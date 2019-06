In der Dun­kel­heit stößt die Vor­stel­lungs­kraft in unbe­kann­tes Ter­rain vor. Glü­hen­de Sehn­süch­te wer­den geweckt, düs­te­re Alp­träu­me tür­men sich auf. Die Block­flö­tis­tin Doro­thee Ober­lin­ger und das Alte-Musik-Ensem­ble Sona­to­ri de la Gioio­sa Mar­ca beschäf­ti­gen sich mit den viel­fäl­ti­gen Facet­ten der Nacht. Melan­cho­lisch stimmt die Solo-Flö­te ein sephar­di­sches Wie­gen­lied an, bevor die Musi­ker auf Ent­de­ckungs­rei­se durch Vene­ti­en gehen. In „L’altra noc­te m’insomniava“ stellt sich der Ordens­bru­der Fra Gerar­do einen Lie­ben­den vor, der von sei­ner Ange­be­te­ten träumt und beim Auf­wa­chen erken­nen muss, dass er allein im Bett liegt. Von Anto­nio Vival­di sind die Kon­zer­te „La Not­te und Il Ripo­so“ zu hören, außer­dem die Sere­na­de „La Sen­na fest­eg­gi­an­te“ zu Ehren des fran­zö­si­schen Königs Lud­wig XV. In Jean-Bap­tis­te Lul­lys lyri­scher Tra­gö­die „Atys“ tritt die alle­go­ri­sche Figur Le Som­meil auf. Der blin­de Flö­tist Jacob van Eyck aus Utrecht schrieb Varia­tio­nen über ein Nach­ti­gal­len-Lied, Hein­rich Ignaz Franz Biber eine Cha­conne über einen Nacht­wäch­ter. Ein Album, das nicht nur Schlaf­lo­sen gefal­len wird!

„Night Music”, Doro­thee Ober­lin­ger, Sona­to­ri de la Gioio­sa Mar­ca (dhm/Sony)

