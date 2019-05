Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit viel Frau­en­power, ein biss­chen Öko, mit Zoff in Mün­chen und Freu­de in Chi­ca­go.

WAS IST

Mir­ga Gra­zi­ny­te-Tyla besticht mit ihrem Debüt bei der Deut­schen Gram­mo­phon.

WOW: DER DIRIGENT IST EINE FRAU!

Fest­stel­lung 1: In letz­ter Zeit wird ziem­lich viel über Diri­gen­tin­nen geschrie­ben. Fest­stel­lung 2: Fast jeder Arti­kel beginnt damit, dass es eine Sen­sa­ti­on sei, dass man nun über eine Diri­gen­tin schreibt. Egal, ob sie Katha­ri­na Müll­ner, Spe­r­an­za Scap­puc­ci, Susan­na Mälk­ki, Marin Alsop oder Oks­a­na Lyniv heißt, die Süd­deut­sche scheint es außer­ge­wöhn­lich zu fin­den, dass die neue Nürn­ber­ger Gene­ral­mu­sik­di­rek­to­rin Joana Mall­witz eine „Maes­tra“ ist, und in einem Blog wird nur über die rus­si­sche Diri­gen­tin Anna Skryle­va geschrie­ben, weil gera­de #fem­fri­day ist.

Okay, wenn ein west­afri­ka­ni­scher Säbel­zahn­ti­ger eine Sym­pho­nie von Mie­c­zys­law Wein­berg diri­gie­ren wür­de – das wäre echt eine Sen­sa­ti­on, aber dass es eine Frau ist – nun ja: war­um denn nicht? Kön­nen wir das Stau­nen über Frau­en am Pult in Zukunft bit­te­schön alten Her­ren wie Tho­mas Gott­schalk über­las­sen, der fin­det, dass „Musik sich so auch bes­ser anse­hen lässt“? Und es statt­des­sen mit Mir­ga Gra­zi­ny­te-Tyla, der Che­fin des City of Bir­ming­ham Orches­tra hal­ten, die der Sunday Times erklär­te, wie beknackt sie es fin­det, dass Kri­ti­ker schrei­ben, sie müs­se ihren „Mann ste­hen“. Gut, dass sie eben­so en pas­sent erzählt, es sei wün­schens­wert, wenn Orches­ter­mu­si­ker ihre Kin­der mit zu den Pro­ben brin­gen wür­den. Und gesund, dass sie beschlos­sen hat, kom­men­de Sai­son nicht in Covent Gar­den zu gas­tie­ren, da sie ihre Auf­merk­sam­keit fair zwi­schen der Musik und ihrem Kind tei­len möch­te. Noch Fra­gen? Ach ja: Ihre neue Ver­öf­fent­li­chung mit den Sym­pho­ni­en 2 & 21 von Mie­c­zys­law Wein­berg, gemein­sam mit Gidon Kre­mer, ihrem Orches­ter und der Kre­me­ra­ta Bal­ti­ca, ist nicht nur eine über­fäl­li­ge Aus­gra­bung, son­dern auch mit musi­ka­li­scher Grö­ße in Sze­ne gesetzt.

Und da wir gera­de dabei sind: Dass Gei­ge­rin Julia Fischer ein Kin­der­sin­fo­nie­or­ches­ter in Mün­chen grün­den will (Auf­nah­me­be­din­gun­gen: Pro­be­spiel und die Beherr­schung der Lagen 1–3) ist eben­falls kei­ne typisch weib­li­che Idee, son­dern die gute Idee eines lei­den­schaft­li­chen Musik­men­schen.

FACHKRÄFTEMANGEL AN BÜHNEN

Dass Sän­ger an deut­schen Stadt­thea­tern mit Min­dest­löh­nen zu kämp­fen haben, wur­de an die­ser Stel­le schon oft the­ma­ti­siert. Ein Grund dafür ist, dass unser Stadt­thea­ter-Sys­tem für vie­le jun­ge Stim­men noch immer als Sprung­brett für die gro­ße Kar­rie­re ver­stan­den wird. Doch nun hat Wieb­ke Hüs­ter sich für die FAZ mit Hubert Eck­art von der Thea­ter­tech­ni­schen Gesell­schaft unter­hal­ten, und der bringt ein voll­kom­men neu­es The­ma auf die Tages­ord­nung: Im tech­ni­schen Bereich der Thea­ter dro­he ein Fach­kräf­te­man­gel. „Hier wer­den alle aus­ge­quetscht wie Zitro­nen“, warnt Eck­art und erzählt, dass an vie­len Häu­sern die Leis­tungs­fä­hig­keit längst ein­ge­schränkt sei. Die Ver­an­stal­tungs­bran­che wür­de den Thea­tern eben­so den Rang ablau­fen wie gro­ße Unter­neh­men. Für 2000 Euro wür­de man kei­nen Büh­nen­meis­ter mehr bekom­men – zumal die Auf­ga­ben kom­ple­xer und die Ansprü­che höher gewor­den sei­en. Umden­ken tut not: Fle­xi­ble­re Arbeit, höhe­re Löh­ne, lang­fris­ti­ge­re Bin­dun­gen, mehr Visio­nen und eine voll­kom­men neue Den­ke, außer­dem dür­fen Sub­ven­tio­nen nicht an Aus­las­tungs­zah­len geknüpft wer­den.

