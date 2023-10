Christian Thielemann als neuer Generalmusikdirektor an der Staatsoper Berlin, Teodor Currentzis’ direkte Verbindung in den Kreml, die Analyse »Die Zwei-Klassik-Gesellschaft« im Buchhandel.

heute mit einer WhatsApp von Chris­tian Thie­le­mann, mit einer direkten Linie von Teodor Curr­entzis in den Kreml, einer vorge­zo­genen Geburts­tags­feier für Maria Callas – und: einer Debatte um die Zukunft der klas­si­schen Musik.

Thie­le­mann: „Was ist schon museal?“

Dafür, dass alle Bescheid wussten, ist der Stein dann aber doch ziem­lich laut in die Spree geplumpst! Chris­tian Thie­le­mann wird neuer Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Staats­oper Berlin und folgt damit auf Daniel Baren­boim. Da gab es ein viel­fäl­tiges Medien-Echo: Einen Wutaus­bruch von Manuel Brug auf Twitter, gemä­ßigte Kommen­tare (der BR fasst die Reak­tionen zusammen) und ulti­ma­tive Lobhu­de­leien, etwa in der Welt oder in der Zeit. Dass Autorin Chris­tine Lemke-Matwey am Ende ihrer Jubel­hymne einen Trans­pa­renz­hin­weis druckte, in dem sie erklärt, dass sie Bücher gemeinsam mit Thie­le­mann verfasst habe, wurde von einigen Kollegen scharf kriti­siert – ich fand das eigent­lich ziem­lich gut. Das Inter­view in der Welt führte schließ­lich auch Thie­le­mann-Body Mathias Döpfner. Was in der aktu­ellen Bewer­tung etwas unter­ging, war die Gesamt­si­tua­tion der Berliner Opern­häuser. In einem Essay hatte ich vor einigen Monaten noch über den Charme einer Neuauf­tei­lung der Berliner Opern-Szene philo­so­phiert: die Deut­sche Oper mit dem desi­gnierten Inten­danten Aviel Cahn als voll­kommen neues, hoffent­lich mutiges Haus der Expe­ri­mente, die Komi­sche Oper als Labor der Neuerfin­dung der Oper und die Staats­oper als goldenes und klang­be­rauschtes Opern-Haupt­stadt-Museum mit Chris­tian Thie­le­mann an der Spitze (ähnlich der Wiener Staats­oper). Aber ich habe die Rech­nung ohne den desi­gnierten GMD gemacht. Nach seiner Ernen­nung schrieb Thie­le­mann mir in einer WhatsApp (die ich hier zitieren darf), was er sich vorstellt: „Ich glaube, das Reper­toire in Berlin sollte glei­cher­maßen verteilt sein, jedem Hause gemäß. Natür­lich hilft man sich gegen­seitig, bespricht sich, aber es muss am Ende auch Auto­nomie geben. Es geht um vertrau­ens­volle Gemein­sam­keit, aber ich selber bin nur zu wenigen ‚musealen‘ Schritten zu haben. Was heißt das auch: ‚museal‘? Sie werden sich noch wundern! Wir müssen ja sehen, dass wir die Oper frisch erhalten. Und ich will mich übri­gens ja auch frisch halten. Ich habe so viel Strauss und Wagner diri­giert, und die Tradi­tion des Hauses bietet ja so viel … so viele Entde­ckungen. Elisa­beth Sobotka und ich schauen uns das derzeit ganz genau an. Was ich jetzt schon sagen kann: Es geht in erster Linie darum, was das Haus braucht. Und ich freue mich darauf.“

Trans­pa­renz­er­klä­rung: Der Autor dieser Zeilen hat zeit­weise mit Chris­tian Thie­le­mann zusam­men­ge­ar­beitet, sich mit ihm gezofft, sich mit ihm vertragen, dann wieder gestritten, weiter debat­tiert – also: eigent­lich ganz normal!

Wie nahe kommen wir Maria Callas?

