Von der Würdigung des Lebenswerks bis zum Preis für Nachwuchsförderung:

Hier sind alle Preisträger des diesjährigen OPUS KLASSIK auf einen Blick.

Würdigung des Lebenswerkes

Christa Ludwig

ANZEIGE

Sängerin des Jahres

Diana Damrau

Meyerbeer: Grand Opera

Erato (Warner Music)

Sänger des Jahres

Juan Diego Flórez

Mozart

Sony Classical (Sony Music)

Instrumentalist | Gitarre

Frank Bungarten

Johann Kaspar Mertz: Der letzte Wiener Virtuose

MDG (Dabringhaus & Grimm)

Instrumentalist | Oboe

Albrecht Mayer

Tesori d’Italia

Deutsche Grammophon

Instrumentalistin | Akkordeon

Mie Miki

Das wohltemperierte Akkordeon

BIS (Klassik Center Kassel)

Instrumentalist | Kontrabass

Roman Patkoló

The Six Seasons

nasswetter music group (fours entertainment)

Instrumentalist | Klavier

Daniil Trifonov

Chopin Evocations

Deutsche Grammophon

Dirigent des Jahres

Cornelius Meister

Bohuslav Martinů: The Symphonies

Capriccio (Naxos)

Ensemble/Orchester

Gewandhausorchester

Bruckner: Symphony No. 3, Wagner: Tannhäuser Overture

Deutsche Grammophon

Ensemble/Orchester

L’Arpeggiata

Händel goes wild

Erato (Warner Music)

Ensemble/Orchester

Ora

Many are the Wonders

harmonia mundi

Nachwuchskünstler | gem. Ensemble

4 Times Baroque

Caught in Italian Virtuosity

deutsche harmonia mundi (Sony Music)

Nachwuchskünstlerin | Flöte

Kathrin Christians

Feld – Weinberg – Theodorakis

hänssler classic (Profil Medien)

Nachwuchskünstler | Cello

Sheku Kanneh-Mason

Inspiration

Decca (Deutsche Grammophon)

Nachwuchskünstlerin | Gesang

Regula Mühlemann

Cleopatra – Baroque Arias

Sony Classical (Sony Music)

Nachwuchskünstler | Geige

Emmanuel Tjeknavorian

Solo

Sony Classical (Sony Music)

Klassik ohne Grenzen

Benny Andersson

Piano

Deutsche Grammophon

Klassik ohne Grenzen

Bjarte Eike, Barokksolistene

The Alehouse Sessions

Rubicon (harmonia mundi)

Klassik ohne Grenzen

Philharmonix

The Vienna Berlin Music Club Vol.1

Deutsche Grammophon

Sinfonische Einspielung | Musik bis inkl. 18. Jh.

Capricornus Consort Basel

Franz Xaver Richter: Sinfonias, Sonatas & Oboe Concerto

CHRISTOPHORUS (note 1)

Sinfonische Einspielung | Musik 19. Jh.

Paavo Järvi, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Brahms

RCA Red Seal (Sony)

Sinfonische Einspielung | Musik 20./21. Jh.

Baltimore Symphony Orchestra, Marin Alsop

Bernstein: Symphonies Nos. 1 and 2

Naxos

Konzerteinspielung | Musik bis inkl. 18. Jh.

Berliner Barock Solisten, Reinhard Goebel

J. S. Bach: Brandenburg Concertos

Sony Classical (Sony Music)

Konzerteinspielung | Musik bis inkl. 18. Jh.

Alon Sariel

Telemandolin

Berlin Classics (Edel)

Konzerteinspielung | Musik 19. Jh.

Tatjana Ruhland, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Alexander Liebreich

Carl Reinecke: Flute Concertos; Flute Sonatas

cpo (jpc)

Konzerteinspielung | Musik 19. Jh.

Howard Shelley, Tasmanian Symphony Orchestra

Potter: Piano Concertos 2 & 4

HYPERION (note 1)

Konzerteinspielung | Musik 20./21. Jh.

Lisa Batiashvili, Yannick Nézet-Séguin, Chamber Orchestra of Europe

Visions of Prokofiev

Deutsche Grammophon

Konzerteinspielung | Musik 20./21. Jh.

Frank Dupree, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Karl-Heinz Steffens

George Antheil: A Jazz Symphony, Piano Concerto No. 1, Capital of the World Suite, Archipelago Rhumba

Capriccio (Naxos)

Chorwerkeinspielung des Jahres

Renner Ensemble Regensburg

War No More

ARS Produktion

Operneinspielung | Oper bis inkl. 17./18. Jh.

