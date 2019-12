Von Axel Brüg­ge­mann

Mariss Jan­sons nimmt gera­de die Sym­pho­ni­en Gus­tav Mah­lers auf. Hier spricht er über das Unaus­sprech­li­che, die Ener­gie der Musik und die Mär, dass unse­re Zeit die Inter­pre­ta­ti­on bestimmt.

Herr Jan­sons, gemein­sam mit dem Sym­pho­nie­or­ches­ter des Baye­ri­schen Rund­funks neh­men Sie gera­de einen Mah­ler-Zyklus auf. Mah­lers Musik holt den Klang der Welt ins Orches­ter und gleich­zei­tig ver­weist er auf etwas Grö­ße­res: die Lie­be, den Tod, die Ewig­keit. Ist Mah­ler mit sei­nen Klän­gen zwi­schen Him­mel und Höl­le uns in die­ser wir­ren Welt beson­ders nahe?

Ich bin kein Freund davon, Musik in Moden oder in der Kate­go­rie von Aktua­li­tät zu mes­sen. Der unend­li­che Kos­mos, den Mah­lers Musik eröff­net, ist, glau­be ich, zu jeder Zeit aktu­ell. Er ver­weist ja auch weni­ger auf das Gegen­wär­ti­ge als viel mehr auf etwas, das uns die Welt als kom­ple­xes Gebil­de ver­ste­hen lässt. Mah­ler stellt sehr vie­le Fra­gen, und wenn man sei­ne Musik anschaut, wird schnell deut­lich, dass er vie­le Ant­wor­ten sel­ber nicht kann­te. Die Musik ist ja oft auch gar nicht für das Kon­kre­te bestimmt. Sie ist ein Mit­tel des Aus­dru­ckes, an des­sen Ende durch­aus die Offen­heit ste­hen darf. Das ist viel­leicht ein Grund, war­um jemand wie Mah­ler die Musik genutzt hat: sie sucht jen­seits der Wor­te und der Par­al­le­len zum aktu­el­len Tages­ge­sche­hen nach einem tie­fe­ren Sinn unse­res Daseins.

Wenn Sie glau­ben, dass Mah­ler auf vie­le Fra­gen kei­ne Ant­wor­ten hat­te, dass das Unbe­wuss­te einen gro­ßen Anteil am Vor­gang des Kom­po­nie­rens hat, ist es dann Ihre Auf­ga­be als Diri­gent und Inter­pret den­noch, Ant­wor­ten in die­ser Musik zu fin­den?

Ich glau­be, dass es erst ein­mal dar­um geht, die Fra­gen eines Kom­po­nis­ten mög­lichst genau zu for­mu­lie­ren. Denn die sind ja schon sehr groß: Gibt es ein Leben nach dem Leben? In der Zwei­ten Sym­pho­nie ist Mah­lers Ant­wort da ziem­lich ein­deu­tig: Er lässt uns hören, dass es irgend­wo einen Him­mel gibt, in dem es wun­der­schön sein muss. Aber schau­en Sie auf die neun­te Sym­pho­nie, da sieht die Sache schon ganz anders aus. Gera­de in der Neun­ten beschreibt Mah­ler ziem­lich klar, dass es so etwas wie den voll­kom­me­nen Tod durch­aus geben könn­te. Wenn wir das ver­ste­hen, wis­sen wir, dass ein Groß­teil der Musik sel­ber eine Art Glau­bens­fra­ge ist. Die einen glau­ben an Gott und das ewi­ge Leben, die ande­ren nicht. All­ge­mein­gül­ti­ge Ant­wor­ten wer­den Sie nicht fin­den, mit viel Glück und Arbeit aber ein Gefühl des Ver­ste­hens.

Es geht also nicht um die kon­kre­te Ant­wort, son­dern um das Gefühl? Was für ein Gefühl ist das, kön­nen Sie das beschrei­ben?

