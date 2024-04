Patrick Hahn bleibt Erster Gast­di­ri­gent des Münchner Rund­funk­or­ches­ters. Sein Vertrag wurde „auf allsei­tigen Wunsch“ bis zur Spiel­zeit 2026⁄ 27 verlän­gert, wie der Baye­ri­sche Rund­funk (BR) am Mitt­woch mitteilte. Der junge Öster­rei­cher hat den Posten seit dessen Einrich­tung 2021 inne. Inzwi­schen stand er in allen Formaten des BR-Klang­kör­pers am Pult.

Patrick Hahn

Der 1995 in Graz gebo­rene Hahn ist als Diri­gent, Kompo­nist und Pianist Preis­träger zahl­rei­cher Wett­be­werbe im In- und Ausland. Er stand bereits am Pult von Klang­kör­pern wie den Münchner Phil­har­mo­ni­kern, dem Gürze­nich-Orchester Köln, der Dresdner Phil­har­monie, den Wiener Sympho­ni­kern, dem Luzerner Sinfo­nie­or­chester und diri­gierte in der Baye­ri­schen Staats­oper, der Staats­oper Hamburg, der Unga­ri­schen Staats­oper sowie bei den Tiroler Fest­spielen.

Mit Beginn der Saison 2021⁄ 22 trat Hahn in Wuppertal als jüngster Gene­ral­mu­sik­di­rektor in Deutsch­land an. Von 2021 bis 2023 wirkte er auch als Künst­le­ri­scher Berater und Erster Gast­di­ri­gent des Borusan Istanbul Phil­har­monic Orchestra. Seit März 2024 ist er auch Erster Gast­di­ri­gent beim Royal Scot­tish National Orchestra.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.