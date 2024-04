Doppelte Auszeich­nung für Daniel Baren­boim: Die Berliner Staats­oper Unter den Linden verleiht ihrem lang­jäh­rigen ehema­ligen Gene­ral­mu­sik­di­rektor die Ehren­mit­glied­schaft, und die Staats­ka­pelle Berlin ernennt den 81-Jährigen zum Ehren­chef­di­ri­genten. Entspre­chende Urkunden sollen ihm zeitnah feier­lich über­geben werden, teilte das Haus am Freitag mit.

Daniel Baren­boim und Staats­ka­pelle Berlin

Baren­boim sei einer der größten Musiker unserer Zeit, erklärte Inten­dant Matthias Schulz. Was der Diri­gent nicht nur für die Staats­ka­pelle, sondern auch die Insti­tu­tion Staats­oper, die Stadt Berlin und die Musik­welt geleistet hat, sei mehr als beein­dru­ckend. „Als Gene­ral­mu­sik­di­rektor hat er sich immer für die Verbin­dung von Oper und Konzert glei­cher­maßen einge­setzt, hat sich für das Zusam­men­wirken dieser künst­le­ri­schen Bereiche stark gemacht“, sagte Schulz. Die Oper und das Orchester dankten Baren­boim „für die gemein­same Zeit, den gemein­samen Weg und eine gemein­same Geschichte, deren Bedeu­tung wohl erst nach und nach richtig erfasst werden wird“.

Die Geste dieser zwei­fa­chen Auszeich­nung erfülle ihn mit Glück und Dank­bar­keit, erklärte Baren­boim. Insbe­son­dere der Titel des Ehren­chef­di­ri­genten ehre und rühre ihn sehr. „Über 30 Jahre war die Staats­oper Unter den Linden meine musi­ka­li­sche Heimat, die Musi­ke­rinnen und Musiker der Staats­ka­pelle Berlin meine musi­ka­li­sche Familie. Gemeinsam haben wir in Berlin sowie auf den Podien dieser Welt musi­ka­li­sche Stern­stunden in Oper und Konzert erlebt.“

Baren­boim prägte die Berliner Staats­oper und die Staats­ka­pelle von 1992 bis zu seinem Rück­tritt aus gesund­heit­li­chen Gründen Anfang 2023. In dieser Zeit hat er rund 760 Musik­thea­ter­vor­stel­lungen in Oper und Ballett sowie mehr als 850 Konzerte diri­giert. Unter den Auffüh­rungen waren mehr als 450 gemein­same Auftritte bei Gast­spielen in welt­weit 90 Opern­häu­sern und Konzert­sälen.

Die Staats­ka­pelle Berlin verleiht den Titel „Ehren­chef­di­ri­gent“ zum ersten Mal in ihrer 450-jährigen Geschichte. Zuvor hat das Orchester Otmar Suitner, Pierre Boulez und Zubin Mehta zu „Ehren­di­ri­genten“ ernannt.

