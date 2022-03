Das Fes­thal­ten des SWR an Teodor Cur­rentzis, Simon Stones „Wozzeck“-Inszenierung in Wien, Max­im Berin als neuer Agent von Anna Netrebko

Willkommen in der neuen KlassikWoche,

ja, es gibt sie noch, die guten Nachricht­en und The­men, die nichts mit dem Krieg gegen die Ukraine zu tun haben – und sie spie­len heute eine große Rolle in diesem Newslet­ter. Aber natür­lich geht es auch um die großar­tige rus­sis­che Kul­tur und die rus­sis­chen Musik­erIn­nen, die Musik als Aus­druck der Zwis­chen­men­schlichkeit ver­ste­hen, eben­so wie um die weni­gen Kün­st­lerIn­nen, die jahre­lang vom Sys­tem Putin prof­i­tiert haben und sich heute nur schw­er dis­tanzieren kön­nen. Warum zum Beispiel glaubt der SWR weit­er an Teodor Cur­rentzis, während sein Ensem­ble musi­cAeter­na im RBB nicht mehr auf der Playlist ste­ht? Let­zte Woche war hier zum ersten Mal zu lesen, dass Anna Netre­bko und ihr Man­age­ment sich getren­nt haben, eine Geschichte, die dann an vie­len Stellen weit­er gedreht wurde (übri­gens, auch wenn Netre­bko oft mit Wladimir Putin aufge­treten ist, hat sie ihren 50. Geburt­stag im Kreml, anders als hier geschrieben, offen­bar nicht „an der Seite“ des rus­sis­chen Präsi­den­ten gefeiert). Ich habe in den let­zten drei Wochen ger­ade auf Grund diese The­men unglaublich viel Zus­pruch, aber auch blanken und ziem­lich erschreck­enden Hass gele­sen — und mache ein­fach mal weit­er als das, was ich bin.

TEODOR CURRENTZIS – SWR: HUI! RBB: PFUI!

Vor drei Wochen habe ich an dieser Stelle vorgeschla­gen, die Sparkasse möge das Ensem­ble von Teodor Cur­rentzis, musi­cAeter­na, übernehmen. Denn der aktuelle Geldge­ber, die VTB Bank, gehört zu großen Teilen Rus­s­land, und ihr Vor­standsvor­sitzen­der wird vom Kreml einge­set­zt. Seit eini­gen Jahren hat sich Cur­rentzis – offen­sichtlich nicht ganz unfrei­willig – in rus­sis­che Abhängigkeit­en begeben, hat von rus­sis­chen Steuerge­set­zen prof­i­tiert und ist offen­sichtlich nicht mehr in ein­er Posi­tion, sich konkret von Wladimir Putin, dessen men­schen- und frei­heitsver­ach­t­en­dem Sys­tem und seinem Krieg zu dis­tanzieren. Pikant ist all das auch, weil Cur­rentzis Chef des SWR Sym­phonieorch­esters ist. Seit let­ztem Mon­tag habe ich bei Orch­ester-Chefin Sab­ri­na Haane ange­fragt, ob sie mit Cur­rentzis gesprochen habe, wie das Orch­ester sich posi­tion­iere – keine Antwort. Ähn­lich ging es dem „Mannheimer Mor­gen“, der an den SWR schrieb: „Wenig­stens ein State­ment, bitte. Eine Erk­lärung. Eine Posi­tion­ierung. All die Toten und Ver­let­zten haben das ver­di­ent.“ Doch der Süd­westrund­funk schwieg auch hier. Am Don­ner­stag erre­ichte mich eine Mail von Frau Haane. Mit merk­würdi­gem Zun­gen­schlag ließ sie mich wis­sen: „Sehr geehrter Herr Brügge­mann, Ihr Warten wird mor­gen ein Ende haben, so dass Sie dann mehr vom SWR bzgl. der Causa Teodor Cur­rentzis erfahren wer­den.“ Tat­säch­lich war die Erk­lärung dann ziem­lich schmallip­pig: Man set­ze ein Zeichen, indem man einen ukrainis­chen Kom­pon­is­ten auf das Pro­gramm hole, wisse über die „prob­lema­tis­che“ Unter­stützung der VTB Bank für musi­cAeter­na, würde sie aber akzep­tieren. Kurzum: Cur­rentzis sei „gegen Krieg und für die Musik oder so ähn­lich“ (wie das VAN-Mag­a­zin kopf­schüt­tel­nd kommentierte).

