Buhs für Claudia Roth

Dass Claudia Roth in der jüdi­schen Commu­nity spätes­tens seit ihrer zögernden Haltung bei Anti­se­mi­tismus-Vorwürfen gegen die docu­menta umstritten ist, war nun bei der Musik­ver­an­stal­tung, dem Jewro­vi­sion Song Contest, der vom Zentralrat der Juden in Deutsch­land ausge­tragen wird, in Frank­furt erneut zu hören: Während ihres Gruß­wortes wurde die Kultur­staats­mi­nis­terin ausge­buht. „Runter von der Bühne“, wurde skan­diert, „Sie sind hier nicht will­kommen!“

Die Bild-Zeitung vermutet außerdem ein „unklares Verhältnis“ der Poli­ti­kerin zur anti­se­mi­ti­schen Boykott-Bewe­gung BDS (Boykott, Desin­ves­ti­tionen und Sank­tionen). Roth ist längst dafür bekannt, dass sie Kritik gern aus dem Weg geht, sich Konfron­ta­tionen nicht stellt – nun konnte sie den Protest nicht über­hören und sagte: „Ich nehme die Kritik an, weil wir eine starke und bunte und eine mutige Demo­kratie sind.“ Was Roth mehr liegt: Beim großen Bundes­vi­sion Song Contest tanzte sie mit Grünen Kolle­ginnen und Kollegen selbst zu den schlech­testen Songs gut gelaunt in die Bremer Nacht. Nach ihrer Rede in Frank­furt war sie angeb­lich nicht mehr zu sehen.

… zur glei­chen Zeit in Berlin…

„Klar ist: Es wird nichts so bleiben, wie es ist.“ Ein Satz, der nichts Gutes ahnen lässt. Er kommt von Berlins neuem Kultur­se­nator, Joe Chialo. In der rbb24 Abend­schau hat er die großen Erwar­tungen an ihn gedämpft. Und nun fragt sich die Haupt­stadt: Ist der Mann aus der Musik­branche wirk­lich der Rich­tige? „Ein starker Antritt für einen neuen Kultur­se­nator“, kommen­tiert Rüdiger Schaper für den Tages­spiegel sehr kritisch, „der sich in der Phase des Kennen­ler­nens und Einar­bei­tens befindet, als Neuling im kultur­po­li­ti­schen Geschäft und in einer verkürzten Legis­la­tur­pe­riode.“ Scharper stellt sich bei einer derar­tigen Aussage die Frage, ob der neue Kultur­mann von der CDU sich im Ring­kampf um öffent­liche Gelder durch­setzen kann, oder ob es besser für die Kultur­schaf­fenden in Berlin gewesen wäre, einen alten Polit-Profi ins Amt zu holen als einen begeis­terten Musik­ma­nager.

Ach, übri­gens: Kultur- und bildungs­po­li­tisch wird nun auch in Bremen disku­tiert, nachdem wir bereits letzte Woche an dieser Stelle darüber berichtet hatten, dass unter Bürger­meister Andreas Boven­schulte der Musik­un­ter­richt in Bremen nicht mehr verpflich­tend ist. Ich habe das Thema inzwi­schen auch noch einmal in einem SWR-Kommentar aufge­ar­beitet.

Situa­tion der Bühnen­mütter

„Sind Sie etwa schwanger?“ – „Haben Sie jemanden, der auf Ihr Kind aufpasst?“ – „Können Sie morgen auch spontan proben?“ Theater sind keine fami­li­en­freund­li­chen Unter­nehmen. Rück­sicht auf Kinder wird selten genommen. „Vissi d’arte“, heißt es bei Tosca – aber lassen sich Kunst und Kinder wirk­lich nicht vereinen? Ich habe für meinen Podcast Alles klar, Klassik? (hier für alle Player, unten einfach für die Spotify-Wieder­gabe aufs Bild drücken) bei der Sängerin Chris­tina Sidak („Mama macht ‚Lala‘“) nach­ge­fragt, bei Julia Rutig­liano von den Bühnen­müt­tern und bei Regis­seurin Frauke Meyer vom Frau­en­kul­tur­büro. Was kann an deut­schen Bühnen besser laufen: ein Grund­ver­ständnis für Familie, lang­fris­tige Planungen, proben­freie Wochen­enden, an Fami­li­en­freund­lich­keit gebun­dene Förder­gelder, Netz­werke für Kinder­be­treuung oder Personen, die in den Häusern verant­wort­lich für die Fami­li­en­freund­lich­keit sind. Hören Sie doch mal rein, und disku­tieren Sie mit!