Pygmalion Raphaël Pichon

Stravaganza D’Amore

harmonia mundi

Operneinspielung | Oper 19. Jh.

Joyce DiDonato, Michael Spyres John Nelson, Orchestre philharmonique de Strasbourg

Berlioz: Les Troyens

Erato (Warner)

Operneinspielung | Oper 20./21. Jh.

London Symphony Chorus, London Symphony Orchestra, Sir Simon Rattle

Debussy: Pelléas et Mélisande

LSO Live (note 1)

Solistische Einspielung | Musik bis inkl. 18. Jh. / Cembalo

Jean Rondeau

Vertigo

Erato (Warner)

Solistische Einspielung | Musik 19. Jh. / Klavier

George Li

Live at the Mariinsky

Warner Classics

Solistische Einspielung | Musik 20./21. Jh. / Klavier

Boris Giltburg

Rachmaninov: Piano Concerto No. 2, Études-tableaux Op. 33

Naxos

Solistische Einspielung/Gesang | Oper

Julia Lezhneva

Carl Heinrich Graun: Opera Arias

Decca (Deutsche Grammophon)

Solistische Einspielung/Gesang | Oper

Olga Peretyatko

Russian Light

Sony Classical (Sony Music)

Solistische Einspielung/Gesang | Oratorien/Konzert/Lied

Barbara Hannigan

Crazy Girl Crazy

Alpha Classics (Outhere)

Kammermusikeinspielung | Musik bis inkl. 17./18. Jh. / Bläser

Capella de la Torre, Katharina Bäuml

Una Serata Venexiana

deutsche harmonia mundi (Sony)

Kammermusikeinspielung | Musik bis inkl. 17./18. Jh. / gem. Ensemble

Yo-Yo Ma, Chris Thile, Edgar Meyer

Bach Trios

Nonesuch (Warner)

Kammermusikeinspielung | Musik 19. Jh. / gem. Ensemble

Mozart Piano Quartet

Georg Hendrik Witte: Piano Quartet / Horn Quintet

MDG (Dabringhaus & Grimm)

Kammermusikeinspielung | Musik 19. Jh. / gem. Ensemble

Tabea Zimmermann, Jörg Widmann, Dénes Várjon

Es war einmal …

myrios classics

Kammermusikeinspielung | Musik 20./21. Jh. / gem. Ensemble

Hinrich Alpers, Kuss Quartett, Agata Szymczewska, Nabil Shehata, Marie-Pierre Langlamet

Rudi Stephan: Chamber Works and Songs

Sony Classical (Sony Music)

Kammermusikeinspielung | Musik 19. Jh. / gem. Ensemble

Tabea Zimmermann, Jörg Widmann, Dénes Várjon

Es war einmal …

myrios classics

Kammermusikeinspielung | Musik 20./21. Jh. / Klavier

Martha Argerich, Sergei Babayan

Prokofiev for two

Deutsche Grammophon

Editorische Leistung

hänssler classic

Legends – Vsevolod Zaderatsky: Klavierwerke (Jascha Nemtsov, Klavier)

hänssler classic (Profil Medien)

Editorische Leistung

Sony Classical

Leonard Bernstein: The Composer

Sony Classical (Sony Music)

Welt-Ersteinspielung

EntArteOpera Choir, Israel Chamber Orchestra, Martin Sieghart

Walter Braunfels: Ulenspiegel

Capriccio (Naxos)

Klassik für Kinder

Lucas & Arthur Jussen, Katja Riemann, Roger Willemsen (Text)

Camille Saint-Saëns: Der Karneval der Tiere

Deutsche Grammophon

Audiophile Mehrkanaleinspielung

Iván Fischer, Budapest Festival Orchestra, Gerhild Romberger, Cantemus Children’s Choir Chor des Bayerischen Rundfunks

Mahler: Symphony no. 3

Channel Classics Records

Musik-DVD-/Blu-ray-Produktion

Axel Borup-Jørgensen

Marin (Regie: Morten Bartholdy)

OUR Recordings (Naxos)

Bestseller des Jahres

NDR Elbphilharmonie Orchester, Thomas Hengelbrock

Johannes Brahms: Symphonien Nr. 3 & 4 (die erste Aufnahme aus der neuen Elbphilharmonie Hamburg)

Sony Classical (Sony Music)

Preis für Nachwuchsförderung

Ensemble Esperanza

ARS Produktion