Der junge Mann sei ja ein „außer­or­dent­li­ches Kompo­si­ti­ons­ta­lent“ gewesen, doch als er zu ihm gekommen sei, habe er nur Lieder schreiben können: So streng urteilte einst der Lehrer Arnold Schön­berg über den jungen Alban Berg. Der Hang zur Kanta­bi­lität hat Berg jedoch nicht geschadet – im Gegen­teil, er wurde zum popu­lärsten Vertreter des Schön­berg-Kreises.

Barbara Hannigan singt aus ihrem Album „Sehn­sucht“ Lieder von Alban Berg

Barbara Hannigan trifft in den Sieben frühen Liedern den leicht exal­tierten, arti­fi­zi­ellen, mit einer Prise Neurotik gewürzten Fin-de-Siècle-Tonfall genau. Bariton Raoul Stef­fani wirkt daneben in den Vier Gesängen op. zwei nüch­terner, mehr vom Wort kommend, dem Sprech­ton­fall näher; die Instru­men­tie­rungen (Rein­bert de Leeuw, Henk de Vlieger) lassen die beiden Zyklen reiz­voll schim­mern. Und Gustav Mahlers Vierte Sinfonie klingt in der bekannten Kammer­ver­sion von Erwin Stein natur­gemäß lyri­scher und intimer, aber auch frecher, ja sogar stel­len­weise moderner, kühner als im konzi­li­an­teren Prunk­ge­wand des origi­nalen großen Orches­ters.

Die Came­rata RCO unter der Leitung von Rolf Verbeek spielt aus dem Album „Sehn­sucht“ den Vierten Satz aus Gustav Mahlers Vierter Sinfonie

Im Finale verlegt sich Hannigan nicht etwa auf schlicht lächelnde Naivität, sondern rückt auch das „Himm­li­sche Leben“ in Berg-Nähe. Die Came­rata RCO (das Kammer­en­semble des Concert­ge­bou­wor­kest) glänzt unter Rolf Verbeek durch­wegs mit sensi­bler Phra­sie­rung und genau tarierten Farben. Das stim­mungs­volle, glaub­würdig der „Sehn­sucht“ verpflich­tete Doku­ment eines Pandemie-Strea­mings 2021 vor leerem Saal in Rotterdam.