Perso­na­lien der Woche I

Schon ein biss­chen süß: Unser Freund, der Diri­gent Lorenzo Viotti, hat auf Insta­gram erklärt, wie wichtig es sei, auch mal eine Auszeit zu nehmen. Recht hat er! Seither postet Viotti aller­dings täglich, wie schön es ist, sich mal zurück­zu­ziehen 🙂 Schalt mal das Handy aus, Lorenzo! +++ Dort­mund hat einen neuen Gene­ral­mu­sik­di­rektor: Jordan de Souza, der die Komi­sche Oper in Berlin eher geräuschlos leitet, wird das Amt des Gene­ral­mu­sik­di­rek­tors 2025 antreten.

Zoff um einen Bösen­dorfer-Flügel im öster­rei­chi­schen Parla­ment: Das teure Instru­ment der Marke „Seces­sion“ wird angeb­lich für 3.000 Euro pro Monat gemietet. Öster­reichs Natio­nal­rats­prä­si­dent Wolf­gang Sobotka hatte den Flügel einst ange­schafft und erklärt nun auf öffent­li­chen Druck, dass das vergol­dete Instru­ment nicht länger gemietet werde. Öster­reichs Ober­lehrer-Nach­richten-Anchor-Mann Armin Wolf twit­terte derweil, dass er nicht verstünde, warum Bösen­dorfer dem Parla­ment den Flügel nicht schenke – bessere Werbung gäbe es gar nicht. Viel­leicht weil der Klavier­her­steller ein Unter­nehmen ist, Herr Wolf, und Musik auch der Politik etwas wert sein sollte? +++ Hörtipp: Im hörens­werten US-Podcast von Columbia Broad­cas­ting System (CBS), 60 Minuten, erzählt der Chef­di­ri­gent der MET in New York, Yannick Nézet-Séguin, über sein Leben. Beim Besuch seiner stolzen Eltern (sie sind bis heute Artikel-Ausschneider) bestä­tigen sie, dass er schon als Jugend­li­cher eine 10.000 Platten große CD-Samm­lung hatte. Yannick Nézet-Séguin selber spricht äußerst strin­gent über die Erneue­rung des Reper­toires an der Oper, über unter­schied­liche Erwar­tungs­hal­tungen und seine Entschlos­sen­heit, neues Reper­toire zu fördern (hier zum Nach­hören: die letzte Vier­tel­stunde)

Umberto Eco an der Mailänder Scala

Die Mailänder Scala hat den Kompo­nisten Fran­cesco Filidei beauf­tragt, Umberto Ecos Erfolgs-Roman Im Namen der Rose zu kompo­nieren. Tja, das ist etwas anderes als die neuen Opern an der MET, die unter anderem von schwulen Boxern handeln. Zuweilen kann auch das Neue ziem­lich alt aussehen. Première soll am 27. April 2025 sein. Eben­falls dabei: Der Bariton Lucas Meachem und die Sopra­nistin Kate Lindsey.

Tickets zu verschenken

Lesens­wert ist ein Kommentar von Martin Hufner über den geplanten Kultur­pass von 200 Euro für alle 18-Jährigen in Deutsch­land: Hufner erklärt auf seiner Seite Musik­unrat, warum Jugend­liche hier ledig­lich als „Kultur­geld­wä­scher“ benutzt würden. Die Mittel seien nicht nach­haltig, „was kann man mit 200 Euro so anfangen, beispiels­weise im Musik­in­stru­men­ten­be­reich – eine Gitarre viel­leicht bitte­schön? Eine Unter­richts­stunde inklu­sive, oder doch besser zum Selbst­lernen mit Noten in Print.“

Haupt­sache weg scheint auch das Motto der anste­henden Konzerte von Teodor Curr­entzis zu sein: Bei flüch­ti­geren Blicken auf die Auslas­tungs­pläne sieht es gar nicht so schlecht aus für Utopia oder den SWR in Baden-Baden. Kein Wunder, denn die Tickets werden zum Teil verschleu­dert: Der SWR bietet seinen „Freunden“ 30 Prozent Rabatt, und das Konzert­haus in Wien plaka­tiert nicht nur die ganze Stadt mit dem alten Diri­genten-Freund des Inten­danten, sondern verschenkt die Utopia-Karten auch an Jung­mit­glieder der Konzert­haus­ge­sell­schaft.

