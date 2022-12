Der klare, tenden­ziell gelich­tete und nur selten gewich­tige Eigen­klang des MDR-Sinfo­nie­or­ches­ters beweist für das 1910 urauf­ge­führte sinfo­ni­sche Chor­werk bezie­hungs­weise die Chor-Sinfonie von Ralph Vaughan Williams eine hohe Affi­nität. Es ist eine ideale akus­ti­sche Model­lier­masse für seinen auf Zeit­ge­nös­si­sches, Modernes und gene­rell Schwie­riges spezia­li­sierten Chef­di­ri­genten Dennis Russell Davies. Hier spielen sich Orchester und Diri­gent an einigen Stellen sogar Rich­tung Claude Debussys La mer und nehmen dem Meer damit seine Schre­cken.

Sein Geburtstag jährt sich am 12. Oktober 2022 zum 150. Mal: Ralph Vaughan Williams

A Sea Symphony ist eines der Werke der in der Kunst­musik der briti­schen Inseln beson­ders lange dauernden Wende von der Romantik in die Moderne. Diese voll­zieht sich beim eher rück­wärts gewen­deten Vaughan Williams schwel­ge­risch und mit Trans­pa­renz. In seiner Abmi­schung von vier solis­ti­schen und chori­schen Beset­zungen gerät die 15-minü­tige Sere­nade to Music auf der zweiten CD zu einem Tribut an den euro­pa­weit für Kopro­duk­tionen geschätzten MDR-Rund­funk­chor. Vokale Bril­lanz und noble Distink­tion, ein großer Gestal­tungs­wille bei gleich­zei­tiger Zurück­hal­tung sind unter Philipp Ahmann die weiterhin perfek­tio­nierten Königs­tu­genden des Chor­ge­sangs, mit denen das Luxus-Ensemble das 1938 für ein Jubi­lä­ums­kon­zert des Diri­genten Sir Henry Wood entstan­dene Gele­gen­heits­werk veredelt.