, oder von einer „nicht zu tole­rie­renden Grenz­über­schrei­tung“. Aber ich bleibe dabei, dass ich die Aufre­gung im Feuil­leton für über­di­men­sio­niert halte. Sigmund Freud hätte seine wahre Freude an den heftigen Reak­tionen auf die Ka-Ka-Attacke von Hannover und daran, auf welche Refle­xi­ons­flä­chen und fertigen Muster diese Aktion gestoßen ist: Angriff auf Pres­se­frei­heit, Beweis des toxi­schen Klimas an unseren Thea­tern oder – und da, liebe Hannah Schmidt, finde ich, gehen Sie etwas sehr weit – Vorstufe zum „Femizid“, also der Auslö­schung der Frauen! Ist nach dem Ausraster nicht alles ziem­lich richtig gelaufen? Haben nicht alle Systeme funk­tio­niert? Das Haus hat sich entschul­digt, sich von Goecke getrennt, Straf­an­zeige wurde gestellt – der Staats­an­walt über­nimmt. Das Thea­ter­system, die Öffent­lich­keit und die Justiz funk­tio­nieren.

Was mich wirk­lich ärgert, ist, dass hinter dem Über­griff eines Menschen, der sich offen­sicht­lich nicht im Griff hat, die vielen tägli­chen Versuche (beson­ders von Inten­danten), kriti­schen Jour­na­lismus mundtot machen zu wollen, verschwinden. Da fliegt zwar keine Kacke, aber besser ist das auch nicht. Der Inten­dant inter­na­tio­naler Fest­spiele zieht mit Lügen­ge­schichten über Jour­na­listen durch die Gegend, Alpha-Inten­danten rufen in Chef­re­dak­tionen an und fordern, dass bestimmte Jour­na­lis­tInnen nicht mehr schreiben, Kriti­kern werden Pres­se­karten verwehrt, oder sie werden als „Para­siten“ beschimpft. DAS sind alltäg­liche Macht-Kämpfe, die meist im Schatten unseres Thea­ter­sys­tems statt­finden. DAS sind Angriffe auf eine kriti­sche Presse von Führungs­per­sonen, die in ihren Theater-Kontexten offenbar Kritik verlernt haben. DAS sind Alltäg­lich­keiten, liebe Hannah Schmidt, die wir viel­leicht gemeinsam viel öfter thema­ti­sieren sollten. Oben im Bild übri­gens der Besuch von Kacke-Dackel Gustav an der Wiener Staats­oper vor einigen Jahren.

Musik für den König

Das wird eine große Sause am 6. Mai 2023. Zwölf neue Stücke werden zur Krönung von Charles III. gespielt. Der Buck­ingham Palast erklärte, dass unter anderem Andrew Lloyd Webber dem König eine neue Hymne widmen wird – kompo­niert für den Chor der West­minster Abbey. Außerdem wird es neue Stücke der Hofkom­po­nistin Judith Weir geben, von Paul Mealor, Shirley J. Thompson und Debbie Wiseman.

Am Gottes­dienst werden Sänge­rInnen wie Sir Bryn Terfel, die südafri­ka­ni­sche Sopra­nistin Pretty Yende und der briti­sche Bariton Rode­rick Williams auftreten. Das Krönungs­or­chester wird von Antonio Pappano geleitet werden. Vor dem eigent­li­chen Gottes­dienst wird Sir John Eliot Gardiner im „Vorpro­gramm“ diri­gieren – Musik von William Byrd, Georg Fried­rich Händel, Edward Elgar, Hubert Parry und Sir Karl Jenkins. Immerhin: Charles meint es mit seiner Klassik-Liebe ernst. Und all das ganz ohne Elton John!

Die Klassik ein Jahr nach Kriegs­aus­bruch

Ein Jahr, viel zu viele Tote – und noch immer: kein Ende in Sicht. Russ­lands brutale Anne­xion der Ukraine hat die Welt grund­le­gend verän­dert. Auch die Welt der Klassik. Manche Konse­quenzen wurden schnell gezogen: Valery Gergiev musste als Chef der Münchner Phil­har­mo­niker gehen, in Sachen Teodor Curr­entzis und musi­cAe­terna konnte man lernen, wie ein eng an Wladimir Putin, Gazprom, VTB Bank und Staats­po­litik gekop­peltes Ensemble durch Schweigen zum Propa­ganda-Werk­zeug wird. Und in Wies­baden tobt derzeit noch immer ein Kampf um Anna Netrebko. Nachdem das Ukrai­ni­sche Natio­nal­or­chester die Mitwir­kung an den Maifest­spielen abge­sagt hatte, will nun auch der Ersatz, die Band Pussy Riot, nicht an der Seite von Netrebko auftreten. Aus der ansonsten gern besser­wis­se­ri­schen Pres­se­stelle in Wies­baden dröhnt nun: Schweigen. Pussy Riot habe offi­ziell noch nicht abge­sagt. Deshalb: kein Kommentar.