Friede-Freude-Eierkuchen, der SWR will noch mal sein Glück ver­suchen und endlich ungestört auf lukra­tive Europa­tournee gehen. Wirk­lich? Wirk­lich! Das State­ment des Senders blieb weit hin­ter dem von Anna Netre­bko zurück, Cur­rentzis per­sön­lich musste sich gar nicht zu Wort melden. Es soll ein­fach weit­erge­hen. Wenn sich der SWR da mal nicht verkalkuliert. Proteste bei der Europa-Tournee dürften vor­pro­gram­miert sein. In der Presseaussendung heißt es, das „gesamte Ensem­ble“ stünde hin­ter der Entschei­dung – wirk­lich? Und wie passt das verkrampfte Fes­thal­ten des SWR an Cur­rentzis damit zusam­men, dass der Diri­gent und dessen musi­cAeter­na etwa beim RBB derzeit nicht gespielt wer­den sollen (wie ein Mitar­beit­er auf mein­er FB-Seite erk­lärte). Öffentlich-rechtlich­er Rund­funk muss ein­deutig, trans­par­ent und klar sein, doch genau das lässt die Erk­lärung des SWR ver­mis­sen. Und mehr noch: Mit der Erk­lärung, dass man Cur­rentzis’ Abhängigkeit von der VTB Bank „prob­lema­tisch“ find­et, legt man ganz neben­bei den Salzburg­er Fest­spie­len und seinem Inten­dan­ten Markus Hin­ter­häuser ein Ei ins Nest. Hin­ter­häuser hat näm­lich ein klares Beken­nt­nis von Cur­rentzis einge­fordert (hier ein weit­er­er Artikel vom ORF) und es noch immer nicht bekom­men. In Salzburg ste­hen die Auftritte von Cur­rentzis, von musi­cAeter­na und der Oper „Blaubarts Burg“ auf der Kippe, und öster­re­ichis­che Kol­le­gen begin­nen nun eben­falls, genauer hinzuschauen. Cur­rentzis ist am Ende ein weit­eres Beispiel für einen führen­den Musik­er, der jahre­lang vom Sys­tem Putin prof­i­tiert hat und dessen per­sön­liche und finanzielle Bande es nicht mehr zuzu­lassen scheinen, sich klar zu posi­tion­ieren. Den SWR dürfte dieser Fall noch lange begleit­en. Hätte die Sparkasse doch vor drei Wochen ein­fach übernommen!

REINSTER OPERN-SNOBISMUS

Dieses vor­weg: „Wozzeck“ ist eine mein­er Liebling­sopern. Weil sie so fürchter­lich ist, so uner­schrock­en, weil sie mir immer wieder das Herz her­aus­reißt und mich erdet – in der Gosse, und Hoff­nung schöpfen lässt, dass wir das alles bess­er machen kön­nten als die Per­son­age in dieser Oper. Also bin ich voller Freude in die Wiener Staat­sop­er zur Pre­miere gefahren. Ich schwöre: Ich war in Erwartung eines großen Opern­abends. Aber als ich am Ende wieder auf die Straße trat, hat­te ich ein Gefühl, das ich schon lange nicht mehr hat­te – ich habe mich gefragt: „Warum das alles?“ Was hat­te diese Oper mit unser­er Welt zu tun? Regis­seur Simon Stone hat selb­st Wozzecks Darm­spiegelung gut ausse­hen lassen – alles war ästhetisch, seine Insze­nierung hätte auch vom Arzt oder vom Haupt­mann kom­men kön­nen: jemand, der Wozzeck zur Stil­isierung der eige­nen Schön­heit benutzt.

Lustig, dass der wun­der­bare Chris­t­ian Ger­ha­her (er hat die Titel­rolle wirk­lich getra­gen) plöt­zlich auf den Step­per steigen musste, obwohl er in meinem let­zten Pod­cast noch erk­lärt hat, dass zumin­d­est „Par­si­fal“ nichts im Fit­ness-Stu­dio zu suchen habe. Wirk­lich erschreck­end aber war der Chefdiri­gent der Staat­sop­er, Philippe Jor­dan, der kein einziges Piano her­vorza­ubern kon­nte und „Wozzeck“ eben­so unin­spiri­ert führte wie zuvor seinen „Don Gio­van­ni“. Meine Kol­le­gen in Öster­re­ich ver­sucht­en, im Großen und Ganzen irgen­det­was „Schönes“ zu find­en – aber ich halte es da eher mit Kol­lege Rein­hard Kager von der FAZ. Auch „Tris­tan“ ist übri­gens eine mein­er Liebling­sopern – sie ste­ht als näch­ste Jor­dan-Pre­miere auf dem Spielplan der Staatsoper.

MÜNCHENS KONZERTHAUS VOR DEM AUS?

