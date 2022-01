John Williams feiert seinen 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass kommt am 8. Februar 2022 die Filmaufnahme seines Konzerts mit Anne-Sophie Mutter und den Wiener Philharmonikern ins Kino.

John Williams ist der bedeutendste Komponist orchestraler Filmmusik in Hollywood. Zu über 150 Filmen schrieb er die Musik. Die Genialität seiner Arbeit besteht darin, mit seiner Musik für jeden einzelnen Film die ihm gemäße Atmosphäre zu schaffen. Auch jede Figur und jedes Filmelement bedenkt er mit einem musikalischen Leitmotiv. Fünf Oscars bekam er für die Filmmusiken von Fiddler on the Roof (Anatevka), Jaws (Der weiße Hai), Star Wars (Krieg der Sterne), E.T. (E.T., der Außerirdische) und Schindler’s List (Schindlers Liste). Auch den Grammy, die Emmy Awards und die Golden Globes erhielt er mehrfach.

Von früher Jugend an kam John Williams mit dem Film in Berührung, da sein Vater als Jazz-Schlagzeuger im Filmorchester von Hollywood spielt. Er selbst begann seine Laufbahn als Pianist bei der Columbia Pictures Filmgesellschaft, wo er in den Orchestern der Filmkomponisten Bernard Herrmann, Alfred Newman und Franz Waxman spielte. Da engagierte ihn Steven Spielberg für seinen Film The Sugarland Express. Damit begann eine lebenslange Freundschaft und eine kongeniale Arbeitspartnerschaft. Für nahezu alle Filme Spielbergs schrieb Williams die Musik.

Darüber hinaus komponierte Williams, der neben Klavier auch Posaune, Trompete und Klarinette spielt, Instrumentalstücke und Solokonzerte. Seinem Freund André Previn, mit dem er mehrere Schallplatten aufnahm, widmete er eine große Sinfonie. Für Barack Obamas Amtseinführung schrieb er das Quartett Air and Simple Gifts.

Anne-Sophie-Mutter, die von 2002 bis 2006 mit André Previn verheiratet war, brachte 2019 ein Album mit Filmmusik von Williams heraus, die dieser für sie arrangiert hatte. John Williams verstehe es wie kein anderer, in den Körper der Handlungsgeschichte zu schlüpfen und sie in eine Emotionstiefe zu bringen, die das Auge so nicht erreiche, erläuterte sie im CRESCENDO-Gespräch.

Dem Album folgten Anne-Sophie Mutters erstes Open-Air-Konzert und schließlich am 18. und 19. Januar 2020 die beiden großen Konzerte im Wiener Musikverein mit John Williams am Pult der Wiener Philharmoniker und Anne-Sophie Mutter als Solistin. Auf dem Programm standen u.a., arrangiert für Anne-Sophie Mutter, Hedwigs Thema aus den Harry-Potter-Filmen, Donnybrook Fair aus dem Western Far and Away (In einem fernen Land) und der Teufelstanz aus der Horrorkomödie The Witches of Eastwick (Die Hexen von Eastwick). Mit stehenden Jubelchören wurde John Williams im Musikverein begrüßt, und die Begeisterung hielt an bis zur letzten Zugabe The Imperial March, dem Thema Darth Vaders, aus Star Wars. Zum 90. Geburtstag von John Williams am 8. Februar 2022 ist die Aufnahme dieses Konzerts, das auch auf DVD und Blu-ray Disc erhältlich ist, auf großer Leinwand in den Kinos zu sehen.