Der Verband Deut­scher Musik­ver­lage (DMV) hat Götz von Einem als Präsi­dent im Amt bestä­tigt. Wie der Verband am Freitag mitteilte, erhielt von Einem bei der Jahres­ta­gung 97 Prozent der Stimmen. Von Einem bedankte sich für das fort­ge­setzte Vertrauen der Mitglieder. „Es gibt viele Heraus­for­de­rungen, aber auch Chancen für unsere Branche, die wir mitge­stalten wollen“, sagte er am Mitt­woch in seiner Rede zur zweiten Amts­zeit.

Neuer DMV-Vorstand

Zum Vize­prä­si­denten wurde Arne Björn Segler gewählt. Der Vorsit­zende des Ausschusses für Miet­ma­te­ria­lien und mediale Verwer­tung folgt auf Clemens Scheuch, der nicht erneut kandi­dierte. Den Vorsitz des E‑Ausschusses über­nimmt Helmuth Krey­sing von Scheuch. Die wieder­ge­wählte Schatz­meis­terin Bettina Bonengel ist künftig auch Vorsit­zende des neu geschaf­fenen Ausschusses für Produc­tion Music.

Der Verband Deut­scher Musik­ver­lage, bis vor zwei Wochen „Deut­scher Musik­ver­leger-Verband“, ist ein bundes­weiter Zusam­men­schluss von rund 300 Mitglieds­ver­lagen und reprä­sen­tiert eigenen Angaben zufolge rund 95 Prozent des in Deutsch­land gene­rierten Musik­ver­lags­um­satzes.

