Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

die Fest­spiel­saison steht vor der Tür: Und auch bei uns dreht sich alles um Bregenz, Bayreuth und Salz­burg. Dazu, wie immer: die aktu­ellen Debatten der Klassik!

Frank­furter Opern-Debatte

„Wenn die Klima­an­lage im voll besetzten Zuschau­er­saal ausfallen würde, müsste (der Inten­dant) ihn sofort räumen lassen. Denn die Atem­luft reiche dann nur noch für drei Minuten“, berich­tete die FAZ diese Woche über den Zustand des Opern­hauses in Frank­furt.

Dort wurden nun, trotz aller Haus­halts-Einspa­rungen drei Neubau­va­ri­anten debat­tiert: Ein Neubau mit beiden Bühnen an der bishe­rigen Stelle (was zwei Inte­rims­bühnen nötig machen würde), eine „Spie­gel­va­ri­ante“, bei der das Schau­spiel­haus auf Höhe des Euro-Zeichens errichtet würde und die Oper an der bishe­rigen Stelle des Thea­ters neu gebaut würde, oder: eine Bühne am Willy-Brandt-Platz, eine andere auf dem Grund­stück der Frank­furter Spar­kasse an der Neuen Mainzer Straße. Inten­dant Bernd Loebe macht Druck, besteht auf schnellem Handeln – während Frank­furt (ebenso wie München) parallel schon mal den Kultur­haus­halt kürzt.

Reso­nanz zur Auslas­tungs-Debatte

Große Reso­nanz hatte unser Thema über die oft noch immer schwa­chen Auslas­tungs­zahlen im deut­schen Klassik-Betrieb (den ich auch im Podcast „Kommt doch mal näher“ bespro­chen habe). Auch die Süddeut­sche widmete sich noch mal dem Thema unter dem Titel „Rest­karten an der Abend­kasse“. Mich erreichten wirk­lich viele Mails, die ich gar nicht alle beant­worten konnte: Einige schickten mir die vollen Saal­pläne ihrer Häuser, andere leere Saal­pläne der Konkur­renz. Aber es ging auch um die Sache. Ein Agent schrieb mir, dass ein Groß­teil der Krise auch mit der Krise des Jour­na­lismus zusam­men­hänge, es gäbe immer weniger Raum für Ankün­di­gungen: „Inzwi­schen habe ich mir über­legt, ob ich über­haupt noch Aufträge von Veran­stal­tern und Festi­vals annehme, da es so frus­trie­rend geworden ist. Alle wollen wieder auf die Bühne (.)… Schade, wenn am Ende 45 Menschen im Großen Saal sitzen. Ich rate seit Jahren allen Künst­lern, eigene Verteiler zu pflegen. Nichts ist effek­tiver, als sein Publikum direkt anzu­spre­chen und einzu­laden. Je persön­li­cher, desto besser. (Viel Arbeit!) Dennoch war es auch vor Corona immer wieder wichtig, Ankün­di­gungen in Form von Inter­views, Vorbe­richten, Konzert-Tipps und Empfeh­lungen von Redak­tionen zu bekommen.“ – Doch genau die würde es heute kaum noch geben. Ein anderer Leser schrieb mir: „Ich sage das ja jetzt schon seit über 20 Jahren: Gebt neuen Kompo­nisten, die ihr Hand­werk verstehen und dabei auch noch tonal kompo­nieren können, mehr Raum und Aufmerk­sam­keit.“ Auch an dieser Stelle fehlte ihm Viel­falt: „Als inter­es­sierter Leser geht es bei Deinem News­letter immer um die glei­chen Namen und Problem­stel­lungen … Nur so eine Rand­be­ob­ach­tung am Montag­morgen …“

Tatsäch­lich bricht die Klassik-Bericht­erstat­tung weg, und, ja: Es ist leicht, dafür die Zeitungen verant­wort­lich zu machen. Viel­leicht wäre es wich­tiger, neue Wege der Öffent­lich­keit zu finden. Und, ja: Dieser News­letter und der Podcast sind zwei solcher Wege. Und, ja, viel­leicht müssen wir uns auch an dieser Stelle nicht breiter aufstellen. Viel­leicht reicht es nicht, dass wir allein in den Podcasts der letzten zwei Monate so unter­schied­liche Menschen wie Till Janc­zu­ko­wicz von IDAGIO, Johannes Kern­mayer von Capriccio, Tina Lorenz von der Digital-Sparte des Thea­ters Augs­burg, Presse-Agen­turen, das Trickster Orchestra oder den Philo­so­phen Konrad Paul Liess­mann, die Jour­na­listin Hannah Schmidt und die Diri­gentin Oksana Lyniv zu Wort kommen ließen … Klar, mehr Viel­falt geht immer. Und ich verspreche: Das wird auch weiterhin unser Anspruch sein. Denn ich bin sicher, dass nur eines nicht zum Ziel führen wird: Die Augen zu verschließen und posi­tive Beispiele als Regel in den Raum zu stellen, um – so wie Gerald Mertens von der Deut­schen Orches­ter­ver­ei­ni­gung – einfach die Augen vor den Problemen zu verschließen und die Über­bringer der nackten Fakten als Nest­be­schmutzer zu beschimpfen. Kann man machen, ist aber wohl kaum im Inter­esse des Fort­be­standes unserer Orchester.

