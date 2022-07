Sant­iago de Murcia (1673–1739) war ein wahrer Meister der Barock­gi­tarre. Die Barock­gi­tarre, die so häufig in den Tableaus üppig unbe­schwerter Lebens­freude des Malers Antoine Watteau ihren Platz fand, holt der italie­ni­sche Gitar­rist Stefano Maiorana auf seiner fabel­haften Einspie­lung „Entre dos almas” in einer sensi­blen Auswahl von Murcias Werken in die Gegen­wart. Das klingt beson­ders groo­vend und modern bei dem der Gigue verwandten Tanz Cana­rios, den zu jener Zeit viele Kompo­nisten würdigten. Groß­artig wie Maiorana sich hier alle Frei­heiten nimmt und doch der Vorgaben bewusst bleibt.

Stefano Maiorana spielt aus seinem Album „Entre dos Almas“ einen Fandango von Sant­iago de Murcia

Der spani­sche Voll­blut­gi­tar­rist Sant­iago de Murcia unter­schied damals schon nicht zwischen E- und U‑Musik und verstand es, verschie­dene Strö­mungen und Stilis­tiken unter einen Hut zu bringen. So sind seine Corelli-Über­tra­gungen der Sonaten in e‑moll und C‑Dur ein weiteres High­light dieser rundum auch klang­lich perfekten Aufnahme. Stefano Maiorana gelingt es, Murcias mondiale Viel­sei­tig­keit mit gran­dioser Grazie und agiler Spiel­freude kennt­nis­reich abzu­bilden. Es ist eine Freude, zu hören wie seine Inter­pre­ta­tionen voller Swing perlen, spru­deln, ja vor Vita­lität strotzen, so sehr, dass man in einem Quantum von Gleich­zei­tig­keit glauben mag, man befinde sich im pracht­vollen Flair des spani­schen Hofes in der Zeit zwischen dem 17. und 18. Jahr­hun­dert.