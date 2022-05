Er sei zu seinem „Bedauern … nicht in der Lage …, die Ehrung anzu­nehmen“, schrieb Alfred Ein­stein 1949 aus den USA nach Salz­burg, nachdem ihm die Inter­na­tio­nale Stif­tung Mozar­teum (ISM) ihre Gol­dene Mozart-Medaille ange­tragen hatte. Denn, so der deutsch-ame­ri­ka­ni­sche Musik­wis­sen­schaftler weiter, die „Ereig­nisse“ zwi­schen 1938 und 1945 „könnten sich wie­der­holen, und ich möchte Ihnen die Ver­le­gen­heit ersparen, in einer näheren oder fer­neren Zukunft Ihre Gene­ro­sität bereuen zu müssen“: eine schal­lende Ohr­feige für eine ehr­wür­dige und ver­dienst­volle, im Dritten Reich jedoch auch inkri­mi­nierte Insti­tu­tion, die 1841 ihre Mozart­pflege begonnen hatte. Ein­stein hatte vor den Nazis fliehen müssen; für ihn war die ISM kei­nes­wegs mit ange­hal­tener Luft unter dem NS-Sumpf durch­ge­taucht und hin­terher rein­ge­wa­schen daraus empor­ge­stiegen. Und er hatte recht.

Unselige Kontinuitäten

Wie stark, auf welch viel­fäl­tige Weise und auch über welche unse­ligen per­sön­li­chen Kon­ti­nui­täten die Stif­tung – zu gegen­sei­tigem Vor­teil – ins Räder­werk der NS-Kul­tur­po­litik eige­bunden war, das hat im Auf­trag der Stif­tung selbst ein wis­sen­schaft­li­ches Team rund um die His­to­riker Alex­ander Pin­winkler und Oliver Rath­kolb nun erst­mals in dieser Gründ­lich­keit unter­sucht. Kei­nes­wegs als „Schluss­strich“, son­dern als großer Schritt vor­wärts im ver­ant­wort­li­chen, bewussten Umgang mit der Geschichte der eigenen Insti­tu­tion, wie der aktu­elle Prä­si­dent Johannes Honsig-Erlen­burg im Vor­wort betont. Wer waren die Akteure und ihr Hin­ter­grund, wie wurde die Stif­tung über eine neue Sat­zung „gleich­ge­schaltet“, warum ist das von höchster Stelle anvi­sierte Pres­ti­ge­pro­jekt einer Gesamt­aus­gabe kläg­lich geschei­tert, wie wurden Mozart und die Mozart­for­schung (weiter) ideo­lo­gi­siert usw. Die gefun­denen Ant­worten sind nicht nur von rein his­to­ri­schem Stand­punkt aus enorm span­nend zu lesen, son­dern taugen auch als beden­kens­werte Bei­träge zu aktu­ellen Dis­kus­sionen über das Ver­hältnis von Kunst und Wis­sen­schaft zur Politik.