Am 2. Dezember würde sie ihren 100. Geburtstag feiern: Maria Callas! Wie nahe können wir ihr heute noch kommen? Und warum ist sie die viel­leicht leben­digste Tote der Klassik? In der neuen Ausgabe des Podcasts Alles klar, Klassik? spreche ich mit den Autoren der beiden aktu­ellen (und groß­ar­tigen!) Maria-Callas-Biogra­fien, mit Arnold Jacob­shagen (Kunst und Mythos, Reclam) und Eva Gesine Baur (Die Stimme der Leiden­schaft, C. H. Beck). Jacob­shagen versucht, die Mythen fein­säu­ber­lich durch Fakten zu entrüm­peln, und Baur tänzelt gekonnt und mit histo­ri­schem Detail­wissen fast roman­haft aus vielen Perspek­tiven um die Callas. Zwei grund­ver­schie­dene Zugänge, die zusammen ein span­nendes Bild ergeben. Außerdem kommen die großen Sänge­rinnen unserer Zeit zu Wort: Marlis Petersen, Camilla Nylund und Chen Reiss. (Hier gibt es den Podcast kostenlos für alle Player, für apple­Pod­cast oder für Spotify)

Neue Recher­chen: Putin zahlt Curr­entzis für Kultur-Propa­ganda

Neue Recher­chen zeigen, dass die Geld­flüsse an den Diri­genten Teodor Curr­entzis inzwi­schen direkt in den Kreml nach­zu­ver­folgen sind. Jour­na­list und Kompo­nist Alex­ander Strauch hat recher­chiert, wie Wladimir Putins Präsi­den­ten­fonds die Arbeit von Teodor Curr­entzis« Diag­hilev Festival in Perm direkt und mit eigenen Inter­essen fördert. Pikan­ter­weise mit der Begrün­dung, dass der Diri­gent zur „Bewah­rung der kultu­rellen Iden­tität Russ­lands“ beitrage und durch seine Arbeit „die spiri­tu­ellen und mora­li­schen Werte der russi­schen Gesell­schaft stärkt“. Noch im November 2022 soll Curr­entzis die Gelder im Kreml bean­tragt haben – nach Infor­ma­tionen des badblog of musick bekam er 29 Millionen Rubel (ca. 280.000 Euro) ausge­zahlt. Eben­falls brisant: Es wurde darauf hinge­wiesen, dass Curr­entzis mit seiner Arbeit den Gedanken Diag­hi­lews folge, der „Europa die Liebe und Mode für ‚alles Russi­sche‘ vermit­telte“, explizit wurde dabei auf Curr­entzis« Arbeit und Wirkung für die russi­sche Kultur in Europa hinge­wiesen – etwa als „lang­jäh­riger Gast bei den Salz­burger Fest­spielen“. Der Präsi­den­ten­fonds für Kultur wurde von Wladimir Putin persön­lich ins Leben gerufen und unter­steht der Präsi­di­al­ver­wal­tung im Kreml. Dem Kura­to­rium gehört unter anderem der Vertreter der Sepa­ra­tisten in Luhansk an (dort ist der Fonds beson­ders aktiv).

Bewahr­heiten sich die Recher­chen, bröckelt das Narrativ west­li­cher Veran­stalter wie zuletzt von der Gesamt­lei­terin des SWR Sympho­nie­or­ches­ters, Sabrina Haane, oder den Salz­burger Fest­spielen, nach denen es Curr­entzis gene­rell um Völker­ver­stän­di­gung und Frieden gehe und er nicht in direkter Verbin­dung zu Putin stehe. Es zeigt sich nach den Recher­chen von Strauch, dass Curr­entzis« Arbeit in Europa von Putin sehr wohl als aktive Kultur­pro­pa­ganda verstanden wird und sein Enga­ge­ment in Russ­land (u.a. mit Gazprom-Tournee) als mora­li­sche Stär­kung der russi­schen natio­nalen Moral in Zeiten des Angriffs­krieges. Damit setzt sich fort, was bereits im Kura­to­rium von musi­cAe­terna ange­legt ist: Hier entscheiden der VTB-Bank-Chef, der Gouver­neur von St. Peters­burg und die Chefin der russi­schen Natio­nal­bank mit über die inter­na­tio­nale Ausrich­tung des Orches­ters.

Natür­lich habe ich sowohl beim SWR als auch bei den Salz­burger Fest­spielen um eine Stel­lung­nahme gebeten. Die Fest­spiele, bei denen es gerade um die Vertrags­ver­län­ge­rung von Inten­dant Markus Hinter­häuser geht, vertrösten uns und wollen der neuen Sach­lage erst einmal selber nach­gehen. Der SWR antwor­tete bislang (welch Wunder!) gar nicht. Wir bleiben dran.