GRETAS GRÜNE KLASSIK

Bei einem Gast­spiel der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker in New York fal­len – Ach­tung! – rund 700 Ton­nen CO2 an. Was wür­de Gre­ta Thun­berg nur dazu sagen? Ihre Mut­ter, Male­na Ern­man, ist eine bekann­te Sän­ge­rin, stand mit Dani­el Baren­bo­im und Teo­dor Cur­r­ent­zis auf der Büh­ne und nahm 2009 für Schwe­den am Euro­vi­si­on Song Con­test teil. Nun hat sie ein Buch über Gre­ta und ihre Fami­lie geschrie­ben (Sze­nen aus dem Her­zen). Dar­in erzählt sie von Gre­tas Autis­mus und der bes­ten The­ra­pie: dem Kampf für eine bes­se­re Umwelt. Gre­tas Mut­ter nimmt nur noch Enga­ge­ments an, wenn sie dafür nicht flie­gen muss, und auch das Hel­sing­borg Kon­ser­t­hus will in Zukunft auf Flü­ge ver­zich­ten. In Deutsch­land haben Musi­ker der Staats­ka­pel­le Ber­lin das öko­lo­gi­sche Orches­ter des Wan­dels gegrün­det, und die Albert Kon­zer­te in Frei­burg bera­ten ande­re Ver­an­stal­ter, um kli­ma­neu­tra­le Kon­zer­te durch­zu­füh­ren. Gre­ta bewegt also auch die Klas­sik.

WAS WAR

Der Gas­teig in Mün­chen – Streit um Reno­vie­run­gen.

BLANKE NERVEN IN MÜNCHEN

Beim Neu­bau des Münch­ner Kon­zert­hau­ses woll­te man es auf kei­nen Fall wie bei der Elb­phil­har­mo­nie machen und ver­pflich­te­te mit dem Schuh­schach­tel-Akus­ti­ker Tateo Naka­ji­ma einen Riva­len der Wein­berg-Archi­tek­tur. Was aber die Restau­rie­rung des Gas­teigs betrifft, zeich­net sich all­mäh­lich eine Pein­lich­keit ab, die Elb­phil­har­mo­nie, Flug­ha­fen BER und Stutt­gart 21 ver­eint: Gera­de ist das Archi­tek­tur­bü­ro Auer und Weber von sei­ner Bewer­bung zurück­ge­tre­ten. Das Büro, das auch den Neu­bau des Haupt­bahn­ho­fes in Mün­chen betreu­te, erklär­te: „Nach Sich­tung und Bewer­tung der neu­en Ver­fah­rens­be­din­gun­gen (…) haben wir uns ent­schlos­sen, am Ver­hand­lungs­ver­fah­ren nicht wei­ter teil­zu­neh­men.“ Stein des Ansto­ßes: Das Urhe­ber­recht der Ent­wurfs­ver­fas­ser von einst, der Archi­tek­ten­ge­mein­schaft Raue, Rol­len­ha­gen und Lin­de­mann, ist so umfang­reich, dass es aktu­el­len Archi­tek­ten viel zu wenig Spiel­raum für Neu­es lässt. Ein Ver­trags-Erbe, das die Poli­tik schnellst­mög­lich aus dem Wege räu­men soll­te, um die best­mög­li­che Akus­tik in Mün­chen zu för­dern.

HOFFNUNG UND FRIEDE IN DEN USA

Die Zah­len sind ernüch­ternd, die MET kämpft unter Inten­dant Peter Gelb wei­ter­hin um Publi­kum und Spon­so­ren und liegt noch immer im juris­ti­schen Clinch mit Ex-Chef James Levi­ne. Um so grö­ßer die Hoff­nung auf den neu­en Musik-Chef Yan­nick Nézet-Ségu­in. Asso­cia­ted Press nennt ihn bereits die „Migh­ty Mou­se“, die die MET ret­ten soll, er sel­ber ist nach einem Jahr beschei­de­ner: „Ich ver­ste­he mich nicht als Ret­ter“, sagt er, „aber viel­leicht war ich wirk­lich die rich­ti­ge Per­son zur rich­ti­gen Zeit.“ (über die Zukunfts­stim­men an der MET ein lesens­wer­ter Arti­kel über die Gewin­ner der Natio­nal Coun­cil Audi­tions in derNew York Times).