In Wies­baden kann man bestens beob­achten, wie Kai Uwe Laufen­berg als einzelner Mensch den Konflikt für sein eigenes Ego benutzt – und dadurch wohl das erreicht, was Putin freut: eine tiefe Spal­tung der west­li­chen Klassik-Szene. Auch hier bleibt es eine Frage des Jour­na­lismus, warum wir uns so lange an der eher naiven Sängerin Anna Netrebko abar­beiten (klar: Glamour verkauft sich besser als Polit-Recherche!) und nicht genauer dorthin schauen, wo Putins Kultur­pro­pa­ganda in der Tiefe wirkt: Etwa bei Curr­entzis, der sich als Chef von musi­cAe­terna noch immer nicht für die Ausfälle seiner Musi­ke­rInnen beim Deutsch­land-Gast­spiel (Kriegs­lieder für Putin, Polemik gegen Deutsch­land und seine Presse) entschul­digt hat und statt­dessen versucht, mit Utopia ein neues Orchester zu etablieren, über das sich seine Mitbe­gründer ins Schweigen hüllen und das ebenso intrans­pa­rent bleibt wie seine Finan­zie­rung, die zur Hälfte von der Red Bull nahen Diet­rich Mate­schitz Privat­stif­tung kommen soll – sehr empfeh­lens­wert in diesem Zusam­men­hang der Podcast Inside Austria, der über die Red-Bull-Geschäfte in Russ­land auch nach dem Ausbruch des Krieges berichtet und die Verstri­ckung öster­rei­chi­scher Unter­nehmen mit dem System Putin aufdrö­selt. Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Der Westen lässt sich nicht verein­nahmen, spielt – und das ist gut so! – weiter Tschai­kowski und Prokofjew, an Stadt­thea­tern treten Künst­le­rInnen aus der Ukraine und Russ­land neben­ein­ander auf. Und dort, wo Kultur zur Propa­ganda wird, streiten wir inzwi­schen weit­ge­hend offen über unsere unter­schied­li­chen Blick­winkel – man könnte auch sagen: Unsere demo­kra­ti­sche und offene Gesell­schaft funk­tio­niert!

Auf unseren Bühnen

Einen großen Erfolg legte das Gärt­ner­platz­theater in München mit Masse­nets Oper Werther hin. Die Oper wurde „in der Regie von Herbert Föttinger ein hoch­span­nendes und beklem­mendes Porträt von Menschen, die die offenen Türen nicht durch­schreiten, die nicht ins Unge­wisse aufbre­chen, statt auf wilde Romantik zu setzen die biedere Konven­tion wählen“, schrieb Peter Jung­blut beim BR.

„Fulmi­nant, wie Lucian Krasznec in der Titel­rolle den trau­rigen Helden gibt. In anderen Rollen wirkt er mitunter zu gehemmt, zu passiv, hier ist dieser Charak­terzug ideal. Werther traut sich nicht, er fügt sich. Auch stimm­lich ein ganz großer Auftritt, der Krasznec da gelungen ist. Das gilt auch für Sophie Rennert als Char­lotte.“

Ich persön­lich war diese Woche gleich zwei Mal im Musik­verein in Wien: Die fran­zö­si­sche Diri­gentin Marie Jacquot hat mit den Wiener Sympho­ni­kern – beson­ders bei Sibe­lius – gezeigt, wie Klug­heit Emotionen orga­ni­sieren kann. Und dann war da noch Schön­bergs Verklärte Nacht – eine wahre Offen­ba­rung der Wiener Phil­har­mo­niker mit Chris­tian Thie­le­mann. Jeder Über­gang vom kammer­mu­si­ka­li­schen Schön­klang zum großen Sinn­lich­keits-Sog wurde mit bestechender Selbst­ver­ständ­lich­keit und unglaub­li­cher Strei­cher-Schön­heit in Szene gesetzt: nie Selbst­zweck, stets in tiefen Gedanken veräs­telt – so hört man dieses Stück derzeit wohl nur in Wien. Richard Strauss’ Alpen­sin­fonie blieb dagegen eher ein betont wuch­tiges Testo­steron-Gebirge, etwas zu groß für den Saal des Musik­ver­eins.

