Das Ensem­ble Modern und das hr-Sin­fo­nie­or­ches­ter spü­ren auf ihrer cresc…Biennale für aktu­el­le Musik von 28. Febru­ar bis 7. März 2020 in Frank­furt am Main und Offen­bach der Fas­zi­na­ti­on nach, die das Ver­hält­nis von Mensch und Tech­nik auf die aktu­el­le Musik aus­übt.

Rund­funk für neun Syn­the­si­zer ist eine Lie­bes­er­klä­rung an das Medi­um Rund­funk als Geburts­stät­te elek­tro­ni­scher Klang­er­zeu­gung. Enno Pop­pe unter­nimmt dar­in Klang­er­kun­dun­gen durch die Früh­zeit der Expe­ri­men­tal­stu­di­os der Rund­funk­an­stal­ten und deren Bedeu­tung für die elek­tro­ni­sche Musik.

Spürt der Fas­zi­na­ti­on von Mensch und Maschi­ne nach: das Ensem­ble Modern auf sei­nem Fes­ti­val cresc… Bien­na­le für aktu­el­le Musik

Die cresc… Bien­na­le für aktu­el­le Musik vom Ensem­ble Modern und dem hr-Sin­fo­nie­or­ches­ter (Foto oben: © HR / Ben Kna­be) spürt an zwei Wochen­en­den der Fas­zi­na­ti­on nach, die das Ver­hält­nis von Mensch und Tech­nik auf eine Viel­falt von Spiel­ar­ten der aktu­el­len Musik aus­übt. Unter dem Mot­to HUMAN_MACHINE trifft zeit­ge­nös­si­sche Musik auf Hea­vy Metal, Noi­se, Turn­ta­b­lism und Live-Elek­tro­nik.

Im gro­ßen Fes­ti­val-Fina­le spie­len das hr-Sin­fo­nie­or­ches­ter und die hr-Big­band unter den Diri­gen­tIn­nen Bal­dur Brön­ni­mann und Eve Ris­ser

Das Pro­gramm­spek­trum reicht vom sphä­ri­schen Klang des There­mins über Geor­ge Ant­heils Bal­let Méca­ni­que und der Raum­in­stal­la­ti­on YRD.Works des Offen­ba­cher Künst­ler­kol­lek­tivs bis zu zahl­rei­chen Urauf­füh­run­gen. Am Ende steht die musi­ka­li­sche Refle­xi­on des Schei­terns einer Visi­on: Gavin Bryars greift in sei­nem Werk The Sin­king of the Tita­nic die Legen­de auf, dass die Bord­ka­pel­le beim Sin­ken des Meis­ter­werks neu­es­ter Tech­nik unbe­irrt wei­ter­spiel­te.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.cresc-biennale.de, www.ensemble-modern.com und: www.hr-sinfonieorchester.de

