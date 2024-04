Der Gene­ral­mu­sik­di­rektor des Thea­ters Alten­burg-Gera, Ruben Gaza­rian, wird ab der Saison 2024⁄ 25 zusätz­lich Chef­di­ri­gent und Künst­le­ri­scher Leiter des Israel Chamber Orchestra (ICO) in Tel Aviv. Seine Tätig­keit für das Ostthü­ringer Fünf-Sparten-Haus werde dadurch nicht einge­schränkt, erklärte Gene­ral­inten­dant Kay Kuntze am Mitt­woch. „Sein Wunsch, auch für dieses exzel­lente Orchester künst­le­ri­sche Verant­wor­tung zu über­nehmen, ist nach­voll­ziehbar und wird von uns unter­stützt“, sagte er.

Ruben Gaza­rian

Der gebür­tige Arme­nier Gaza­rian ist seit 2020 GMD in Alten­burg-Gera und hat seinen Vertrag vor wenigen Wochen bis 2027 verlän­gert. Beim Israel Chamber Orchestra wird er Nach­folger von Ariel Zuckerman. Der in Tel Aviv gebo­rene Diri­gent wurde im Sommer 2023 nach acht Jahren entlassen, wogegen die Musiker des Orches­ters eine Protest­pe­ti­tion unter­schrieben. Zuckerman ist seit 2021 auch Chef­di­ri­gent des Geor­gi­schen Kammer­or­ches­ters Ingol­stadt, das zuvor unter der Leitung von Gaza­rian stand.

„Mit Israel bin ich schon seit einigen Jahren durch viele Gast­di­ri­gate künst­le­risch verbunden“, erklärte Gaza­rian. Das ICO habe er erst vor wenigen Wochen kennen­ge­lernt. „Schon am ersten Probentag konnte man spüren, wie sehr die Chemie und die musi­ka­li­sche und mensch­liche Kommu­ni­ka­tion zwischen uns sofort stimmten“, betonte er.

Der Diri­gent sei eine „musi­ka­lisch intel­lek­tu­elle Kraft, inno­vativ, einfluss­reich und eine zentrale Figur in der Welt der Musik“, sagte der Vorstands­vor­sit­zende des Orches­ters, Moshe Ne’eman. „Gaza­rian, der Musik in jeder Faser seines Wesens lebt und atmet, wird mit Einsicht, großem Mut und innerer Stärke authen­ti­sche Darbie­tung und wahre Inter­pre­ta­tion in Musik aus allen Epochen und Genres bringen und als Inspi­ra­tion für das Orchester und das Publikum dienen“, fügte er hinzu.

Gaza­rian war von 2002 bis 2018 Chef­di­ri­gent und Künst­le­ri­scher Leiter des Würt­tem­ber­gi­schen Kammer­or­ches­ters Heil­bronn. 2015 über­nahm er zusätz­lich die Künst­le­ri­sche Leitung des Geor­gi­schen Kammer­or­ches­ters Ingol­stadt, die er bis 2020 inne­hatte, ehe er als Gene­ral­mu­sik­di­rektor nach Alten­burg-Gera wech­selte.

