Die Tragödie Netrebko

Als ich letzte Woche das Foto für den Aufma­cher, die dunkel geschminkte Anna Netrebko, ausge­sucht habe und mit der Unter­schrift „Russian POC“ gelieb­äu­gelt habe, nahm die Debatte diese Woche an Fahrt auf. Und zwar auf voll­kommen unter­schied­li­chen Ebenen. Ein kleiner Rück­blick: Noch im März, nachdem Netrebko sich von ihrer Mana­gerin Judith Neuhoff getrennt hatte, versuchten einige, die vorhatten, weiterhin Geld mit ihr zu verdienen, uns einzu­reden, dass man die Sache nur aussitzen müsse, dass „die Netrebko“ wieder­komme und dass alles so wird, wie es immer war. Derzeit beob­achten wir, dass dem nicht so ist. Das aktu­elle Drama der Netrebko zeigt, dass es gar nicht darum geht, ob eine Künst­lerin oder ein Künstler noch auftreten können, sondern darum, ob sie gegen­über der Klassik-Szene und ihrem Publikum noch glaub­haft sind. Man könnte auch sagen, es geht um: Anstand.

Manuel Brug hat in einem lesens­werten Text (noch vor der Black­fa­cing-Debatte) geschrieben: „Man lässt Netrebko an der Peri­pherie der Klassik mitma­chen wie eine unlieb­same Verwandte.“ Sicher, Netrebkos Fanbase reicht noch für Einmal-Konzerte bei Thurn & Taxis oder für Tourismus-Auftritte in Verona. Aber ihr alter Zauber ist wie wegge­hext. Das mag auch daran liegen, dass zu offen­sicht­lich ist, dass es Netrebko (und jenen, die an ihr verdienen) in erster Linie nur noch ums Geld geht. Und während sie tingelt wie ein alternder Schla­ger­star, verkauft sie leider auch ihre Würde. Da liest man, dass sie in einem nicht nüch­ternen Zustand russi­sche Fans als „verdammte Dreck­säcke“ beschimpft (so wie sie zuvor ihre west­li­chen Fans mit Fäkal-Voka­bular beschimpft hat). Dass Netrebko nichts Schlimmes am Black­fa­cing in Verona fand, zeigt, wie sehr ihre Opern­welt aus der Zeit gefallen ist. Der Swarovski-Glitter bröckelt. Und zur endgül­tigen Entwür­di­gung der Netrebko trägt dann ausge­rechnet ihr Gatte, Yusif Eyvazov, bei. Nachdem die dunkel­häu­tige Sängerin Angel Blue erklärt hatte, dass sie nicht als Violetta in Verdis La Traviata in Verona auftreten würde, schrieb Eyvazov unter ihr Insta­gram Profil: „Just disgus­ting“ – und postete dahinter einen Kotz-Emoji. Wie gesagt: ein Trau­er­spiel. Übri­gens, wer mal lachen will, der lese das State­ment der Arena di Verona, die allen Ernstes erklärte, man verstehe sich als „Opern­mu­seum“. (alles Neue zur Causa Curr­entzis hier)

Spar­maß­nahmen in Stutt­gart?

München hat derzeit bekannt­lich eine „Denk­pause“ in Sachen Konzert­haus einge­legt, und auch Stutt­gart scheint noch mal jeden Cent umzu­drehen, wenn es um die drin­gende Sanie­rung der Oper geht. Das milli­ar­den­schwere Unter­fangen wackelt. Die grün-schwarze Landes­re­gie­rung stellt das Projekt ange­sichts der Infla­tion und der drohenden Ener­gie­krise infrage. Wie die Deut­sche Presse-Agentur aus Regie­rungs­kreisen erfuhr, hält insbe­son­dere die CDU die aufwän­dige Sanie­rung ange­sichts der erwar­teten finan­zi­ellen Folgen der Krise für das Land und die Menschen für kaum noch vermit­telbar. Daher gibt es in der CDU-Frak­tion mitt­ler­weile geballten Wider­stand gegen das teure Projekt.

US-Publikum kehrt nicht zurück

Es gab viele Reak­tionen, als wir letzte Woche über die Finanz­eng­pässe an deut­schen Thea­tern geschrieben haben: Rezes­sion, Infla­tion, Tarif­er­hö­hungen und Publi­kums­schwund. Ich habe das alles für den SWR noch mal zusam­men­ge­fasst. Und die Krise scheint welt­weit zu sein. In Balti­more wurde gerade eine Studie veröf­fent­licht, nach der 26 Prozent der Konzert­be­su­che­rInnen erklärt haben, dass sie wohl nicht so schnell zu Live-Konzerten zurück­kehren werden.

