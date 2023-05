Herz­ge­win­nend öffnet uns der Pianist Misho Kanda­sh­vili die Tore zur hier­zu­lande noch viel­fach unbe­kannten Klavier­musik seiner geor­gi­schen Heimat.

Misho Kanda­sh­vili beginnt sein Debüt­album mit Grüßen des geor­gi­schen Kompo­nisten Andria Balant­schi­wadse

Darin liegt die Stärke dieses Debüt-Albums. Kleinode in Songlänge, die durch Kanda­sh­vilis hinge­bungs­volle wie einfühl­same Inter­pre­ta­tion ihre ganze Pracht entfalten. So muten Gija Kanchelis Minia­tures an medi­ta­tive Licht­spiele wind­be­wegter Spie­gel­scherben, in denen das Sonnen­licht tanzt und in Vaja Azarash­vili Nocturne lässt sich ein Hauch von My Way erahnen.

> Auftrittstermine und weitere Informationen zu Misho Kandashvili: misho-kandashvili