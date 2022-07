Valerie Steenken begann mit fünf Jahren Geige zu spielen und wurde mit acht Jahren in den Kinder­chor der Baye­ri­schen Staats­oper aufge­nommen. Sie wirkte als Konzert­meis­terin im Odeon-Jugend­sin­fo­nie­or­chester München, im Baye­ri­schen Landes­ju­gend­or­chester und im Orchester Frei­xenet.

Valerie Steenken spielt die Caprice Nummer zehn von Niccolò Paga­nini.

Nach Meis­ter­kursen bei Ana Chuma­chenco, Andreas Janke, Giovanni Guzzo, Chris­toph Poppen und Renaud Capuçon grün­dete Steenken 2019 in München mit ihren Musik­freunden das Odeon Sextett. Im selben Jahr gewann sie in der Kate­gorie Violine solo den August-Ever­ding-Musik­wett­be­werb und den ersten Preis im Inter­na­tio­nalen Gerhard Vogt Kammer­mu­sik­wett­be­werb. 2021 erhielten sie und ihr Cuar­teto Albéniz de Prosegur den Preis der Escuela Supe­rior de Música, und im Jahr darauf gewann Steenken den Beatrice Milani Scho­l­ar­ship Prize. Sie studiert bei Julia Fischer an der Hoch­schule für Musik in München, und von 2020 bis 2022 war sie Studentin bei Marco Rizzi an der Escuela Supe­rior de Música Reina Sofía in Madrid.

Das Hoch­be­gab­ten­sti­pen­dium des Münchener Konzert­ver­eins wurde ihr am 18. Juli 2022 in der Aller­hei­ligen Hofkirche der Münchner Resi­denz im Rahmen eines Sona­ten­abends, den sie mit ihrem Klavier­partner Ricardo Alí Álvarez spielte, über­reicht. Es ist mit 3.000 Euro dotiert, und sie erhielt es zunächst für ein Jahr. Der Konzert­verein sieht es als seine Aufgabe an, junge hoch­be­gabte Musiker zu fördern und ihnen ein Podium zu bieten.