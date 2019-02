Das Ste­fan Zweig Trio ist nicht das ers­te Ensem­ble, das Alex­an­der Zem­lin­skys für einen Wett­be­werb mit Johan­nes Brahms als Jury-Mit­glied ent­stan­de­nes Kla­vier­trio mit Vio­li­ne anstel­le der ori­gi­nal vor­ge­se­he­nen Kla­ri­net­te auf­führt. Die­se Kom­bi­na­ti­on des Opus Zem­lin­skys mit dem Debüt­werk sei­nes pro­mi­nen­ten Schü­lers Erich Wolf­gang Korn­gold hat es in sich. Voll­endung und Auf­bruch sind Kate­go­ri­en, die bei­de Schwel­len­wer­ke nur in Teil­as­pek­ten defi­nie­ren, zumal das Ste­fan Zweig Trio sie mit einer immensen Lust an der Viel­falt aller nur denk­ba­ren Lega­to-Kul­tu­ren zele­briert. Hier deu­tet nichts dar­auf hin, dass Arnold Schön­berg als­bald die bis dahin gül­ti­gen Ton­sys­te­me in Fra­ge stel­len wird. In Gegen­teil: Das Ste­fan Zweig Trio ris­kiert fast süf­fi­ge Ele­ganz und unver­schäm­te Run­dun­gen mit rei­fem bis über­rei­fem Klang. Die­se luxu­rie­ren­de Mor­bi­dez­za ist gera­de für das Trio des zu sei­ner Ent­ste­hung 13-jäh­ri­gen Korn­gold ide­al.