Rattle und die Volks­musik

Rund ein Jahr lang will das Orchester von Simon Rattle, das Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks (BRSO), mit Laien­en­sem­bles aus ganz Bayern mehrere Stücke einstu­dieren und sie beim „Sympho­ni­schen Hoagascht“ am 7. Juli 2024 in München aufführen. „Das scheint ein perfekter Weg zu sein, um Freunde zu finden und mit verschie­denen Gruppen zu arbeiten“, sagte Rattle bei der Vorstel­lung der Spiel­zeit 2023/2024 in München. Start in die Spiel­zeit ist am 21. September die Inter­pre­ta­tion des Orato­riums Die Schöp­fung von Joseph Haydn. Und, ja – sein Baye­risch sei auch noch ausbau­fähig, erklärte der Diri­gent. Auch das sei ein Grund, dass das Spitzen-Ensemble auf Tuch­füh­lung mit der Musik­kultur Bayerns gehen würde.

Gergievs Freund geht

Der Inten­dant der Münchner Phil­har­mo­niker, Paul Müller, verlässt das Orchester bereits 2024 statt – wie geplant – im Sommer 2026. Müller hielt auch nach der Anne­xion der Krim immer wieder an Valery Gergiev fest, vertei­digte ihn gegen Kritiker und erklärte Jour­na­listen, dass Gergievs Privat­mei­nung keinen Einfluss auf das Orchester habe. Erst als der Druck zu groß wurde, entließen die Phil­har­mo­niker – auch auf poli­ti­schen Druck – Gergiev – Müller blieb dennoch im Amt. Zuvor fand das Ochester in Lahav Shani einen Nach­folger, der sich erst noch beweisen muss. Er tritt sein Amt im September 2026 an.

Perso­na­lien der Woche II

Das Online-Magazin opern​.news klärt seit Monaten über die Russ­land-Verbin­dungen von Anna Netrebko auf. Unter der Lupe genommen wird dabei auch die Rolle von Diri­gent Michael Güttler. Und der droht nun mit Klagen. Das Magazin erklärt, warum es dennoch weiter­ma­chen will. +++ Diri­gent und Musik­ma­nager Leon Bots­tein erklärt im Wall Street Journal, dass er 150.000 Dollar von Jeffrey Epstein ange­nommen habe: Er habe es später als eigenes Geschenk an die Bard Univer­sität weiter­ge­geben. Das College erklärt nun, wäre Epsteins verbre­che­ri­scher Lebens­stil bereits damals bekannt gewesen, hätte man auf die Zuwen­dung verzichtet. Der Invest­ment­banker Epstein nahm sich selber das Leben, nachdem er als Sexu­al­straf­täter verur­teilt wurde.

Der Unter­nehmer Hans-Peter Wild (Capri-Sun) zahlt den Salz­burger Fest­spielen bis zu zwölf Millionen Euro für ein neues Besu­cher­zen­trum. Fehlt nur noch ein Geld­geber für ein span­nendes Programm. +++ Das MuTh ist der Konzert­saal der Wiener Sänger­knaben. Der bishe­rige Förderer, der Investor Peter Pühringer, der die Errich­tung einst mit 15 Millionen Euro finan­ziert hatte, redu­ziert nun seine jähr­liche Unter­stüt­zung von 1,4 Millionen Euro auf 350.000 Euro. Das stellt die Leiterin des MuTh, Elke Hesse, vor gravie­rende Probleme. Es müssen 17 Stellen abge­baut und das Programm neu orga­ni­siert werden.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ein wenig Vorfreude auf die Bayreu­ther Fest­spiele? Wenn Sie sich heute schon auf den Rund­gang durch das Fest­spiel­haus freuen – den können Sie jetzt bereits unter­nehmen: in einer inter­ak­tiven 3D-Anima­tion. Macht Spaß – hier entlang!

