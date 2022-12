Die Uraufführung der Oper »The Hours« an der Metropolitan Opera in New York wurde zum »Event of the Year«. Am 10. Dezember 2022 ist die Aufführung live aus der Metropolitan Opera im Kino zu sehen.

Drei Diven, Renée Fleming, Kelli O’Hara und Joyce DiDo­nato, stehen in der Urauf­füh­rung der Oper The Hours von Kevin Puts und Greg Pierce auf der Bühne der Metro­po­litan Opera. Die Oper Pierce basiert auf dem verfilmten gleich­na­migen Roman von Michael Cunningham. Sie handelt von drei Frauen aus verschie­denen Zeiten, die mit Virginia Woolfs Roman Mrs. Dalloway in Bezie­hung stehen: Virginia Woolf, die 1923 den Roman Mrs Dalloway zu schreiben beginnt und sich 1941 im Fluss das Leben nimmt. Laura Brown, die 1951 am Tag des Geburts­tages ihres Mannes erwacht, den Roman zur Hand nimmt, um der Wirk­lich­keit zu entfliehen, und den Entschluss fasst, Selbst­mord zu begehen. Und Clarissa Vaughan, die 2001 als Lektorin in New York City lebt und von ihrer an Aids erkrankten Jugend­liebe Robert, die sie pflegt, Mrs. Dalloway genannt wird.

Trailer zur Oper The Hours von Kevin Puts und Greg Pierce mit Renée Fleming, Kelli O’Hara und Joyce DiDo­nato

In dem Roman Mrs Dalloway schil­dert Virginia Woolf einen Tag des Jahres 1923 der 52-jährigen Clarissa Dalloway, an dem diese eine ihrer Abend­ge­sell­schaften gibt. Cunningham über­nimmt dabei auch die beson­dere Technik, die Virginia Woolf in dem Roman verwendet und die ihn zu einem Mark­stein der modernen Erzähl­kunst werden ließen. Woolf trans­po­niert die Hand­lung nämlich in das Bewusst­sein von Mrs. Dalloway und der Personen ihrer Umge­bung. Sie hatte sich intensiv mit der Psycho­ana­lyse Sigmund Freuds befasst und sah es als Aufgabe des Roman­ciers an, die Psyche des Menschen zu ergründen und seine Selbst­er­fah­rung darzu­stellen. So lässt sie, begleitet vom Schlagen des Big Ben, die Gedanken und Empfin­dungen der alternden Frau im Bewusst­seins­strom durch Vergan­gen­heit und Gegen­wart gleiten. Cunningham greift zudem den ursprüng­lich von Woolf für ihren Roman vorge­se­henen Titel The Hours auf, der im Schlage des Big Ben das Motiv der verrin­nenden Zeit zum Ausdruck bringt.

Das Opern­li­bretto verfasste Greg Pierce, den das Geheimnis des Romans, das viele Unge­sagte, anzog. Kevin Puts kompo­nierte Musik in opulenter Orches­trie­rung mit Duetten, Chören und einem Terzett und entwi­ckelte für jede der drei Prot­ago­nis­tinnen eine eigene Klang­farbe. Die musi­ka­li­sche Zeit­reise setzt sich zusammen aus roman­ti­schen Klängen, baro­cken Anmu­tungen und Melo­dien der 1950er-Jahre. Yannick Nézet-Séguin über­nimmt die musi­ka­li­sche Leitung. Ihn begeis­terte an dem Projekt vor allem, dass es sich um eine Urauf­füh­rung handelt. Der Regis­seur Phelim McDer­mott nützt die Möglich­keiten, die die Opern­bühne gegen­über dem Roman bietet, und verwebt in seiner Insze­nie­rung die drei verschie­denen Welten der Frauen, um sie am Ende alle zusam­men­kommen zu lassen.

