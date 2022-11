Unter dem Titel Schwa­nen­ge­sang veröf­fent­lichte Franz Schu­berts Musik­ver­leger ein Jahr nach dem Tod des Kompo­nisten eine Samm­lung seiner letzten Lieder. Der Tenor Ian Bostridge hat diesen berühmten roman­ti­schen Zyklus 2021 mit dem Pianisten Lars Vogt einge­spielt. Die in der Londoner Wigmore Hall entstan­dene Aufnahme ist eines der letzten Tondo­ku­mente Vogts, der am 5. September 2022 im Alter von nur 51 Jahren gestorben ist.

Ian Bostridge und Lars Vogt geben mit Franz Schu­berts Abschied Einblick in ihr Album.

Beim Anhören des Albums spürt man gleich, dass hier zwei geis­tes­ver­wandte Künstler zusam­men­ge­kommen sind. Schu­berts anrüh­rende Minia­turen handeln von glühender Liebes­sehn­sucht und tief empfun­denen Natur­im­pres­sionen. Wie in einer kleinen Oper konzen­trieren sich in jedem Lied große Emotionen und Gefühls­kon­flikte. Bostridge und Vogt lassen den drama­ti­schen Span­nungs­bogen nie abreißen. Ebenso eindrück­lich ist ihre Inter­pre­ta­tion von Schu­berts Zyklus Einsam­keit, der durch Ludwig van Beet­ho­vens An die ferne Geliebte inspi­riert war.