Finn­land nutzt VR für Regie­kon­zepte

In einem span­nenden Text im Online-Magazin Fast Company werden die digi­talen Möglich­keiten für das Theater der Zukunft beschrieben. Dazu wurde die Finni­sche Natio­nal­oper vermessen, mit VR-Brille können Regis­seu­rInnen und Bühnen­bild­ne­rInnen so genau abschätzen, wie ihre Konzepte in Aktion wirken. Der digi­tale Zwil­ling der Finni­schen Natio­nal­oper wurde zum ersten Mal für eine Auffüh­rung von Puccinis Turandot genutzt.

Perso­na­lien der Woche

Daniel Baren­boim erklärte in einem Inter­view für abc-News, dass er nicht zulassen wolle, dass seine Krank­heit sein Leben verän­dere. „Unwich­tiges ist immer noch unwichtig. Ich kann nicht sagen, dass ich mich perfekt fühle, aber gut genug, um morgen zu diri­gieren, und Donnerstag und Sonntag – und dann werden wir weiter sehen.“ +++ Sir Simon Rattle sprach in der Münchner Abend­zei­tung über die Konzert­haus-Situa­tion in München: „Das einzige, was mich in München wirk­lich über­rascht, ist der außer­ge­wöhn­liche Mangel an Erkenntnis von Notwen­dig­keit, zu echten Lösungen zu kommen. Das macht wirk­lich sprachlos. Wir müssen aber eine Lösung finden, und das berührt auch den Gasteig. Selbst der Beginn der Sanie­rungs­ar­beiten wäre sehr will­kommen. Die fehlende Dring­lich­keit ist wirk­lich absolut besorg­nis­er­re­gend. Es ist ein langes Spiel, was wir spielen.“ +++ Das NDR Elbphil­har­monie Orchester verlän­gerte den Vertrag von Chef­di­ri­gent Alan Gilbert.

Es war ein wenig trist: Ich habe mir den Wiener Opern­ball heuer im Fern­sehen ange­schaut. Und sinn­bild­lich war das Gespräch mit Inten­dant Bogdan Roščić am Ende. Er hatte offen­sicht­lich wenig Lust auf diesen Ball – und ließ das auch jeden wissen. Ein Grund viel­leicht, warum die Bilder haupt­säch­lich gelang­weilte Gesichter in einem verlo­renen Raum zeigten und ein ORF-Reporter-Team, das selber nicht zu wissen schien, was es da eigent­lich sollte. Der Opern­ball: ein ausge­höhltes Trauer-Ritual wie die 14. Staffel des Dschun­gel­camps. Könnte man das Ganze nicht mal ein biss­chen neu denken. +++ Der Kompo­nist Fried­rich Cerha ist gestorben: Was für ein Leben. Für die Musik. Die Dunkel­heit des Humors. Den Nach­wuchs. Die Gerech­tig­keit. Die Klang­suche. Die Freude am Klang. Ein würdiger Nachruf von Daniel Ender im Stan­dard.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? In Wahr­heit hatten wir in diesem News­letter heute schon vieles Gute. Beson­ders die span­nenden Auffüh­rungen auf unseren Bühnen. Und da bahnt sich eine weitere Nach­richt an – ob sie gut ist, wird an der Hambur­gi­schen Staats­oper derzeit intern wohl heftig debat­tiert. Viele im Ensemble blicken eher verhalten auf die ersten Schritte des desi­gnierten Inten­danten Tobias Kratzer. Dass das Orchester unter Kent Nagano weit­ge­hend abge­baut hat, ist kein Geheimnis. Umso span­nender der Name, der derzeit überall als Nach­folger gehan­delt wird: Omer Meir Wellber, noch Musik­di­rektor an der Wiener Volks­oper, soll es wohl in den Norden ziehen, heißt es überall. Mehr dazu, aber auch zu anderen Themen der Klas­sik­Woche, zum Wiener Opern­ball, zu Dackel Gustav oder zu anderem Gossip gibt es wie immer in der Update-Folge des Podcasts Alles klar, Klassik? mit Doro­thea Gregor und mir.