Wochen­lang hat uns auch hier der Streik des Chi­ca­go Sym­pho­ny Orches­tra beschäf­tigt – es war der längs­te der Geschich­te des Ensem­bles. Nun ist er been­det. Man hat sich auf einen Fünf-Jah­res-Ver­trag geei­nigt, der einen Lohn­an­stieg um sat­te 14 Pro­zent vor­sieht – zukünf­tig wird ein Musi­ker in Chi­ca­go 162.000 Euro pro Jahr ver­die­nen.

SOMMER ,

FESTPIELZEIT ,

AUF UNSEREN BÜHNEN

Nach­dem letz­te Woche bereits Det­lev Gla­nerts Urauf­füh­rung von Ocea­ne an der Deut­schen Oper in Ber­lin beju­belt wur­de, fei­er­te die Haupt­stadt ges­tern an der Komi­schen Oper erneut eine Urauf­füh­rung: Moritz Eggert stell­te sei­ne Musik zu M – eine Stadt sucht einen Mör­der vor, die von Bar­rie Kos­ky per­sön­lich in Sze­ne gesetzt wur­de. Kin­der spie­len in die­sem Remake des Fritz Lang-Klas­si­kers über einen Kin­der­mör­der die Erwach­se­nen­rol­len unter Sili­kon-Mas­ken. Ein gespens­ti­sches Groß­stadt-Pan­op­ti­kum. Für Pre­mie­ren­kri­ti­ken ist es noch zu früh, aber der RBB hat bereits die Gene­ral­pro­be besucht und geju­belt. +++ Cle­mens Hau­stein bespricht in der FAZ die Urauf­füh­rung der Holo­caust-Oper Die Wohl­ge­sinn­ten nach Jona­than Lit­tell in Ant­wer­pen. Kom­po­nist Hèc­tor Par­ra ver­sucht das lite­ra­ri­sche Epos zu ord­nen. „Eine Musik von nerv­tö­ten­der Geschwät­zig­keit (und dar­in sich iro­ni­scher­wei­se nah an der Roman­vor­la­ge bewe­gend), von kit­schi­ger Lust am opu­len­ten Klang, ange­füllt mit musi­ka­li­schen Gemein­plät­zen“, befin­det Hau­stein, der die Regie von Calix­to Biei­to lobt, die die­ses Mal kein Blut-Schweiß- und Sper­ma-Thea­ter ist, son­dern das All­ge­mei­ne in der epi­schen Gewalt fin­det. Bald ist die­se Insze­nie­rung auch am Nürn­ber­ger Staats­thea­ter zu sehen.

PERSONALIEN DER WOCHE

Die Inter­na­tio­nal Ope­ra Awards wur­den ver­ge­ben. Hier die wich­tigs­ten Preis­trä­ger: Bes­ter Diri­gent – Marc Albrecht, bes­tes Haus – Ope­ra Vla­an­de­ren, bes­te Sän­ge­rin – Asmik Gri­go­ri­an, bes­ter Sän­ger – Charles Cas­tro­no­vo, Preis fürs Lebens­werk – Leon­ty­ne Pri­ce. +++ Japans neu­er Kai­ser Naru­hi­to ist begeis­ter­ter Brat­schist: „Die Vio­la sticht nicht her­aus“, schrieb er ein­mal in einem Book­let, „aber die Har­mo­nie wird ohne die­ses Instru­ment ein­sam. Die Brat­sche ist für mich ein Freund gewor­den, durch den ich vie­le Men­schen tref­fen durf­te.“ Lus­tig, dass Bären­rei­ter sofort mit dem neu­en Kai­ser wirbt. +++ Ste­fan Her­heim hat sein Team für das Thea­ter an der Wien all­mäh­lich zusam­men. Nach­dem wir vor­letz­te Woche berich­tet haben, dass Caro­lin Wie­l­pütz Betriebs­di­rek­to­rin wird, steht nun fest, dass auch Peter Heil­ker, neu­den­ken­der und enga­gier­ter Opern­di­rek­tor in St. Gal­len, ihm nach Wien folgt.

WAS LOHNT

Wenn die Sän­ger in die Schul­kan­ti­ne kom­men…

Weil das, was lohnt bereits am Anfang geschrie­ben wur­de, näm­lich die Wein­berg-Auf­nah­men mit Mir­ga Gra­zi­ny­te-Tyla, hier heu­te ein­fach Mal nur etwas Schö­nes zum Ende. In mei­ner Face­book-Time­li­ne ist ein Film wie­der hoch­ge­schwemmt, der ein­fach wun­der­bar ist: In der Kan­ti­ne in einer eng­li­schen Schu­le bekom­men die Kin­der Besuch von eini­gen Opern­sän­gern. Was dann pas­siert, beweist die Unmit­tel­bar­keit, das Stau­nen, das Erschre­cken und die Freu­de an der Musik.

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

