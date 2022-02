Marc Minkowski leitet Les Musiciens du Louvre bei der Aufnahme von Mozarts Oper Mitrate, Re di Ponto.

Im März 1770 erhält der 14-jährige Mozart die Scrittura, eine Opera Seria für das Mailänder Theater zu komponieren. Die Gage beträgt 100 Goldgulden. Ende Juli erst bekommt er das Textbuch. Die Rezitative für die ersten Proben schafft er in drei Wochen, auch wenn er am 20. Oktober 1770 stöhnt: „Die finger thuen sehr weh von so viel Recitativ schreiben.“ Was der Junge nicht ahnt: Die Arien müssen passend „wie ein Kleid“ auf die Sänger zugeschnitten werden. Und bei all den Dramaqueens am Theater… Je drei Änderungen verlangten die Damen Aspasia und Sifare.

Vier Vertonungen

Titelheld Mitridate, auf der Bühne König von Pontus, Widersacher des römischen Imperiums, erweist sich auch vor dem Teenager-Komponisten als Despot. Vier verschiedene Vertonungen der Eingangsarie Se di lauri lehnt er ab. Zickereien gibt es bei Marc Minkowskis Sängern nicht, stattdessen seelische Tiefenschärfe bei den Affekten – vor allem von Michael Spyres, einem erfahrenen Mitridates. Keineswegs routiniert klingen auch Les Musiciens du Louvre, obwohl sie die Oper seit Jahrzehnten im Repertoire haben.