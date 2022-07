Wie eine rauschende Bran­dung setzt die Musik ein. Ein lärmend schwe­bendes Klang­ge­misch hält die Span­nung aufrecht, bricht unver­mit­telt ab und setzt erneut an. Eine plötz­liche Stille tritt ein, aus der von Ferne feine klir­rende Geräu­sche auftau­chen, sich nähern und verebben. Immer neue Klang­bal­lungen wälzen sich heran und streben ausein­ander.

Der dritte Satz von Hermann Nitschs Wein­viertel Sinfonie, gespielt vom Radio-Sympho­nie­or­chester Wien unter Michael Mautner

Hermann Nitsch, der am 18. April 2022 im Alter von 83 Jahren verstarb, verstand sein Schaffen als Gesamt­kunst­werk. Alle Diszi­plinen fügen sich zum großen Ganzen des Orgien Myste­rien Thea­ters zusammen. So betrach­tete Nitsch auch alle seine konzer­tant aufge­führte Musik als „Vorstu­dien“ zur Musik seines Thea­ters.

Ausschnitt aus einer Partitur von Hermann Nitsch

Als „Lärm­musik“ bezeich­nete er seine Kompo­si­tionen, für deren Nieder­schrift er Milli­me­ter­pa­pier verwen­dete. Jeder Milli­meter bedeutet eine Sekunde Spiel­dauer. Die Spiel­dauer der Instru­mente zeich­nete er durch waag­rechte Striche auf. Darüber markierte er die jewei­lige Lärm­stufe. Den Musi­kern kommt die Aufgabe zu, mit ihren Instru­menten nur Lärm zu erzeugen und dabei die ange­ge­bene Inten­sität des Lärms zu beachten. Nitsch arbei­tete am liebsten mit Laien. Er war über­zeugt, dass gerade die Unkenntnis eines Instru­ments neue, nie gehörte Töne entstehen ließ, „die aus allen Schemen ausbre­chen“. Berufs­mu­siker hätten dagegen wenig Verständnis, dass es nicht um Impro­vi­sa­tion gehe und auch nicht um Anleihen von bestehenden Werken.

Der Kompo­nist Michael Mautner und Hermann Nitsch anläss­lich der Urauf­füh­rung eines Streich­quar­tetts von Nitsch

Die vorlie­gende Aufnahme erfolgte am 28. August 2021 im Nitsch Museum im öster­rei­chi­schen Mistel­bach. Der Kompo­nist und Diri­gent Michael Mautner hat Nitschs Zweites Streich­quar­tett, das Alber­tina Quar­tett, zu einer sechs­sät­zigen Sinfonie mit dem Namen Wein­viertel Sinfonie tran­skri­biert und erwei­tert und leitet das Radio-Sympho­nie­or­chester Wien.

Hermann Nitsch bei seiner ersten Aktion

Nitsch war Mitbe­gründer der Wiener Aktio­nisten und ein Pionier der Performing-Arts-Bewe­gung. 1973 eröff­nete er auf Schloss Prin­zen­dorf im öster­rei­chi­schen Wein­viertel sein erstes Orgien und Myste­rien Theater, das sich von da ab jedes Jahr zu Pfingsten ereig­nete. Im Sechs-Tage-Spiel, seinem Opus Magnus, das erst­mals 1998 statt­fand, verbindet Nitsch den christ­li­chen Kult des gekreu­zigten Christus und seine Herkunft aus dem heid­ni­schen Blut­opfer sowie den Kult des Dionysos, in dem das antike Drama wurzelt, mit psycho­ana­ly­ti­schen Erkennt­nissen über Verdrän­gung und Unbe­wusstes: „schmerz­liche, wollüs­tige bean­spru­chung unserer fünf sinne bringt rausch, das rasen, die exzes­sive wirk­lich­keit der schöp­fung in unser bewusst­sein.“

Ritual, Ekstase und Tran­szen­denz kommen in dem Spiel zusammen, und die Musik folgt dessen Ablauf. Auf den ersten Satz mit seinen geräusch­haften Klang­wogen folgt ein zarter zweiter Satz, der zaghaft mit verein­zelten Lauten mehr­mals ansetzt, bis die Musik zu einem weiten hellen Klang­feld erblüht. Ein Wirr­warr an Stimmen, die sich in einem lauten Tumult Bahn brechen, prägt den dritten Satz. Mit einem einzelnen hohen, schnei­denden Klang, der stehend im Raum verharrt, beginnt der monu­men­tale vierte Satz. Nach und nach folgen weitere Klänge hinzu. Sie schweben nahezu bewe­gungslos in einem ritua­li­sierten, feier­li­chen Gestus. Das diony­si­sche Element bestimmt den fünften Satz mit seinen ausge­las­senen Tänzen und Volks­weisen. Sie münden in ein rausch­haftes Durch­ein­ander, bis im sechsten Satz strah­lende Klänge vom Anbruch eines neuen Morgens künden.

> Weitere Informationen zu dem ab 30. Juli 2022 geplanten Sechs-Tage-Spiel von Hermann Nitschs Orgien und Mysterien Theater auf der Website der Nitsch Foundation: www.nitsch-foundation.com

Weitere Informationen zu Ausstellungen und Aufführungen im Hermann Nitsch Museum auf: www.nitschmuseum.at