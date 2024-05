Mit einem Probentag hat am Donnerstag der Inter­na­tio­nale Instru­men­tal­wett­be­werb in Mark­neu­kir­chen begonnen. Dabei messen sich 94 Teil­nehmer zwischen 14 und 30 Jahren in den Fächern Oboe und Posaune, wie die Veran­stalter mitteilten. Die Musiker stammen aus 25 Ländern. Am stärksten vertreten sind Südkorea und Deutsch­land mit je 13 Kandi­daten, gefolgt von China und Portugal mit je zehn Teil­neh­mern.

Instru­men­tal­wett­be­werb Mark­neu­kir­chen

In drei Auswahl­prü­fungen geht es ab Freitag um Geld­preise in Höhe von bis zu 7.000 Euro. Daneben erwarten die Preis­träger auch Konzert­enga­ge­ments und Sach­preise, wie Gutschriften auf Instru­mente, sowie ein Publi­kums­preis. Am 11. Mai präsen­tieren sie sich in einem Preis­trä­ger­kon­zert.

2024 wird der Wett­be­werb zum 59. Mal ausge­richtet. Im jähr­li­chen Wechsel zwischen Streich- und Blas­in­stru­menten soll er der Nach­wuchs­för­de­rung dienen. Schirm­herren sind Yvonne Magwas, Vize­prä­si­dentin des Deut­schen Bundes­tages, und der Chef­di­ri­gent der Säch­si­schen Staats­ka­pelle Dresden, Chris­tian Thie­le­mann.

Die Region um Mark­neu­kir­chen gilt als einer der bedeu­tendsten Stand­orte für den Musik­in­stru­men­tenbau in Europa, der hier eine jahr­hun­der­te­alte Tradi­tion hat.