Ich glau­be, dass die Musik uns oft gar nicht auf­for­dert, kon­kre­te Ant­wor­ten zu fin­den. Musik funk­tio­niert nicht nach dem Prin­zip der Spra­che oder einer Mathe­auf­ga­be, an deren Ende ein unum­stöß­li­ches Ergeb­nis steht. Wir ken­nen doch alle die­se Gefüh­le, in denen wir mei­nen, die Welt oder die Lie­be zu ver­ste­hen, oder in denen wir an bei­dem zwei­feln. Aber wir kön­nen die­sem Gefühl in dem Moment, an dem wir es spü­ren, oft kei­ne kon­kre­ten Wor­te geben – was bleibt, ist, eine unaus­sprech­li­che Atmo­sphä­re. Und dar­um geht es viel­leicht auch in der Musik. Wir müs­sen uns voll und ganz auf das ein­las­sen, was vor uns liegt, dar­auf, dem Kom­po­nis­ten auf eine für uns ernst­haf­te Wei­se gerecht zu wer­den. Die­se Her­aus­for­de­rung muss am Anfang aller Inter­pre­ta­ti­on ste­hen. Dann geht es dar­um, Asso­zia­tio­nen zu öff­nen, einer Ener­gie Lauf zu las­sen, die bereits in den Noten ange­legt ist. Dafür wie­der­um ist es wich­tig, sich inten­siv mit dem Kom­po­nis­ten, sei­nen Par­ti­tu­ren und sei­nem Leben aus­ein­an­der­zu­set­zen. Und wenn man all das getan hat, beant­wor­ten sich die Fra­gen, die ein Kom­po­nist wie Mah­ler oft intui­tiv gestellt hat, inner­halb der Musik und ihrer Mit­tel viel­leicht eben­falls so intui­tiv.

Sie mei­nen, dass die Gegen­wart, in der wir leben, kei­nen direk­ten Ein­fluss auf unse­re Inter­pre­ta­tio­nen hat?

Mei­ner Mei­nung nach wird die Rol­le unse­rer Zeit für die Inter­pre­ta­ti­on von Musik gemein­hin über­schätzt.

Aber wie kommt es dann, dass Mah­ler unter Bru­no Wal­ter oder Leo­nard Bern­stein ganz anders klang als bei Ihnen?

Natür­lich gibt es unter­schied­li­che Inter­pre­ta­tio­nen. Aber ich glau­be nicht, dass es viel mit der Gegen­wart der jewei­li­gen Künst­ler und Musi­ker zu tun hat. Es geht eher dar­um, mit wel­chen indi­vi­du­el­len Fra­ge­stel­lun­gen und mit wel­cher per­sön­li­chen Sicht man einem Werk begeg­net. Der viel grö­ße­re Wan­del, der statt­fin­det, ist der Wan­del der eige­nen Per­sön­lich­keit – er ist viel ein­fluss­rei­cher auf das Musi­zie­ren als der Wan­del der Welt.

Aber kann man den Wan­del der Per­sön­lich­keit vom Wan­del der Welt tren­nen? Macht es einen Men­schen nicht aus, wenn er – so wie Sie – in einem Ver­steck zur Welt gebracht wur­de, weil Ihr Vater und Ihr Onkel im Riga­er Ghet­to umge­kom­men sind?