„Keine Ahnung!“, „Natür­lich wird gebaut!“, „Da bringst Du was durcheinan­der“ – so schrieben mir einige Münch­n­er Kul­turschaf­fende, als wir an dieser Stelle vor einem hal­ben Jahr berichtet haben, dass das geplante Münch­n­er Konz­erthaus im Werksvier­tel eventuell doch nicht kom­men kön­nte. Nun hat Markus Söder erk­lärt, den Bau erneut auf den Prüf­s­tand zu stellen. „Wir kön­nen nicht alles unendlich finanzieren”, sagte Söder und rech­net inzwis­chen mit Baukosten von mehr als ein­er Mil­liarde Euro, am Anfang der Pla­nun­gen waren es noch 350 Mil­lio­nen. In Bay­ern wurde der Kul­ture­tat bere­its gekürzt – argu­men­tiert wird mit den Kosten von Coro­na und des Krieges. Ich befürchte, das ist nur der Anfang.

PERSONALIEN DER WOCHE

Noch ein­mal zurück zu Anna Netre­bko: Ihr neuer Agent, Max­im Berin, erk­lärte der Zeitung Iswest­i­ja, dass Netre­bko ihren Ver­trag bei der Deutschen Gram­mophon habe aus­laufen lassen und dass er darüber nach­denke, ein eigenes Label zu grün­den. Um Netre­bko müsse man sich nicht sor­gen, viele Labels wollen sie haben, und ihr Auftritts-Kalen­der sei gut gefüllt. Berin pro­motet nach eige­nen Angaben u.a. Max Raabe, Till Brön­ner und Julio Igle­sias. +++ Nach einem Wasser­schaden im Richard Wag­n­er Muse­um erk­lärt der Leit­er des Muse­ums Sven Friedrich, dass etwa ein Drit­tel des Bestandes der Bib­lio­thek beschädigt sei. Bei 12.000 Büch­ern sind das etwa 4.000 nass gewor­dene Schriften. +++ Was soll man dazu sagen: Die Musik­erin Ron­ja Maltzahn wurde auf Grund ihrer Dread­locks („kul­turelle Aneig­nung“) vom Auftritt bei ein­er Fri­day-for-Future-Demo aus­ge­laden. Es wird so langsam wirk­lich ver­rückt, und ich bin sich­er, wir wer­den das The­ma von Kun­st­frei­heit, Spiel und poli­tis­ch­er Cor­rect­ness in einem der näch­sten Newslet­ter und Pod­casts noch mal eingängiger beleuchten.

Ist das ein Zeichen der Hoff­nung? Das Tick­et­ing-Por­tal CTS Even­tim feiert neue Erfolge. Die Tick­etverkäufe haben nach drastis­chen Rück­gän­gen infolge der Coro­na-Krise im Früh­jahr 2021 wieder ange­zo­gen. Dazu tru­gen auch die Vorverkäufe für Konz­erte von Kün­stlern wie Ed Sheer­an bei. Im drit­ten Quar­tal 2021 legte der Konz­er­num­satz im Vor­jahresver­gle­ich um 279,2 Prozent auf 114,7 Mil­lio­nen Euro zu. +++ Auch die Geigerin Anne-Sophie Mut­ter ent­deckt eine neue Rel­e­vanz der Musik: „Ich stelle einen Ansturm auf die Konz­erte fest, auch seit­ens der Poli­tik­er, die nun diesen öffentlichen Raum suchen und sich plöt­zlich – im Gegen­satz zu den Pan­demie­jahren – der Wichtigkeit von Musik bewusst wer­den“, sagt sie im Merkur. „Es ist großar­tig zu sehen, was Musik­erin­nen und Musik­er zurzeit schaf­fen in ihrer tatkräfti­gen Hil­fe für human­itäre Organ­i­sa­tio­nen.“

