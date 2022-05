„Der Tod muss jeden Augen­blick ein­treten!“ Tut er aber nicht. Kaiser Overall von Atlantis lässt durch seinen Trommler den großen Krieg aller gegen alle ver­künden. Aber der Tod ver­wei­gert seine Mit­ar­beit. Die Sol­daten können nicht sterben. Stau­nend erkennen sie eine Welt jen­seits von Krieg und Gewalt. Das Münchner Rund­funk­or­chester unter Patrick Hahn hat Viktor Ull­manns letzte Oper Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Ver­wei­ge­rung auf CD auf­ge­nommen. Die Ein­spie­lung betont den Brecht’schen Stil des Werkes, und die Sopra­nistin Juliana Zara, die Mez­zo­so­pra­nistin Christel Loetzsch, der Tenor Johannes Chum, der Bariton Adrian Eröd und die Bässe Lars Woldt und Tareq Nazmi zeichnen sich durch her­vor­ra­gende Text­ver­ständ­lich­keit aus.

Als Vor­zei­ge­lager geplant: eine Haupt­straße im Ghetto Theresienstadt

Ull­mann schrieb die Oper 1943 im Lager The­re­si­en­stadt auf ein Libretto seines Mit­häft­lings Peter Kien. Im Unter­schied zu vielen Künst­lern, die nach der Ankunft in The­re­si­en­stadt in Depres­sion ver­fielen, reagierten Ull­mann und Kien auf die Lager­si­tua­tion mit unbän­diger Pro­duk­tion. Ihre Absicht war es, den Mas­sen­mörder auf der Bühne von The­re­si­en­stadt sterben zu lassen. Dazu kam es jedoch nicht. Denn eine Auf­füh­rung wurde nach der Gene­ral­probe ver­boten. Das Album des Rund­funk­or­ches­ters erin­nert aller­dings nicht nur an die Ent­ste­hungs­zeit der Oper, son­dern gewinnt ange­sichts des rus­si­schen Angriffs­krieges auf die Ukraine erneut schreck­liche Aktua­lität. Dar­über hinaus eröffnet es durch seine Beto­nung des Para­bel­cha­rak­ters auch eine Deu­tung als Mys­te­ri­en­spiel um Leben und Tod, in einer Welt, „die ver­lernt hat, am Leben sich zu freuen“.

Anklänge an „entartete“ Musikrichtungen

Aus der Sicht des Natio­nal­so­zia­lismus stellte nicht nur das Libretto, son­dern auch die Musik eine Pro­vo­ka­tion dar, sind doch in ihr Anklänge an all jene Musik­rich­tungen ent­halten, die als „ent­artet“ gebrand­markt wurden. Hinzu kommen die zahl­rei­chen Zitate, die Nicole Restle im aus­führ­li­chen Booklet erläu­tert. 25 Werke kom­po­nierte Ull­mann in The­re­si­en­stadt. Sie sind fast voll­ständig erhalten. Das zahl­reiche Varia­tionen und Striche auf­wei­sende Auto­graf sowie eine hand­schrift­liche und eine maschi­nen­schrift­liche Fas­sung des Text­bu­ches der Oper übergab Ull­mann vor seiner Depor­ta­tion nach Ausch­witz dem Leiter der The­re­si­en­städter Biblio­thek Emil Utitz. Nach 1945 wurden diese von Ull­manns Freund H. G. Adler auf­be­wahrt, der sie in den 1970er-Jahren an den Diri­genten Kerry Wood­ward wei­ter­lei­tete. Der brachte die Oper unter dem Titel Der Kaiser von Atlantis oder Der Tod dankt ab in einer Insze­nie­rung von Rhode Jane Levine am 16. Dezember 1975 im Bel­levue-Theater in Ams­terdam zur Urauf­füh­rung. Im Zuge des erwa­chenden Inter­esses an Ull­mann nahm Anfang der 1990er-Jahre der Schott Verlag die Edi­tion einer neuen, an den über­lie­ferten Ori­gi­nal­quellen ori­en­tierten Fas­sung in Angriff, die auch dieser Auf­nahme zugrun­de­liegt. Fragen warf ins­be­son­dere die Instru­men­tie­rung der Oper auf. So bleibt offen, ob Ull­mann seine Orches­ter­be­set­zung frei zusam­men­stellen konnte oder ob er auf das zufäl­lige Vor­han­den­sein bestimmter Instru­mente und Instru­men­ta­listen in The­re­si­en­stadt ange­wiesen war.

Der 1944 in Ausch­witz-Bir­kenau ermor­dete Kom­po­nist Viktor Ullmann

Ull­mann war 1942 nach The­re­si­en­stadt gekommen und hatte die Lei­tung des Stu­dios für Neue Musik über­nommen. „The­re­si­en­stadt ver­mit­telt für viele Schrei­bende nur zu gerne das Bild der edlen Kunst, die alles Grau­en­hafte zu über­winden vermag, die den Lager­in­sassen Trost und Ver­ges­sen­heit brachte und bei den ein­sit­zenden Kunst­schaf­fenden unge­ahnte Krea­ti­vität aus­löste“, merkt Verena Nae­gele in ihrer Ull­mann-Bio­grafie kri­tisch an, und sie wirft die Frage auf, ob die Musik tat­säch­lich Aus­druck von Wider­stand war oder „ledig­lich eine Art Droge, die das Hun­de­leben in Dreck, Unge­ziefer und Sterben erträg­li­cher machte, die auf engstem Raum zusam­men­ge­pferchten Men­schen ruhig stellte und damit der SS weniger Pro­bleme berei­tete“. Tat­sache ist, dass The­re­si­en­stadt von Anfang an als jüdi­sches Vor­zei­ge­lager des natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Kon­zen­tra­tions- und Ver­nich­tungs­sys­tems geplant war und in erschre­ckender Weise auch als sol­ches funk­tio­nierte. Zweimal wurde das Lager von einer Kom­mis­sion des Inter­na­tio­nalen Roten Kreuzes besucht, und beide Male ließen sich die Abge­sandten täuschen.