Ich gebe Ihnen zum Teil Recht: Natür­lich hat die Zeit auch einen Ein­fluss auf unse­re Emp­find­sam­keit und unse­re Art, die Din­ge zu sehen. Und viel­leicht unter­schät­zen wir die­sen Ein­fluss zuwei­len. Den­noch bin ich davon über­zeugt, dass ein Mensch sei­ne Mei­nun­gen inner­halb eines Lebens nicht grund­le­gend ändert. Er ent­wi­ckelt sich, er lernt, er mil­dert eini­ges ab, ver­schärft ande­res – aber die äuße­ren Ein­flüs­se sind nicht so groß, dass sie die inne­re Welt grund­le­gend ver­än­dern. Beim Musi­zie­ren kann es ja auch ein­fach dar­um gehen, als Indi­vi­du­um in die Musik an sich abzu­tau­chen, in eine Welt, in der unse­re rea­le Welt immer klei­ner und das, was uns inner­lich aus­macht, grö­ßer wird. Und es ist ein Erleb­nis, immer tie­fer in die­se Welt hin­ab­zu­stei­gen, um dem, was ein Kom­po­nist in sei­nen Par­ti­tu­ren ange­legt hat, wirk­lich nahe zu kom­men. Als Indi­vi­du­um mit­ten in die­ser Musik zu ste­hen und sei­ne intui­ti­ven Schlüs­se aus ihr zu zie­hen – das ist für mich die Her­aus­for­de­rung der Musik. Natür­lich gibt es auch Musi­ker, die das anders sehen, die sich allein von der Gegen­wart, von einer Mode oder vom Gedan­ken, etwas beson­ders neu oder revo­lu­tio­när zu machen, lei­ten las­sen. Aber ich glau­be, dass die­se Inter­pre­ta­tio­nen nur sel­ten ihre Zeit über­dau­ern.

Wenn Sie sagen, dass sich der Blick auf die Musik wäh­rend eines Lebens ändert – wie wür­den Sie die­se Ände­run­gen bei sich beschrei­ben?

Natür­lich habe ich Mah­ler in den 1990er Jah­ren anders inter­pre­tiert als heu­te. Es ist doch klar, dass man als jun­ger Mann anders denkt, viel­leicht mehr will, aber noch nicht wirk­lich so viel weiß. Vie­le sagen, das Alter hät­te den Vor­teil hat, dass man ent­spann­ter wird. Das ist für mich aber ein unwe­sent­li­cher Fak­tor. Natür­lich hat man auch mehr Erfah­run­gen gesam­melt. Aber wirk­lich ent­schei­dend ist für mich, dass der Instinkt wei­ter aus­ge­bil­det ist. Denn der Instinkt ist für mich der Schlüs­sel zum Mus­zie­ren. Sie kön­nen die Metro­nom­an­ga­ben genau­es­tens ein­hal­ten, Sie kön­nen die dyna­mi­schen Anga­ben genau befol­gen, sie kön­nen alle Noten rich­tig spie­len – all das ist sicher­lich hilf­reich, aber dar­aus allein wird noch kei­ne Musik. Musik ent­steht nicht mit den ein­zel­nen Noten son­dern zwi­schen den Noten. Sie ent­steht erst durch den Instinkt, eine Par­ti­tur zu ord­nen, was oft genug im Moment und im Detail pas­siert. Dann geht es dar­um, rich­tig zu reagie­ren, ein Zei­chen zu geben, eine Ener­gie frei­zu­set­zen, die das Orches­ter ver­steht. Und die­ser Instinkt ist viel­leicht im Alter bes­ser aus­ge­prägt. Er ist nötig, um am Ende eine Atmo­sphä­re aus Musik zu schaf­fen.

Mit ande­ren Wor­ten: Das Wis­sen ist wich­tig, aber im Ernst­fall geht es dar­um, es zu ver­ges­sen und intui­tiv zu reagie­ren?

So könn­te man es sagen. Viel­leicht hat all das etwas mit dem zu tun, was wir „See­le“ nen­nen. Sie funk­tio­niert wie eine Blu­me oder ein Baum: Wenn die Pflan­zen jung sind, sind sie betö­rend schön, strot­zen vor Kraft, sind grün und wild – aber span­nend wer­den sie beson­ders im Herbst oder im Alter, wenn sie knor­ri­ger wer­den, wenn sie eine Geschich­te zu erzäh­len haben.

Herr Jan­sons, Sie sind heu­te 74 Jah­re alt. Wenn Sie zurück­schau­en – wie unter­schei­det sich der jun­ge Mariss Jan­sons vom „alten Dirie­gen­ten-Baum“?

