Kaum ein anderer Kompo­nist hat so viel Einfluss auf die Musik­ge­schichte genommen wie Johann Sebas­tian Bach. So ausführ­lich sein musi­ka­li­sches Schaffen erfasst ist, so spär­lich ist jedoch sein sons­tiges Leben doku­men­tiert. Johann Sebas­tian Bach bleibt der Mythos unter den großen Kompo­nisten. Jörg Hand­stein versucht, mit seiner auf vier CDs ange­legten Hörbio­grafie „Bach – die Geheim­nisse der Harmonie“ etwas Licht ins Dunkel zu bringen.

Udo Wacht­veitl liest aus der Hörbio­grafie von Jörg Hand­stein.

Der Schau­spieler Udo Wacht­veitl entführt die Zuhörer mit seiner warmen Erzähl­stimme in die Welt des Spät­ba­rocks. Der junge Schau­spieler Albrecht Schuch, der für seine Rolle des Stanis­laus Katc­zinsky in Edward Bergers Kriegs­film „Im Westen nichts Neues“ für den British Academy Film Award nomi­niert wurde, verleiht dem Groß­meister seine Stimme und lässt Bach persön­lich durch die Lesung ausge­wählter, über­lie­ferter Briefe zum Leben erwe­cken. Im Mittel­punkt der Produk­tion soll aber wie in Bachs Leben selbst, die Musik stehen: „Es ist nicht zuletzt das Anliegen dieser Biografie, die Entfal­tung von Bachs Lebens­werk, klin­gend und kontra­punk­tisch verflochten mit seinem Alltags­leben erlebbar zu machen.“ So berei­chern musi­ka­li­sche Darbie­tungen des Chors und des Sympho­nie­or­ches­ters des Baye­ri­schen Rund­funks die Aufnahme.