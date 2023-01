Der Titel des Doppel­al­bums ist eini­ger­maßen kryp­tisch: „The Blue Piano“ bezie­hungs­weise „The Adventage of Writing Music“ ist je eine der beiden Scheiben beti­telt.

Benjamin Harasko singt Mein blaues Klavier von Mathias Rüegg auf einen Text von Else Lasker-Schüler

Auf der ersten, dem blauen Klavier gewid­meten CD befinden sich schlicht anmu­tende Kunst­lieder, die der Schweizer Jazz­mu­siker Mathias Rüegg auf Texte großer deut­scher Dichter wie Hein­rich Heine, Theodor Storm und Rainer Maria Rilke kompo­niert hat und Songs, die dem Dunst­kreis des Kunst­liedes entsprungen, aber wesent­lich freier, auch im Hinblick auf die Text­be­hand­lung, sind. Nett klingt das schon, insge­samt mutet das alles aber eher harmlos an. Span­nend ist es trotz manch musi­ka­lisch origi­neller und pfif­figer Details nicht, dafür bleibt Rüegg zu sehr im Konven­tio­nellen stecken. Was dieses Album hörens­wert macht, ist die zweite Scheibe, auf der sich der Jazz­mu­siker Rüegg präsen­tiert. Am meisten über­zeugt Rüegg, wenn er Rüegg kompo­niert. Da ist er in jeder Hinsicht in seinem musi­ka­li­schen Element.