Das Ringen in Rostock

Gerade noch hat Marcus Bosch eine gelun­gene Carmen-Première am Rosto­cker Opern­haus diri­giert, Regis­seurin Vera Nemi­rowa kehrte an das Haus ihrer Mutter zurück, Julia Rutig­liano über­nahm die Titel­rolle. Hinter den Kulissen aber rumort es: Der Thea­ter­neubau in Rostock schien längst Fakt zu sein. Aber nun wird erneut disku­tiert! Die CDU forderte einen Bürger­ent­scheid. Zu erwarten ist, dass die FDP der Forde­rung folgt, denn auch den zwei libe­ralen Mitglie­dern in der Bürger­schaft soll zu viel Geld für das neue Theater ausge­geben werden. Und auch die SPD hat noch Fragen, schreibt der NDR. Immerhin glaubt Rostocks Ober­bür­ger­meis­terin weiterhin an den Neubau: „Wenn wir jetzt den Neubau absagen, dann machen wir uns lächer­lich, in der Stadt, im Land und der ganzen Repu­blik“, sagt Eva-Maria Kröger. Dieser Jahr­hun­dertbau, wie sie ihn nennt, sei nach so langer Zeit des Still­stands einfach alter­na­tivlos. Dafür aber braucht es: Mehr Rück­halt!

Perso­na­lien der Woche

Nein, Sie haben nicht die Opern­welt des letzten oder vorletzten Jahres gelesen – es war das aktu­elle Heft, das die Frank­furter Oper von Bernd Loebe – mal wieder – zum Opern­haus des Jahres erkoren hat. Außerdem ausge­zeichnet: Kirill Petrenko wurde Diri­gent des Jahres, Regis­seur des Jahres Dmitri Tscher­niakov (für seine Insze­nie­rung von Sergei Prokof­jews Krieg und Frieden an der Baye­ri­schen Staats­oper). Das Baye­ri­sche Staats­or­chester von Vladimir Jurowski ist zum wieder­holten mal Orchester des Jahres geworden, und Michael Volle Sänger des Jahres. +++ Seit 2010 ist Anto­nello Mana­corda künst­le­ri­scher Leiter der Kammer­aka­demie Potsdam. Die Saison 2024/2025 wird die letzte in dieser Funk­tion. Er will Potsdam aber verbunden bleiben. +++ Der Leiter der Thüringer Bach­wo­chen, Chris­toph Drescher, verlässt das Musik­fes­tival nach 20 Jahren. Es wird nach einem Nach­folger gesucht. +++ Waltraud Meier nimmt Abschied von der Opern­bühne – ihre letzte Rolle wird die Klytäm­nestra in Elektra sein – die Serie an der Staats­oper Berlin beginnt am 7. Oktober.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier: Wir müssen mitein­ander reden! Die Klassik zerfällt vor unseren Augen, und wir schauen nicht nur zu, sondern machen oft auch noch mit – indem wir wütend debat­tieren, statt nach Schnitt­mengen (oder ganz neuen Wegen) zu suchen. Das muss anders werden! Vor einem Jahr habe ich in der Jahres­aus­gabe von CRESCENDO zehn Thesen entwi­ckelt, die ich im letzten Jahr zu einem Buch weiter­ge­dacht und ausre­cher­chiert habe. Nun kommt es mit dem Titel Die Zwei-Klassik-Gesell­schaft heraus und versucht, die unter­schied­li­chen Strö­mungen inner­halb der Kultur­welt zu beschreiben und Brücken durch Debatten zu bauen. Es geht in den einzelnen Kapi­teln um die unter­schied­li­chen Erwar­tungen des Publi­kums und der Künst­le­rInnen an unsere Kultur, es geht um das Bildungs­ver­sagen an den Schulen, um die Unter­neh­mens­kultur bei Kultur­un­ter­nehmen, den Zustand des Musik­jour­na­lismus, die Bedeu­tung des Poli­ti­schen in der Kultur, um Nach­hal­tig­keit und die kultu­relle Verant­wor­tung des Staates für die Kultur – es geht um eine Bestands­auf­nahme der Phono­in­dus­trie und um multi­me­diale Kultur-Perspek­tiven. Kurzum: Was kann die „letzte Gene­ra­tion“ eigent­lich noch mit dem kultu­rellen Erbe der „ster­benden Gene­ra­tion“ anfangen? Welche Leer­stellen gibt es oder wird es geben, und wie können wir sie besetzen? Das Buch ist ab heute erhält­lich (u.a. hier), und ich freue mich, die Thesen möglichst breit und an vielen Häusern zu debat­tieren – unter anderem am 21. Oktober um 14:30 Uhr am Stand der F.A.Z. auf der Frank­furter Buch­messe mit dem Inten­danten des Opern­hauses des Jahres, Bernd Loebe.