Russi­scher Mittel­finger – inter­es­siert eh keinen!

Ich habe in den letzten Monaten gelernt, dass das Thema von Künst­le­rInnen, die sich von Wladimir Putin abhängig gemacht haben kaum jemanden im großen Konzert-Zirkus zu inter­es­sieren scheint. Am liebsten soll alles einfach nur weiter­gehen wie immer! Krieg? Doch nicht bei uns! Nehmen Sie diesen Absatz also bitte einfach nur als Chro­nisten-Bekannt­ma­chung, damit später niemand sagen kann, dass er es nicht gewusst hätte: Dass die Firma Gazprom gerade die Hähne ihrer Pipe­lines nach Europa zudreht, um den Westen unter Druck zu setzen, scheint Teodor Curr­entzis und sein Ensemble musi­cAe­terna nicht davon abzu­halten, im Dienste des Öl-Multis zu musi­zieren. Während Salz­burg-Inten­dant Markus Hinter­häuser erklärt hatte, er warte auf ein „Zeichen“ von Curr­entzis und der SWR in seiner Erklä­rung schrieb, man hoffe, musi­cAe­terna würde schnell eine Lösung für das (vom Sender „verur­teilte“) Spon­so­ring der VTB Bank finden, reiste das Ensemble vor zwei Wochen einfach weiter auf der von Gazprom gespon­serten Tour durch Stand­orte des Energie-Multis quer durch Russ­land (DAS IST russi­sche Propa­ganda!). Auf den Roll­fel­dern gab es Kaviar für die Musi­ke­rInnen – und über­haupt war es eine große Sause, wie auf den Insta-Profilen der Musi­ke­rInnen zu sehen ist.

Ach ja: Wer glaubt, die Salz­burger Fest­spiele hätten den Orff-Abend exklusiv. Das ist nicht der Fall, diesen Sonntag hat musi­cAe­terna das Stück bereits im russi­schen Perm – also im Umfeld von VTB und Gazprom – aufge­führt (hier die dazu­ge­hö­rigen Tele­gramm-Bilder). Aber auch das scheint Salz­burg nicht zu stören. Dass Curr­entzis kaum ein Inter­esse hat, Russ­land zu verlassen und sich von seinen russi­schen Geld­ge­bern zu distan­zieren (im Vorstand seines Orches­ters sitzen immerhin der VTB-Bank-Chef und die Chefin der Russi­schen Natio­nal­bank), ist hinläng­lich erklärt. Stellt sich die Frage, wie lange der SWR seinem Chef­di­ri­genten nun eigent­lich noch das russi­sche Spon­so­ring gelten lassen will und wie lange Hinter­häuser noch auf ein State­ment des Diri­genten warten will (oder war die eigene Ankün­di­gung nur heiße Luft?). Derzeit zeigen Curr­entzis und sein Orchester dem SWR und den Salz­burger Fest­spielen eher den russi­schen Mittel­finger. Viel­leicht weil sie sicher sind, dass dort im Sommer einfach die Augen und die Ohren verschlossen werden – man tut halt so, als sei alles normal. Wer? Alle: Landes­haupt­mann Wilfried Haslauer, Bürger­meister Harald Preuner, Mozar­teum-Chef Johannes Honsig-Erlen­burg, Bundes­theater-Holding-Chef Chris­tian Kircher – eben das gesamte Salz­burger Who is Who.

Die geheimen Rituale der Intel­lek­tu­ellen-Kreise

Wir hatten an dieser Stelle vor einigen Wochen darüber berichtet, wie Kompo­nist Moritz Eggert bei der Baye­ri­schen Akademie der Schönen Künste in die Kritik geriet, weil er Fragen an die Insti­tu­tion hatte: Fragen nach Trans­pa­renz, Fragen an den Umgang mit alten Fehlern und Fragen an die Vettern­wirt­schaft. Nun hat Petra Mors­bach die Causa in einem sehr lesens­werten Text für die FAZ ausge­weitet, unter anderem auch auf den PEN. Dort heißt es unter anderem: „Kürz­lich hat die Musik­ab­tei­lung in einer ‚Sonder­sit­zung zum Verhalten unseres Mitglieds Moritz Eggert‘ diesen Kollegen aus Sitzungen und Kommu­ni­ka­tion der Akademie verbannt, nachdem er in einem Blog einen Programm­vor­schlag der Gene­ral­se­kre­tärin kriti­siert hatte. (…) Dosto­jew­skis Groß­in­qui­sitor wusste, dass die Menschen lieber satt und zufrieden sind als hungrig und frei. Das hat eine gewisse Logik. Doch unsere Geis­tes­ver­treter sind gleich­zeitig satt und frei, ein histo­risch einma­liges Privileg. Warum fügen sie sich ohne Not will­kür­li­chen Restrik­tionen und jagen den kriti­schen Kollegen aus dem Verbund?“

