1915 bis 1940: Die traurig kurzen Lebens­daten der gebür­tigen Brün­nerin Vítěz­slava Kaprá­lová führen inso­fern in die Irre, als sie kein direktes Opfer der Nazi-Todes­ma­schi­nerie geworden ist. In den wenigen ihr geschenkten Jahren hat sie jeden­falls enorm viel erreicht, auch wenn ihr Ruf, bedingt durch zuerst den Zweiten Welt­krieg, dann durch den Kommu­nismus, bislang noch nicht nach­haltig über die Grenzen ihres Heimat­landes hinaus gedrungen ist.

Als Kind schon begann sie zu kompo­nieren, die hoch­be­gabte Tochter des Brünner Kompo­nisten und Konser­va­to­ri­ums­pro­fes­sors Václav Kaprál, der seiner­seits ein Schüler von Leoš Janáček und Alfred Cortot gewesen war. Dass der Herr Papa dennoch mit Stirn­run­zeln reagierte, als Vítěz­slava erklärte, Kompo­nistin und Diri­gentin werden zu wollen, lag nicht daran, dass er es ihr nicht zuge­traut hätte, sondern an einem Musik­leben, das diese Rollen für Frauen einfach nicht vorsah oder sie ihnen zumin­dest nicht ohne erheb­liche Kämpfe einräumen wollte. Doch was der lungen­kranken Vítěz­slava Kaprá­lová an robuster Konsti­tu­tion abgehen mochte, wog sie spie­lend mit Willen auf – und natür­lich Talent.

Leonie Karatas spielt Vítěz­slava Kaprá­l­ovás Dance for Piano von ihrem Album „La Vita“.

Mit 15 star­tete sie ihre formelle Ausbil­dung in ihrer Heimat­stadt, dann studierte sie in Prag Kompo­si­tion bei Vítěz­slav Novák und bei Václav Talich auch Diri­gieren: 1937 stand sie als erste Frau am Pult der Tsche­chi­schen Phil­har­monie und diri­gierte ihre glän­zende Abschluss­ar­beit, die Mili­tär­sin­fo­ni­etta. Ein Stipen­dium brachte sie daraufhin nach Paris, diesen Umschlag­platz musi­ka­li­scher Ideen und Stil­rich­tungen, wo sie alle mögli­chen Einflüsse neugierig aufsaugte, ohne die bereits gefun­dene, eigene innere Stimme aus den Ohren zu verlieren. Ihre Studien setzte sie dort bei Charles Munch (Diri­gieren) und Bohuslav Martinů (Kompo­si­tion) fort.

Kaprá­l­ovás Auftritt beim BBC Symphony Orchestra in London als Diri­gentin ihrer Mili­tär­sin­fo­ni­etta gilt als ihr inter­na­tio­naler Durch­bruch und als Höhe­punkt ihrer tragisch kurzen Karriere. Martinů, der 25 Jahre ältere, verhei­ra­tete Kollege und Mentor, schätzte sie nicht nur als Künst­lerin außer­or­dent­lich, sondern hat sich auch in sie verliebt; Kaprá­lová ehelichte jedoch im April 1940 den gleich­alt­rigen Schrift­steller Jiří Mucha, den Sohn des Jugend­stil-Malers Alfons Mucha. 1939 war die Wehr­macht in der Tsche­cho­slo­wakei einmar­schiert, worauf sie sich gegen eine Rück­kehr entschied; außerdem hatte man bei der an Tuber­ku­lose erkrankten Kompo­nistin auch eine Tumor­ope­ra­tion vornehmen müssen. Als im Krieg sich die Nazis Paris näherten, floh die Geschwächte mit ihrem Mann nach Mont­pel­lier, wo sie wenige Wochen nach der Hoch­zeit, am 16. Juni 1940, starb. An Tuber­ku­lose, Typhus oder viel­leicht einer Eilei­ter­schwan­ger­schaft? Getrost darf im Gedenken an Vítěz­slava Kaprá­lová Grill­par­zers Schu­bert-Epitaph wieder­holen: „Die Tonkunst begrub hier einen reichen Besitz, aber noch viel schö­nere Hoff­nungen.“

Die Pianistin Leonie Karatas spricht über Vítěz­slava Kaprá­lová und ihre Musik.

Was für ein Leben! „La Vita“ nennt die Pianistin Leonie Karatas ihre CD mit den kompletten Klavier­werken Vítěz­slava Kaprá­l­ovás. Sie zeigt dabei, wie reich die Einflüsse der Kompo­nistin waren, die sich von Volks­musik mit Schalk im Nacken über den unver­meid­li­chen Janáček bis hin zu Debussy, Ravel und die Pariser „Les Six“ erstre­cken. Die pianis­ti­schen Ansprüche sind hoch; Karatas räumt im Booklet ein, dass manche Über­la­den­heit und Ausschwei­fung sich wohl noch abge­schliffen hätte, wäre der Kompo­nistin mehr Zeit vergönnt gewesen. Aber bei Karatas’ poetisch-markanten Inter­pre­ta­tionen zwei­felt man dennoch nie an der erzäh­le­ri­schen Kraft und der expres­siven Dring­lich­keit von Kaprá­l­ovás Musik, weder an ihrer Origi­na­lität noch an ihrem hand­werk­li­chen Können. Frei erfun­dene Stim­mungs­bilder, queck­silbrig-irrlich­ternde Minia­turen oder stili­sierte Tänz­chen schwirren hier um größere Werke wie die Sonata Appas­sio­nata op. 6 (mit formalen Ähnlich­keiten zu Beet­ho­vens op. 111), die Fünf Klavier­stücke, die in einem gewich­tigen Trau­er­marsch kulmi­nieren, und die kunst­vollen Varia­tions sur le Carillon de l’Église St-Étienne-du-Mont op. 16. Auf Wieder­hören!