Nachdem die Debatte um den Publi­kums­schwund lange vernach­läs­sigt wurde, nimmt sie nun an Fahrt auf. Die Süddeut­sche spricht vom „Einbruch“ und fordert das Ende der Lebens­lügen im Thea­ter­be­trieb, und auch der Tages­spiegel spricht von einer nur „zöger­li­chen Rück­kehr“ des Publi­kums, und Chris­tiane Peitz extem­po­riert nun auch den Gedanken, dass Kultur­be­triebe wieder näher ans Publikum rücken müssten. Dazu empfehle ich gern noch mal die Podcast-Debatte „Kommt doch mal näher“ .

Perso­na­lien der Woche

Er hält Russ­land die Treue: Justus Frantz wird im St. Peters­burger Mari­inski am 19. Juli mit Beet­ho­vens Neunter Sinfonie als Diri­gent ange­kün­digt. Er mag das „Brücken­bauen“ nennen, ich nenne das Geld­ver­dienen. +++ Erin­nern Sie sich noch an Opi, den Gaga-Jour­na­listen von News? Der ist nebenbei auch Vorsit­zender des Öster­rei­chi­schen Musik­thea­ter­preises und nomi­niert – was was? – neben Anna Netrebko natür­lich auch Teodor Curr­entzis. Tja, so kann man die Bedeu­tungs­lo­sig­keit eines Preises auch klar machen und sowohl die anderen Nomi­nierten als auch den Veran­stal­tungsort Grafenegg in Bredouille bringen. (alles Neue zur Causa Curr­entzis hier) +++ Der Refe­rent für Orgeln im Landes­kir­chenamt der Evan­ge­li­schen Kirche, Chris­toph Zimmer­mann, hat Angst, dass die andau­ernde Trocken­heit auch vielen Instru­menten zu schaffen macht: „Bei mir gehen erste Hinweise auf Orgeln ein, die unter der momen­tanen Trocken­heit leiden“, sagte er und fürchtet beson­ders um die pneu­ma­ti­schen Orgeln. +++ Nachdem die lieben Kollegen die ganze Woche jenen Platz für die Bayreu­ther Personal-Rochaden ausge­geben haben, den sie viel­leicht auch gut mit den letzten Russ­land-Enga­ge­ments von Teodor Currenzis hätten füllen können, hier nur noch mal zur Doku­men­ta­tion: Da Pietari Inkinen erkrankt ist, über­nimmt Corne­lius Meister den dies­jäh­rigen Ring-Zyklus. Markus Poschner wird den Tristan über­nehmen. Mehr ist dazu eigent­lich nicht zu sagen. Außer viel­leicht: Wenn man mit Katha­rina Wagner redet, hat sie noch immer gute Laune.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es nur? Zur Abwechs­lung mal an einem Ort, von dem in letzter Zeit nur wenig Gutes zu berichten war. Denn auch wenn der zu Haft verur­teilte Sieg­fried Mauser nichts mehr an der Hoch­schule für Musik in München zu tun hatte, wehte sein Ungeist hier noch lange weiter. Die dunklen Schatten der Vergan­gen­heit wollten die alten Hoch­schul-Mauern einfach nicht verlassen. Doch nun wird aufge­atmet! Mit der Wahl der Kultur­ma­na­gerin, Musik­wis­sen­schaft­lerin und Publi­zistin Professor Lydia Grün zur neuen Präsi­dentin, schlägt die Hoch­schule endlich einen neuen Weg ein. Grün hat aktuell an der Hoch­schule für Musik Detmold eine Professur für Musik­ver­mitt­lung inne. Sie wird das Amt der Präsi­dentin zum Studi­en­jahr 2022/2023 von Professor Dr. Bernd Redmann über­nehmen, der acht Jahre lang die Hoch­schule leitete. Ach ja, wenn Sie so schöne Sommer-Lange­weile haben: Die Sommer­pause des Podcasts „Alles klar, Klassik“ ist auch eine Möglich­keit, die alten Sendungen zu Themen wie Regie­theater, Multi­media und Klassik, oder das Gespräch mit Chris­tian Thie­le­mann noch mal nach­zu­hören. Sie haben Neuig­keiten über Teodor Curr­entzis und die Salz­burger Fest­spiele vermisst? 🙂 Bitt­schön: alles Neue zur Causa Curr­entzis hier

