Nur ungern kehrte Wolf­gang Amadeus Mozart Anfang 1779 in seine Geburts­stadt Salz­burg zurück. Als Hofor­ga­nist im Dienst von Fürst-Erzbi­schof Collo­redo bekam er immerhin ein ordent­li­ches Gehalt, für das er auch regel­mäßig neue Kompo­si­tionen abzu­lie­fern hatte. Der Messe KV 317, die er kurz nach seinem Amts­an­tritt für den Oster­got­tes­dienst im Salz­burger Dom schrieb, merkt man Mozarts inneren Groll kein biss­chen an. In strah­lendem C‑Dur entfaltet sich das präch­tige Werk, das später unter dem Namen Krönungs­messe in die Musik­ge­schichte einging.

Howard Arman leitet den Chor des Baye­ri­schen Rund­funks und die Akademie für Alte Musik Berlin

Die Akademie für Alte Musik Berlin, eines der versier­testen Origi­nal­klang-Ensem­bles, lässt dem Stück Ecken und Kanten, ohne dadurch seinen Glanz zu schmä­lern. Hervor­ra­gend sind auch die Gesangs­so­listen, insbe­son­dere Katha­rina Konradi mit ihrem hell leuch­tenden Sopran, sowie der bewährte Chor des Baye­ri­schen Rund­funks. Am Pult steht der erfah­rene Chor- und Orches­ter­di­ri­gent Howard Arman, der den Rund­funk­chor bis 2022 leitete. Zwischen die Sätze der Messe sind auf dieser Aufnahme zwei weitere Werke Mozarts einge­fügt: die kurze Epis­tel­so­nate C‑Dur KV 329 und das Offer­to­rium Alma Dei creatoris KV 277. Zum Schluss ist die Chor­kom­po­si­tion Vesperae solennes de Domi­nica zu hören, die Mozart eben­falls 1779 in Salz­burg schrieb.