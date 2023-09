Der Leiter der Thüringer Bach­wo­chen, Chris­toph Drescher, verlässt das Musik­fes­tival. Die 20. Ausgabe im Früh­jahr 2024 sei die letzte unter der Verant­wor­tung des 46-Jährigen, teilten die Veran­stalter am Freitag mit. Derzeit liefen Gespräche über seine Nach­folge.

Chris­toph Drescher

Die Bach­wo­chen seien in jeder Hinsicht gut aufge­stellt, erklärte Drescher. „Ich möchte sie nun in andere Hände über­geben, um dem Festival neue Entwick­lungs­chancen zu ermög­li­chen.“ Der Vorstand des Festi­vals bedau­erte seinen Weggang: „Die Thüringer Bach­wo­chen haben Bachs Werk nicht nur verwaltet, sondern in der Programm­kon­zep­tion von Chris­toph Drescher künst­le­risch stetig neu beleuchtet und inter­pre­tiert“, sagte der Erfurter Domor­ga­nist und Kompo­nist Silvius von Kessel. Die Zusam­men­ar­beit mit Drescher und seinem Team seien von großer Profes­sio­na­lität, Vertrauen und auch persön­li­cher Freund­schaft geprägt.

Die Bach­wo­chen präsen­tierten jähr­lich zur Oster­zeit rund 50 Konzerte an histo­ri­schen Wirkungs­orten Johann Sebas­tian Bachs (1685–1750). Neben Auftritten inter­na­tio­naler Bach-Spezia­listen finden auch Projekte statt, die lokale Ensem­bles einbinden. Um ein neues Publikum für die Musik des Barock­kom­po­nisten zu begeis­tern, gibt es viele Veran­stal­tungen im Cross­over-Bereich und an unge­wöhn­li­chen Orten.

„Ein Festival von der Neugrün­dung an zu entwi­ckeln, ihm ein Profil zu verleihen und es im natio­nalen und inter­na­tio­nalen Markt zu etablieren, war eine groß­ar­tige Heraus­for­de­rung“, sagte Drescher, der noch bis Sommer 2024 für die Bach­wo­chen verant­wort­lich ist. Danach beginne für ihn „ein neuer Abschnitt, in dem ich entde­cken möchte und gespannt bin, wohin meine Reise geht.“