DER KRIEG IN DER UKRAINE UND DIE KLASSIK

Wie man auch mit dem Krieg in der Ukraine umge­hen kann? Wie Berlin­er-Phil­har­moniker-Diri­gent Kir­ill Petrenko: Er spendet nicht nur 100.000 Euro für die UNO-Flüchtling­shil­fe, son­dern zeigt bei den Oster­fest­spie­len in Baden-Baden auch, dass rus­sis­che Kom­pon­is­ten wie Tschaikowsky NATÜRLICH noch immer auf die Spielpläne gehören! +++ Die Berlin­er Phil­har­moniker zeigen diese Woche aber auch, wie Sol­i­dar­ität ziem­lich daneben gehen kann: Frank-Wal­ter Stein­meiers Press­esprecherin zeigte sich ent­täuscht, als der Botschafter der Ukraine, Andrij Mel­nyk, nicht am Sol­i­dar­ität­skonz­ert des Bun­de­spräsi­den­ten teil­nehmen wollte, in dem rus­sis­che und ukrainis­che Musik­erIn­nen (und Mit­glieder der Phil­har­moniker) gemein­sam auftreten soll­ten. Mel­nyk antwortete darauf: „Mein lieber Gott, wieso fällt es dem Bun­de­spräsi­den­ten so schw­er zu erken­nen, dass, solange rus­sis­che Bomben auf Städte fall­en und Tausende Zivilis­ten Tag und Nacht ermordet wer­den, wir Ukrain­er keinen Bock auf ‚große rus­sis­che Kul­tur‘ haben?“. Ein vol­lkom­men gerecht­fer­tigter Seit­en­hieb gegen das Deutsch­land, das glaubt, sein Gewis­sen mit ein paar guten Worten und ein biss­chen Musik ent­las­ten zu können.

Ich habe in den let­zten Wochen immer wieder gehört, dass ich die Musik doch ein­fach Musik sein lassen soll. Ich erin­nere noch ein­mal an die Texte der let­zten Aus­gaben, es ging im Schat­ten des Sem­per­Opern­balls und des Bruck­n­er­haus­es in Linz (in der Causa Hajo Frey) selb­st um die Ein­mis­chung des öster­re­ichis­chen Kan­zler­amtes, es ging um Reisen von großen Wirtschaft­sun­ternehmen nach Rus­s­land – nur ange­blich im Namen der Kul­tur (ich fasse das hier für den Sender Puls 24 noch ein­mal zusam­men). Man darf nicht vergessen, dass Kul­tur für Wladimir Putin eines der wichtig­sten Pro­pa­gan­da-Mit­tel ist, mit dem er aus­ländis­che Poli­tik­er und Wirtschafts­führer lenkt (dazu eine drin­gende Leseempfehlung im Monopol-Mag­a­zin, der Text von Elke Buhr). Auch diese Woche war das zu sehen, als Putin Kul­turschaf­fende in seinem Staats­fernse­hen vor­führte, unter anderem Valery Gergiev, dem er vorschlug, neben dem Mari­in­s­ki-The­ater in St. Peters­burg auch das Bolschoi in Moskau zu übernehmen. Nach sein­er Ent­las­sung in München (hier wird wohl über eine Auszahlung all sein­er Bezüge gestrit­ten) soll er so etwas wie ein zaris­tis­ch­er Super-Inten­dant Rus­s­lands wer­den und will „die Tra­di­tion stärken“. Immer­hin: Sein Rauswurf aus München bestätigt sich als richtige Entschei­dung. +++ Es ist mir an dieser Stelle ein Anliegen, noch ein­mal auf die Ini­tia­tive der Diri­gentin Oksana Lyniv aufmerk­sam zu machen, die sich für die Musik­erIn­nen des Ukrainis­chen Jugen­dorch­esters ein­set­zt und auf Spenden angewiesen ist.

WO BLEIBT DAS POSITIVE, HERR BRÜGGEMANN?

Ja, wo zum Teufel bleibt es nur? Vielle­icht sehen wir es ger­ade nicht, weil es zu nahe ist! Begonnen hat alles mit einem Text von Kom­pon­ist Moritz Eggert, der schrieb, dass die Lan­des­büh­nen Sach­sen mit ihrer Auss­chrei­bung für einen Kom­po­si­tion­swet­tbe­werb alle jun­gen Kom­pon­is­ten ent­täuschen: Am Ende winke eine unter­bezahlte Oper als Preis (5.000 Euro für eine abend­fül­lende Jugen­dop­er, 3.000 Euro für eine 20-minütige „Tal­ent­probe“). Anlass für mich, mal nachzufra­gen: Ste­ht die Neue Musik eigentlich noch in unser­er Gesellschaft? Und: WAS IST NEUE MUSIK – Wolf­gang Rihm, John Williams oder New Clas­sics? Ich spreche in meinem neuen Pod­cast „Alles klar, Klas­sik?“ (mit diesem Link geht es zum Anhören auf allen Pod­cast-For­mat­en) unter anderem mit dem Präsi­den­ten des Kom­pon­is­ten­ver­ban­des, Moritz Eggert, mit Kom­pon­ist Chris­t­ian Jost und Wolf­gang Rihm – keine Angst: Ich finde da dur­chaus anre­gende und kurzweilige Argu­mente. Etwa über die Kom­plex­ität als Schlüs­sel zur Ein­fach­heit, über das Grun­zen und Raunen von Yoko Ono und John Cage, über Klas­sik, Pop und Jazz.

In diesem Sinne: Hal­ten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brügge­mann

[email protected]