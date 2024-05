Der Binding-Kultur­preis 2024 geht an das Frank­furt LAB. Es habe in einer ehema­ligen Fabrik einen Produk­tions- und Auffüh­rungsort für zeit­ge­nös­si­sche darstel­lende Kunst und Musik geschaffen, teilte die Binding-Brauerei am Donnerstag mit. Die Initia­tive vereint die Dresden Frank­furt Dance Company, das Ensemble Modern, die Hessi­sche Thea­ter­aka­demie, die Hoch­schule für Musik und Darstel­lende Kunst Frank­furt und das Künst­ler­haus Mouson­turm.

Frank­furt LAB

Das Frank­furt LAB feiert heuer sein 15-jährige Bestehen. „Diese außer­ge­wöhn­liche und produk­tive Kolla­bo­ra­tion gilt weit über Frank­furt hinaus als beispiel­haft und hat das Kura­to­rium der Binding-Kultur­stif­tung in beson­derem Maße über­zeugt“, erklärte Vorstands­vor­sit­zende Bergit Gräfin Douglas. Die Initia­tive verstehe sich zual­ler­erst als Labor für ästhe­ti­sche Entwick­lung, lade aber auch immer wieder das Publikum und die inter­es­sierte Öffent­lich­keit zu Diskurs­ver­an­stal­tungen, Showings, Auffüh­rungen und Festi­vals ein.

Für inter­na­tional tätige Künstler und Studenten sei das Frank­furt LAB eine drin­gend benö­tigte, profes­sio­nell einge­rich­tete Probe­bühne, hieß es weiter. Die Binding-Kultur­stif­tung begrüße den poli­ti­schen Willen der Stadt Frank­furt am Main, für den gemein­nüt­zigen Verein einen Neubau zu errichten. „Das Frank­furt LAB steht für eine beson­dere Koope­ra­tion Frank­furter Insti­tu­tionen und einen Ort, der Theater, Musik, Perfor­mance und künst­le­ri­schen Nach­wuchs in einen produk­tiven Austausch bringt“, würdigte Kultur­de­zer­nentin Ina Hartwig (SPD).

Der mit 50.000 Euro dotierte Preis der Binding-Kultur­stif­tung geht jähr­lich an ein Ereignis oder eine Initia­tive aus allen Berei­chen des Kultur­le­bens der Region Frankfurt/​Main. Er wird in diesem Jahr zum 29. Mal vergeben und ist den Angaben zufolge einer der höchst­do­tierten Kultur­preise in Deutsch­land. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern gehören das Ensemble Modern, der Kompo­nist und Regis­seur Heiner Goeb­bels, der Thea­ter­kri­tiker und Inten­dant Günther Rühle, der Frank­furter Kunst­verein und die Junge Deut­sche Phil­har­monie.

