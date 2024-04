Chris­to­pher Lich­ten­stein wird neuer Gene­ral­mu­sik­di­rektor am Theater Osna­brück. Mit dem gebür­tigen Hessen bekomme das Haus „einen versierten Diri­genten, der sowohl im Konzert als auch im Musik­theater wich­tige Impulse setzen wird“, erklärte Inten­dant Ulrich Mokrusch am Dienstag. Lich­ten­stein über­nimmt sein Amt mit Beginn der Spiel­zeit 2025⁄ 26 . Bereits jetzt werde er in die Vorbe­rei­tung seiner ersten Spiel­zeit einge­bunden.

Chris­to­pher Lich­ten­stein (M.)

Lich­ten­stein wurde unter 100 Bewer­bern ausge­wählt. Seit September 2020 ist er Musik­chef an der Danish National Opera in Aarhus. Zuvor wirkte er ab 2010 am Staats­theater Braun­schweig, unter anderem als Studi­en­leiter und zuletzt als 1. Kapell­meister. Er verfüge nicht nur über eine umfas­sende Reper­toire­kenntnis, sondern habe sich um Wieder- und Neuent­de­ckungen verdient gemacht, hieß es.

Am Theater Osna­brück folgt Lich­ten­stein auf Andreas Hotz, der das Haus im Sommer 2025 nach dann 13 Jahren verlässt. Er wech­selt als Professor an die Hoch­schule für Musik Würz­burg und will verstärkt als freier Diri­gent tätig sein.

