Der Geist der Claudia Roth

Diese Woche hat Claudia Roth, Staats­mi­nis­terin für Kultur und Medien ihren Haus­halt erklärt, und es war für mich – nach all den Jahren von Monika Grüt­ters – wohl­tuend, zu hören, dass der Geist ihres Kultur­be­griffes weit gefasst ist: Kultur als Beweis einer Demo­kratie, als Arena des Ringens um rich­tige Antworten, als Verant­wor­tung für Verfolgte – Roth betonte die beson­dere Rolle des kriti­schen Jour­na­lismus als Grund­lage gesell­schaft­li­cher Frei­heit.

Und trotz der aktu­ellen Kriegs­si­tua­tion scheint es glaub­haft, dass Roth und ihr Minis­te­rium nun tatsäch­lich die drin­genden Fragen nach Künst­le­rInnen-Verträgen, nach der Rolle der Künst­ler­so­zi­al­kasse und den Lehren aus der Corona-Krise anpa­cken wollen. Mich persön­lich hat das über­zeugt. Aber schauen Sie selber: hier die ganze Rede.

Der Geist des Geldes

Der Hamburger Senat hat den Vorschlag von Geschäfts­mann Klaus-Michael Kühne abge­lehnt, der Stadt eine neue Oper für 400 Millionen hinzu­stellen. Richtig so, sagen sowohl NDR-Mann Daniel Kaiser als auch ich in meiner SWR-Kolumne. Und das liegt nicht nur daran, dass ich es als Werder-Fan andau­ernd beob­achte, wie Kühnes Millionen den HSV in die zweite Liga beto­niert haben (und ich wünsche mir wirk­lich mal wieder ein Erste-Liga-Derby!), sondern auch, weil der Geist von „Ich kaufe euch mit meinem Geld eine bessere Welt“, der Geist von Elon Musk und Co., irgendwie voll­kommen uncool ist!

Der Geist der Wagner-Ambi­va­lenz

Vor einigen Wochen ging es an dieser Stelle um den Streit über Wagner-Auffüh­rungen in Israel (dort plant der Wagner-Verband erst­mals die Auffüh­rung einer ganzen Wagner Oper), und auch in der Geburts­stadt des Kompo­nisten, in Leipzig, reibt man sich regel­mäßig an Wagner – und dessen Anti­se­mi­tismus. Pünkt­lich zur Veran­stal­tung „Wagner 22“ stellte Stadtrat Thomas Kumbernuß (Die PARTEI) eine Anfrage, ob sich das Festival auch genü­gend um die Aspekte des Wagner­schen Anti­se­mi­tismus kümmern würde. Die Stadt antwor­tete ausführ­lich mit: „Ja“.

So nervig derar­tige Posi­tio­nie­rungen immer wieder sind, sie gehören, wie Wagner-Experte Alex Ross sagt, wohl zur Ambi­va­lenz, mit der wir es bei diesem Kompo­nisten, seiner Biografie und seiner Verein­nah­mung durch die Nazis immer wieder zu tun haben. Mehr noch: Bis heute ist die Deutungs­ho­heit Wagners umkämpft. In meinem Film „Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt“ haben wir uns entschlossen, Posi­tionen aus Abu Dhabi, Israel, Russ­land (sogar mit Valery Gergiev) und der Gegen­these aus Riga (dem ehema­ligen Minis­ter­prä­si­denten von Lett­land, Māris Gailis) kommen­tarlos stehen zu lassen (und auch nach­träg­lich nicht zu entfernen). Denn die Ambi­va­lenz erklärt sich in der Viel­stim­mig­keit und muss sich im Bewusst­sein – oder im Voka­bular des heutigen News­let­ters – im „Geiste“ der Betrach­terin oder des Betrach­ters immer wieder neu ordnen.

Der Ungeist von Krieg in der Kultur

Wir haben in den letzten Monaten immer wieder über die Kultur­pro­pa­ganda Russ­lands in Europa berichtet, nament­lich über die Tätig­keit von Sergei Rold­ugin am Bruck­ner­haus in Linz (Rold­ugin hat Putins Milli­arden in Panama versteckt und steht seit dieser Woche nicht nur auf der EU‑, sondern auch der US-Sank­ti­ons­liste), über die proble­ma­ti­schen russi­schen Spon­soren bei den Salz­burger Fest­spielen, und wir haben an dieser Stelle über Teodor Curr­entzis geschrieben, in dessen Orchester musi­cAe­terna drei der treu­esten Putin-Freunde im Vorstand sitzen – ebenso wie über seine Russ­land-Tour mit Gazprom. Nun beschwerte sich das russi­sche Außen­mi­nis­te­rium bei der öster­rei­chi­schen Regie­rung, dass die russi­sche Kultur-Propa­ganda unter­wan­dert würde: Die längst über­fäl­lige Tren­nung des Bruck­ner­hauses von Rold­ugin sei „Cancel Culture“, explizit wurde Konzert­haus-Chef Matthias Naske ange­griffen, weil er auch als Reak­tion auf unsere Bericht­erstat­tung ange­kün­digt hatte, fortan nicht mehr mit Künst­le­rInnen zusam­men­zu­ar­beiten, die nicht auf Seiten der Ukraine stünden – und auch Über­le­gungen der Salz­burger Fest­spiele, ihre Spon­soren neu zu über­denken, stört Russ­land offen­sicht­lich massiv. Zum einen ist der Protest Beweis, wie wichtig Russ­land die Kultur als Mittel der Propa­ganda ist, zum anderen ist die Kultur nun tatsäch­lich zum Poli­tikum geworden (immerhin hatte sich Sebas­tian Kurz noch für eine Verlän­ge­rung von Rold­ugin in Linz einge­setzt) – was sicher­lich auch für die weiteren Entschei­dungen bei den Salz­burger Fest­spielen von Bedeu­tung sein wird.

