Nico­las Alt­sta­edt, Lei­ter des Kam­mer­mu­sik­fes­tes Locken­haus im öster­rei­chi­schen Bur­gen­land, ruft zwei sträf­lich ver­nach­läs­sig­te Wer­ke in Erin­ne­rung. Mit sei­nem Streich­trio gelang Bar­tóks musik­eth­no­lo­gi­schem Mit­ar­bei­ter Sán­dor Veress im Schwei­zer Exil 1950 eine span­nen­de Syn­the­se aus Zwölf­ton­struk­tu­ren, klas­si­scher Sona­ten­satz­form und dem in der unga­ri­schen Volks­mu­sik form­bil­den­den Wech­sel von einem lang­sa­men Beginn in einen beschwing­ten Schluss­teil. Bar­tóks Pia­no­quin­tett von 1903/04, des­sen Auto­graf erst nach der Wie­der­ent­de­ckung 1970 gedruckt wur­de, offen­bart sich in die­ser von rhaps­odi­scher Beschwingt­heit getra­ge­nen Ein­spie­lung als vita­les Früh­werk mit spät­ro­man­ti­schen Har­mo­ni­en und einem prä­gnan­ten rhyth­mi­schen Eigen­le­ben. Weni­ge Jah­re spä­ter wird Bar­tók mit sei­nen For­schun­gen einen ande­ren musi­ka­li­schen Weg ein­schla­gen, hier steht er noch im hyp­no­ti­schen Bann des lan­gen 19. Jahr­hun­derts.

Sán­dor Veress: „String Trio”, Béla Bar­tók: „Pia­no Quin­tet”, Vil­de Frang, Barn­abás Kele­men, Kata­lin Kokas, Law­rence Power, Nico­las Alt­sta­edt, Alex­an­der Lon­quich (Alpha)