Perso­na­lien der Woche

Erin­nern Sie sich an den Geiger Illia Bond­a­renko, der aus dem Bunker in Kiew eine ukrai­ni­sche Weise ange­stimmt und hunderte von Geige­rInnen animiert hat, mitzu­ma­chen? Ich habe Illia getroffen und mit ihm darüber gespro­chen, wie wichtig Musik als Mittel der Kommu­ni­ka­tion ist, wie es sich anfühlt, zwischen Fest­spiel­sommer und Krieg hin- und herzu­pen­deln, und wie er die aktu­elle Situa­tion in seiner Heimat wahr­nimmt. Das gesamte Inter­view unten im Player. +++ Simon Rattle erklärte in einem Inter­view mit dem Briti­schen Tele­graph (Bezahl­schranke), dass ihm nach der Pandemie die Zeit im Nacken sitze: „Was man in den 50ern schaffen wollte, kann man gerade noch in den 60ern schaffen, aber nicht mehr in den 70ern“, sagte er. +++ Der Brat­schist Yuri Bashmet wurde von Wladimir Putin als „Held der Arbeit“ ausge­zeichnet und gab der russi­schen Zeitung AIF danach ein Inter­view, das sich gewa­schen hat: „Wir tun das Rich­tige und werden gewinnen“, sagte er über den Krieg in der Ukraine (so berich­tete es der BR) und: „Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, ich habe kein Inter­esse am Ausland.“ Sowieso spiele er lieber in Bugulma (eine Stadt in der russi­schen Repu­blik Tatar­stan) als in Paris, Amsterdam oder New York. „Warum sollte ich meine aufrich­tigen Gefühle Fremden schenken?“, fragt Bashmet rheto­risch. Zumal Fremden mit einer „verbo­genen Haltung“, womit der Brat­schist offenbar die Kritik an einem völker­rechts­wid­rigen Krieg meint. Bashmet orakelt über düstere Zeiten im Westen: „Das Niveau da drüben im Westen wird bald und spürbar sinken. Wir russi­schen Musiker waren schon immer die Besten. Nicht Sand­körner in der Masse, nein, wir waren schon immer die Gaga­rins in der Welt der klas­si­schen Musik.“ +++ Ganz andere Töne kommen vom russi­schen Dissi­denten und Regis­seur Kirill Serebren­nikow. Dem briti­schen Guar­dian sagte er: „Wie kann man nicht wütend sein über das, was passiert. Ukrainer sterben an russi­schen Bomben. Ganze Städte werden wegra­diert. Zivi­listen werden ermordet. Wie zum Teufel kann man da noch schweigen? Wie? Wie kann man all dieses Morden eine ‚Spezi­al­ope­ra­tion‘ nennen?” +++ Bremens Bürger­meister Andreas Boven­schulte hat endlich die Poten­zial- und Mach­bar­keits­ana­lyse für das Konzert­haus die Glocke in Auftrag gegeben. Ein Erfolg für Bremens Landes­mu­sikrat, der sich gegen eine Stra­ßen­bahn-Linie neben dem Haus und für Inves­ti­tionen einsetzt. +++ Der Vertrag von Bogdan Roščić als Inten­dant an der Wiener Staats­oper wird erwar­tungs­gemäß um fünf Jahre, bis 2030 verlän­gert.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier: Der Fest­spiel-Sommer beginnt. Und im aktu­ellen Podcast „Alles klar, Klassik?“ (hier geht es zum Player für alle Formate) gibt es erste exklu­sive Einblicke. Zum Beispiel, wenn Bayreuths Tristan-Regis­seur Roland Schwab über die Kunst des Tran­szen­die­rens spricht, wenn Katha­rina Wagner die Cliff­hanger-Quali­täten des neuen Ringes feiert, oder wenn Bregenz-Inten­dantin Elisa­beth Sobotka erklärt, was die Fest­spiele (die diesen Sommer mit Madame Butterfly eröffnen von einem Reper­toire-Haus wie der Staats­oper in Berlin (wohin es Sobotka verschlägt) unter­scheidet. Mit Camilla Nylund rede ich über die Anstren­gungen für die Stimme, die ein Fest­spiel­sommer zwischen Isolde und Elsa mit sich bringt. Ich lade Sie herz­lich ein, im aktu­ellen Podcast schon mal auf Fest­spiel-Reise zu gehen.

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

