Die Wiener Phil­har­mo­niker haben den Diri­genten Franz Welser-Möst (63) zu ihrem Ehren­mit­glied ernannt. Das teilte das Orchester am Dienstag mit. „Bei der Ehren­mit­glied­schaft geht es nicht nur um künst­le­ri­sche Verbun­den­heit, sondern auch um persön­liche, wich­tige Freund­schaften zum Orchester“, sagte Orches­ter­vor­stand Daniel Froschauer. „Seit Jahren ist Franz Welser-Möst einer von uns.“

Franz Welser-Möst (M.)

Die Zusam­men­ar­beit mit dem gebo­renen Linzer begann 1998. Welser-Möst diri­giert die Phil­har­mo­niker regel­mäßig in Abon­ne­ment­kon­zerten im Wiener Musik­verein sowie auf Tour­neen in Japan, China, Europa und den USA. Zudem leitet er seit Jahren das Orchester bei Opern­auf­füh­rungen und Konzerten bei den Salz­burger Fest­spielen. Bereits drei Mal – 2011, 2013 und 2023 – stand er beim Neujahrs­kon­zert am Pult, 2010 diri­gierte er das Sommer­nachts­kon­zert vor Schloss Schön­brunn. Auch die histo­ri­schen Gedenk­kon­zerte in Sara­jevo (2014) und in Versailles (2018) leitete er.