Aber irgendwie (Achtung: Ironie!) scheint die öster­rei­chi­sche Regie­rung den Russen-Protest bereits geahnt zu haben und hat zuvor noch schnell die Ex-Präsi­dentin der Salz­burger Fest­spiele, Helga Rabl-Stadler, als „Sonder­be­ra­terin für Auslands­kultur“ im Außen­mi­nis­te­rium ernannt. Genau: jene Präsi­dentin, die den „Gazprom“-Vertrag unter­schrieben, die russi­schen Freunde nach Salz­burg geholt und die aktu­elle, ange­spannte Situa­tion der Fest­spiele über­haupt erst zu verant­worten hat – kann man sich nicht ausdenken! Aber klar, das gefällt Russ­land. Die Botschaft in Wien schickte Rabl-Stadler sofort Gratu­la­tionen zum neuen Job im Außen­mi­nis­te­rium – auf Insta­gram, Face­book und twitter (siehe Foto)! Seine Freunde kann man sich eben (nicht) aussu­chen. +++ Über Anna Netrebko haben wir eigent­lich letzte Woche schon alles gesagt, und mehr war in ihrem Inter­view, das sie der „Zeit“ gab, auch nicht zu lesen. Sie selber hat auf Face­book inzwi­schen stolz ihren Sommer­spiel­plan gepostet (ach, was war das noch ästhe­tisch, als Judith Neuhoff und die Universal sich um die Außen­dar­stel­lung der Künst­lerin geküm­mert haben!): Neben Verona ist dort nun ein „Concert at Thurn und Taxis Palace“ aufge­führt, oder ein Auftritt in Ljub­l­jana – in Deutsch­land wird Netrebko bei meinem Freund Louw­rens Lange­voort in der Kölner Phil­har­monie, in Stutt­gart und natür­lich bei Netrebko-Fan Chris­toph Lieben-Seutter in der Elbphil­har­monie singen. Was ich inter­es­sant finde, ist, dass sich in ihrem Fall die Veran­stalter- und Fanmei­nung von einer breiten Wahr­neh­mung in der Bevöl­ke­rung grund­le­gend zu unter­scheiden scheint. Ein Blick auf die Kommen­tar­spalte, etwa im Stan­dard, ist durchaus aufschluss­reich.

Persön­liche Geister

Die Ähnlich­keit ist verblüf­fend: Erste Bilder vom Netflix-Set kursieren im Netz: Sie zeigen Schau­spieler Bradley Cooper als Leonard Bern­stein – und der scheint Bern­stein wie aus dem Gesicht geschnitten. Eigent­lich hatte Steven Spiel­berg sich die Rechte am Bern­stein-Bio-Pick gesi­chert, hat sie dann aber abge­geben. +++ Auch Robert Braun­müller von der AZ denkt nun über die Nach­folge von Valery Gergiev bei den Münchner Phil­har­mo­ni­kern nach und entdeckt bei den Diri­gen­tInnen der kommenden Saison einige Kandi­daten. Einer seiner Favo­riten scheint Krzy­sztof Urbański zu sein. Dagegen spräche aller­dings, dass Gergiev-Freund und Inten­dant Paul Müller offen­sicht­lich noch immer am langsam ster­benden Tournee-Modell (beson­ders nach Asien) fest­halten will und deshalb nur „auf große Namen“ setzt, mit denen er sein Orchester inter­na­tional verkaufen kann. Aber viel­leicht wäre es gerade für die Münchner gut, erst einmal eine eigene Iden­tität vor Ort und jenseits großer Namen zu finden. +++ Wegwei­sendes Urteil am Bundes­ge­richtshof: Weil eine Mitar­bei­tende der Baye­ri­schen Staats­oper ihren Coro­na­test verwei­gerte, stellte das Haus sie im Sommer 2020 frei. Zu Recht, entschieden die Richter nun.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel steckt es nur? Wenn es in der Gegen­wart schon schwer zu finden ist, viel­leicht sollten wir das Posi­tive in der Zukunft aufspüren? Während ABBA mit Avataren auftritt, versucht die Klassik noch immer, dass der Computer program­miert wie Beet­hoven. Dabei hat die Zukunft längst begonnen, wir müssen das nur noch erkennen, sagt Helga Huskamp, Geschäfts­füh­rende Vorständin des ZKM in Karls­ruhe in meinem aktu­ellen Podcast „Alles klar, Klassik“ (hier für alle Podcast ‑Formate nach­zu­hören), und Tina Lorenz, die am Theater in Augs­burg die Digital-Sparte leitet, lebt längst in neuen Welten. Das Theater-Haus mit seinen vier Wänden ist in Zukunft nur ein Ort der intimen Begeg­nung, dem das Netz in Nähe und Sinn­lich­keit nicht nach­steht. Ein Podcast über Aufbrüche in neue Welten und die unend­li­chen Möglich­keiten der Kunst.

Der Geist von Proust

Einen haben wir noch: Ab sofort gibt es auf der Seite von CRESCENDO eine neue Rubrik, Künstler privat. Ein Frage­bogen mit 88 Fragen, von denen mindes­tens 20 beant­wortet werden sollen. Den Anfang macht Anne-Sophie Mutter. Was inspi­riert sie? Was würde niemand von ihr vermuten? Wobei wird sie schwach? Sie wollen es wissen: dann bitte – hier entlang!