Im Kern wahr­schein­lich wenig: Es sind die­sel­ben Wur­zeln, die glei­che DNA, viel­leicht ist eini­ges in uner­war­te­te Rich­tun­gen gewach­sen. Aber ich emp­fin­de mich noch immer als der glei­che Mensch. Auch, wenn sich mein Blick auf man­che Wer­ke gewan­delt hat und ich durch­aus eini­ge Din­ge beschrei­ben könn­te, die sich bei mir ver­än­dert haben…

Span­nen Sie uns nicht auf die Fol­ter…

Ich war als Jugend­li­cher sehr schüch­tern, sehr still und fand ein­fach nicht die Wor­te, um mei­ner inne­ren Welt Aus­druck zu ver­lei­hen. Ich war vol­ler Kom­ple­xe, habe mich für alles geschämt, und es fiel mir sehr schwer, mein Herz zu öff­nen. Inzwi­schen habe ich ver­stan­den, dass der Aus­druck, die Expres­si­on, ein wesent­li­cher Bestand­teil der Kom­mu­ni­ka­ti­on und beson­ders des Musi­zie­rens dar­stellt. Es geht immer dar­um, dem Orches­ter und dem Publi­kum die nöti­ge Ener­gie bereit­zu­stel­len. Dafür ist ein gewis­ses Maß an Selbst­be­wusst­sein ein­fach nötig – und das habe ich mir ange­lernt.

Was genau pas­siert in die­sen Momen­ten, in denen Sie der Ener­gie Lauf las­sen?

Am bes­ten kann ich das mit einem Ver­gleich zwi­schen der Lite­ra­tur und der Musik erklä­ren. Grund­sätz­lich funk­tio­nie­ren bei­de Küns­te sehr ähn­lich: Es gibt Buch­sta­ben, aus denen sich Wor­te bil­den, und Wor­te wer­den zu einem Satz. Am Ende machen alle Buch­sta­ben den Sinn des Sat­zes aus, der Satz gibt jedem Buch­sta­ben sei­ne Bedeu­tung im Gan­zen. In der Musik ist das etwas anders: Unse­re Buch­sta­ben sind die Noten, sie wach­sen zu einem Motiv – und aus den Moti­ven ent­steht ein Satz. Aber anders als der Satz in der Spra­che ist der Satz in der Musik nicht unbe­dingt sofort zu ver­ste­hen. Er braucht eine Über­set­zung. Und das ist, wofür wir Inter­pre­ten die Ener­gie und die Intui­ti­on brau­chen. Unse­re Auf­ga­be ist es, bei unse­rer Inter­pre­ta­ti­on des musi­ka­li­schen Sat­zes so nahe am Kom­po­nis­ten wie mög­lich zu sein und gleich­zei­tig müs­sen wir vom Orches­ter und vom Publi­kum ver­stan­den wer­den. Es geht also immer dar­um, durch Ener­gie eine Brü­cke vom Kom­po­nis­ten zum Publi­kum zu schla­gen. Übri­gens gibt es die­ses Phä­no­men in der Spra­che ja auch: Wenn es dar­um geht, wie ein Schau­spie­ler einen Satz sagt, wie er die ein­zel­nen Buch­sta­ben und Wor­te gewich­tet. In die­sem Fall geht es um die Atmo­sphä­re, die er erzeugt. Und die Atmo­sphä­re ist auch in der Musik von enor­mer Bedeu­tung.

Macht es Ihnen Spaß, über Musik zu reden?

Um ehr­lich zu sein: Ich genie­ße die Gedan­ken eines sol­chen Gesprä­ches, aber es fällt mir sehr schwer, das, was ich in der Musik erfah­re, in Wor­ten aus­zu­drü­cken. Mei­ne Erfah­rung ist es, dass weder die eigent­li­che Arbeit eines Inter­pre­ten noch der Sinn eines Musik­stü­ckes sich in einer ande­ren Form als der Musik sel­ber ver­mit­teln las­sen. Ein biss­chen kommt mir jedes Gespräch über die Geheim­nis­se der Musik vor wie ein Gespräch über die Fra­ge, war­um wir leben. Das sind The­men, die ein­fach zu groß für mei­ne Mög­lich­kei­ten des Wor­tes sind.

Herr Jan­sons, vie­len Dank den­noch, dass Sie uns Ihr Wort über den Klang geschenkt haben.